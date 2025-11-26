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Новини Волонтери для армії
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На Покровському напрямку - пекло, воїнам потрібна допомога з придбанням дронів, - волонтерка Юсупова

Українським захисникам, які ведуть бої на передовій, потрібна допомога із придбанням дронів та зарядних станцій.

Про це у Фейсбуці повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

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"Люди, дуже просимо, допомагайте фронту. Вже не знаю, як донести, що на фронті вкрай важка ситуація, це не просто слова. На Покровському напрямку справжнє пекло. Шпиталі не встигають приймати важкопоранених. Багато загиблих та зниклих. Бійці дуже просять допомогти!" - зазначила вона.

Потреби воїнів

Захисники потребують:

  • чотири зарядні станції - разом 260 тис грн;
  • два Starlink - 36800 грн;
  • EcoFlow- 42000 грн;
  • дрони.

 Юсупова відзвітувала, що вже оплатила та відправила на фронт:

  • квадрокоптер - 1900 євро;
  • викупила пʼять генераторів;
  • два генератори - 134 000 грн;
  • один генератор - 42 460 грн;
  • генератор - 35 999 грн;
  • генератор - 38262грн;
  • Starlink - 19900 грн;
  • рація - 28300 грн;
  • детектор дронів - 25800 грн.

Читайте також: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням одягу для важкопоранених, що перебувають у шпиталях. ФОТО

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Воїнам на Покровському напрямку потрібна термінова допомога з дронами та генераторами, - волонтерка Юсупова

Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку
Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку
Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку
Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку
Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку
Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку
Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку
Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку
Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку
Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку
Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку
Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку
Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку
Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку
Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку
Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку
Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку
Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку
Терміновий збір для воїнів на Покровському напрямку

Автор: 

збір (406) волонтери (1393) Юсупова Наталія (214)
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Топ коментарі
+10
А що ж шмигаль з умеровим та зеленський, так і далі будуть соплі по щоках розмазувати про ПОТУЖНУ НЕЗЛАмність, замість дієвої допомоги захисникам?!!? Бариги зеленського накрали на млрд доларів з Federal Reserve System (FRS) або просто the Fed) - незалежне федеральне агентство для виконання функцій центрального банку і здійснення централізованого контролю над комерційною банківською системою Сполучених Штатів Америки. Створена у 1913 р.
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26.11.2025 16:11 Відповісти
+5
Черниміндічу пишіть
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26.11.2025 16:13 Відповісти
+4
Хто до цього пекла призвів,відомо?
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26.11.2025 17:44 Відповісти
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А що ж шмигаль з умеровим та зеленський, так і далі будуть соплі по щоках розмазувати про ПОТУЖНУ НЕЗЛАмність, замість дієвої допомоги захисникам?!!? Бариги зеленського накрали на млрд доларів з Federal Reserve System (FRS) або просто the Fed) - незалежне федеральне агентство для виконання функцій центрального банку і здійснення централізованого контролю над комерційною банківською системою Сполучених Штатів Америки. Створена у 1913 р.
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26.11.2025 16:11 Відповісти
Команда Зеленського неспроможна елементарно купити все необхідне для армії і тому має йти у відставку!
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27.11.2025 05:44 Відповісти
Черниміндічу пишіть
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26.11.2025 16:13 Відповісти
Хто до цього пекла призвів,відомо?
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26.11.2025 17:44 Відповісти
навіть на мівіну не вистачає? не вірю....
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26.11.2025 20:47 Відповісти
Ганьба зе виборцям, які обрали владу підарасів, бо українцям доводиться компенсувати їх корупцію та невігластво зі своїх кишень, щоби допомогти захисникам України!
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26.11.2025 21:03 Відповісти
Волонтерка Наталія Юсупова
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26.11.2025 21:06 Відповісти
+
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26.11.2025 22:20 Відповісти
Я доначу по змозі на зсу.Але моно банк бере комісію.Перечислив 200 грн.,а комісія 8 грн.
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26.11.2025 22:30 Відповісти
Зєлю туди !!!
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27.11.2025 04:46 Відповісти
 
 