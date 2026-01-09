Бійці замерзають на позиціях, подекуди є обмороження: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням грілок

Українським воїнам через похолодання на передовій потрібна допомога, у багатьох з них обмороження, тому оголошено збір на грілки та інше необхідне обладнання.

Про це повідомила у Фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На фронті кровопролитні бої Дуже холодно, мінусова температура бійці реально замерзають на позиціях , трапляються обмороження Дуже потрібні грілки!!! Купила 2 тис грілок, все розлетілося за день, дуже прошу допомогти купити як можна більше грілок. 3000 грілок, це 103000 грн", - зазначила вона.

Також воїнам морської піхоти потрібно оплатити два генератори за 80 тис. грн, дві станції EcoFlow - 74 тис. грн.

Є рахунок на дві великі зарядні станції - 123 000 грн. Воїнам потрібні три Starlink - 52 тис. грн, дрон - 1900 євро та ще зарядні станції.

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Наразі волонтерка оплатила та відправила:

грілки - 56 000 грн;

дрон - 1900 євро;

4 Starlink - 72 400 грн;

генератор - 42500 грн;

зарядні станції - 72 000 грн;

зарядні станції - 23 900 грн;

ще дві зарядні станції по 36000 грн - 72000 грн;

рація - 28300 грн;

ліки - 9000 грн.

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Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

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