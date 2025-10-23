Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением одежды для тяжелораненых, находящихся в госпиталях. ФОТО
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением одежды для раненых бойцов, находящихся в госпиталях, и на генераторы и зарядные станции бойцам на Покровское направление.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"В госпиталях критически не хватает гражданской одежды для тяжелораненых. Кто не знает, в госпитали каждый день привозят десятки тяжело раненых бойцов. Ранения ужасные, очень много бойцов с ампутацией обеих конечностей, нет рук, ног, из-за ожогов много слепых ребят. Каждый день операции, это ужасная боль и страдания
Купила 100 единиц одежды, но этого очень мало. Очень нужны футболки, кофты, брюки, шапки, обувь. Нужно собрать средства на одежду на три госпиталя. Завтра надо оплатить первый счет - 55000 грн, с понедельника надо выкупить еще на 50 тыс грн.
Еще очень много заказов с фронта. На самое тяжелое Покровское направление нужны дроны, зарядные станции и генераторы. Это самое необходимое!!! Нужно собрать 370 000 грн", - написала Юсупова в фейсбуке.
Также волонтер отчиталась о ранее собранных средствах:
"Оплатила и почти все уже поехало на фронт. Одежду уже раздают в госпитале.
Три старлинка 35000 и 19900грн, две рации - 28300 и 25200 грн, зарядные станции - 53050 грн, генератор - 37000 грн, одежда - 36400 грн и 18000 гр, еще зарядные станции - 51410 грн и дрон -1900 евро"
Реквизиты для помощи:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Велика подяка їм, одягають поранених хлопців!