На Покровском направлении - ад, воинам нужна помощь с приобретением дронов, - волонтер Юсупова

Украинским защитникам, которые ведут бои на передовой, нужна помощь с приобретением дронов и зарядных станций.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Люди, очень просим, помогайте фронту. Уже не знаю, как донести, что на фронте крайне тяжелая ситуация, это не просто слова. На Покровском направлении настоящий ад. Больницы не успевают принимать тяжелораненых. Много погибших и пропавших без вести. Бойцы очень просят помочь!" - отметила она.

Потребности воинов

Защитникам необходимы:

четыре зарядные станции - вместе 260 тыс грн;

два Starlink - 36 800 грн;

EcoFlow - 42 000 грн;

дроны.

Юсупова отчиталась, что уже оплатила и отправила на фронт:

квадрокоптер - 1900 евро;

выкупила пять генераторов;

два генератора - 134 000 грн;

один генератор - 42 460 грн;

генератор - 35 999 грн;

генератор - 38262 грн;

Starlink - 19900 грн;

рация - 28300 грн;

детектор дронов - 25800 грн.

Читайте также: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением одежды для тяжелораненых, находящихся в госпиталях. ФОТО

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Воинам на Покровском направлении нужна срочная помощь с дронами и генераторами, - волонтер Юсупова