Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением одежды для тяжелораненых, находящихся в госпиталях. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением одежды для раненых бойцов, находящихся в госпиталях, и на генераторы и зарядные станции бойцам на Покровское направление.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"В госпиталях критически не хватает гражданской одежды для тяжелораненых. Кто не знает, в госпитали каждый день привозят десятки тяжело раненых бойцов. Ранения ужасные, очень много бойцов с ампутацией обеих конечностей, нет рук, ног, из-за ожогов много слепых ребят. Каждый день операции, это ужасная боль и страдания

Купила 100 единиц одежды, но этого очень мало. Очень нужны футболки, кофты, брюки, шапки, обувь. Нужно собрать средства на одежду на три госпиталя. Завтра надо оплатить первый счет - 55000 грн, с понедельника надо выкупить еще на 50 тыс грн.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова просит поддержать срочный сбор для артиллеристов и штурмового подразделения. ФОТОрепортаж





Еще очень много заказов с фронта. На самое тяжелое Покровское направление нужны дроны, зарядные станции и генераторы. Это самое необходимое!!! Нужно собрать 370 000 грн", - написала Юсупова в фейсбуке.

Также волонтер отчиталась о ранее собранных средствах:

"Оплатила и почти все уже поехало на фронт. Одежду уже раздают в госпитале.

Три старлинка 35000 и 19900грн, две рации - 28300 и 25200 грн, зарядные станции - 53050 грн, генератор - 37000 грн, одежда - 36400 грн и 18000 гр, еще зарядные станции - 51410 грн и дрон -1900 евро"









Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ









Реквизиты для помощи:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253



