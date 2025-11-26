На Покровському напрямку - пекло, воїнам потрібна допомога з придбанням дронів, - волонтерка Юсупова
Українським захисникам, які ведуть бої на передовій, потрібна допомога із придбанням дронів та зарядних станцій.
Про це у Фейсбуці повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"Люди, дуже просимо, допомагайте фронту. Вже не знаю, як донести, що на фронті вкрай важка ситуація, це не просто слова. На Покровському напрямку справжнє пекло. Шпиталі не встигають приймати важкопоранених. Багато загиблих та зниклих. Бійці дуже просять допомогти!" - зазначила вона.
Потреби воїнів
Захисники потребують:
- чотири зарядні станції - разом 260 тис грн;
- два Starlink - 36800 грн;
- EcoFlow- 42000 грн;
- дрони.
Юсупова відзвітувала, що вже оплатила та відправила на фронт:
- квадрокоптер - 1900 євро;
- викупила пʼять генераторів;
- два генератори - 134 000 грн;
- один генератор - 42 460 грн;
- генератор - 35 999 грн;
- генератор - 38262грн;
- Starlink - 19900 грн;
- рація - 28300 грн;
- детектор дронів - 25800 грн.
Реквізити для допомоги
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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