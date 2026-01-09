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Новини Волонтери для армії
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Бійці замерзають на позиціях, подекуди є обмороження: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням грілок

Українським воїнам через похолодання на передовій потрібна допомога, у багатьох з них обмороження, тому оголошено збір на грілки та інше необхідне обладнання.

Про це повідомила у Фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На фронті кровопролитні бої Дуже холодно, мінусова температура бійці реально замерзають на позиціях , трапляються обмороження Дуже потрібні грілки!!! Купила 2 тис грілок, все розлетілося за день, дуже прошу допомогти купити як можна більше грілок. 3000 грілок, це 103000 грн", - зазначила вона.

Також воїнам морської піхоти потрібно оплатити два генератори за 80 тис. грн, дві станції EcoFlow - 74 тис. грн.

Є рахунок на дві великі зарядні станції - 123 000 грн. Воїнам потрібні три Starlink - 52 тис. грн, дрон - 1900 євро та ще зарядні станції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням одягу для важкопоранених, що перебувають у шпиталях. ФОТО

Наразі волонтерка оплатила та відправила:

  • грілки - 56 000 грн;
  • дрон - 1900 євро;
  • 4 Starlink - 72 400 грн;
  • генератор - 42500 грн;
  • зарядні станції - 72 000 грн;
  • зарядні станції - 23 900 грн;
  • ще дві зарядні станції по 36000 грн - 72000 грн;
  • рація - 28300 грн;
  • ліки - 9000 грн.

Також читайте: На Покровському напрямку - пекло, воїнам потрібна допомога з придбанням дронів, - волонтерка Юсупова

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: На фронті вночі мінусова температура: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням грілок для ЗСУ

Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці
Терміновий збір для захисників на передову: подробиці

Автор: 

збір (424) волонтери (1401) Юсупова Наталія (216)
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Топ коментарі
+25
Шмигаль,де грілки для солдатів?
показати весь коментар
09.01.2026 13:45 Відповісти
+25
Млять, держава взагалі де? На четвертий рік війни не можуть забезпечити грілками, це якийсь капець, зате цкуни , тисоловлювальники , тилові щури забезпечені всім і кожен день в ресторани ходять.
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09.01.2026 14:08 Відповісти
+21
Пдрсы у власти,****
показати весь коментар
09.01.2026 13:58 Відповісти

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