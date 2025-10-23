РУС
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением одежды для тяжелораненых, находящихся в госпиталях. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением одежды для раненых бойцов, находящихся в госпиталях, и на генераторы и зарядные станции бойцам на Покровское направление.

"В госпиталях критически не хватает гражданской одежды для тяжелораненых. Кто не знает, в госпитали каждый день привозят десятки тяжело раненых бойцов. Ранения ужасные, очень много бойцов с ампутацией обеих конечностей, нет рук, ног, из-за ожогов много слепых ребят. Каждый день операции, это ужасная боль и страдания

Купила 100 единиц одежды, но этого очень мало. Очень нужны футболки, кофты, брюки, шапки, обувь. Нужно собрать средства на одежду на три госпиталя. Завтра надо оплатить первый счет - 55000 грн, с понедельника надо выкупить еще на 50 тыс грн.

раненые в госпитале
раненые в госпитале

Еще очень много заказов с фронта. На самое тяжелое Покровское направление нужны дроны, зарядные станции и генераторы. Это самое необходимое!!! Нужно собрать 370 000 грн", - написала Юсупова в фейсбуке.

Также волонтер отчиталась о ранее собранных средствах:

"Оплатила и почти все уже поехало на фронт. Одежду уже раздают в госпитале.

Три старлинка 35000 и 19900грн, две рации - 28300 и 25200 грн, зарядные станции - 53050 грн, генератор - 37000 грн, одежда - 36400 грн и 18000 гр, еще зарядные станции - 51410 грн и дрон -1900 евро"

отчет волонтера
Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ


Реквизиты для помощи:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

🔗 Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

сообщение Юсуповой
Автор: 

волонтеры (2660) Юсупова Наталья (195)
У 9-тій лікарні Запоріжжя адаптивними шортами санітарки миють підлогу🤬🤬🤬🤬🤬
23.10.2025 17:21 Ответить
А шубами бобровими пол не миють ?
23.10.2025 17:24 Ответить
У всіх не зрозумілих ситуаціях донать на Армію.
23.10.2025 17:23 Ответить
Знову, з 2019року, волонтери знають потреби і надають допомогу для ФРОНТУ і ЗАХИСНИКІВ, а зелупенці: гончарук-шмигаль-свириденко, даеилов-умеров та МоноШобла, все крадуть, крадуть, крадуть… та на сидіннях СТАВКИ все, щось лобика морщать…., як гроші в крипту вивести!!!
23.10.2025 17:40 Ответить
блін, серйозно - одяг? а хіба не можна дати нормальний збір, народ, хто може задонатити взутт, іутболки, штани - будь-ласка ось нова пошта ось реквізити. НЕВЖЕ неможна попитати у секондів, де тони одягу йдуть потім в утиль?!!! на 55 тис гривень там можна тонами купити одягу. Пройтиь по столичним секондам на героїв, попитати, взяти за копійки. Я розумію, не нове, але коли ситуація КРИТИЧНА, вибачте. В тій ситуації, де можна вирішити звичайним донатом речами, трусять гроші - я не вірю в те паршиве волонтерство, сорі.
23.10.2025 17:49 Ответить
В Одесі в секондах хлопці та дівчата закупають дуже багато худі та штанів для шпиталю.
Велика подяка їм, одягають поранених хлопців!
23.10.2025 17:54 Ответить
Цікава картина коли влада на місцях купує нові автомобілі по 980 000 грн і не тільки .
23.10.2025 18:20 Ответить
++
23.10.2025 18:24 Ответить
 
 