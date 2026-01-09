Бійці замерзають на позиціях, подекуди є обмороження: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням грілок
Українським воїнам через похолодання на передовій потрібна допомога, у багатьох з них обмороження, тому оголошено збір на грілки та інше необхідне обладнання.
Про це повідомила у Фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На фронті кровопролитні бої Дуже холодно, мінусова температура бійці реально замерзають на позиціях , трапляються обмороження Дуже потрібні грілки!!! Купила 2 тис грілок, все розлетілося за день, дуже прошу допомогти купити як можна більше грілок. 3000 грілок, це 103000 грн", - зазначила вона.
Також воїнам морської піхоти потрібно оплатити два генератори за 80 тис. грн, дві станції EcoFlow - 74 тис. грн.
Є рахунок на дві великі зарядні станції - 123 000 грн. Воїнам потрібні три Starlink - 52 тис. грн, дрон - 1900 євро та ще зарядні станції.
Наразі волонтерка оплатила та відправила:
- грілки - 56 000 грн;
- дрон - 1900 євро;
- 4 Starlink - 72 400 грн;
- генератор - 42500 грн;
- зарядні станції - 72 000 грн;
- зарядні станції - 23 900 грн;
- ще дві зарядні станції по 36000 грн - 72000 грн;
- рація - 28300 грн;
- ліки - 9000 грн.
Реквізити для допомоги
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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