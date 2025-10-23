УКР
Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням одягу для важкопоранених, що перебувають у шпиталях. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням одягу для поранених бійців, що перебувають у шпиталях, та на генератори та зарядні станції бійцям на Покровський напрямок.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"В шпиталях критично не вистачає цивільного одягу для важкопоранених. Хто не знає, в шпиталі кожного дня привозять десятки важко поранених бійців. Поранення жахливі, дуже багато бійців з ампутацією обох кінцівок, немає рук, ніг, через опіки багато сліпих хлопців. Кожного дня операції, це жахлива біль та страждання

Купила 100 одиниць одягу, але цього дуже замало. Дуже потрібні футболки, кофти, штани, шапки, взуття. Потрібно зібрати кошти на одяг на три шпиталі. Завтра треба оплатити перший рахунок - 55000 грн , з понеділка треба викупити ще на 50 тис грн.

поранені у шпиталі
Ще дуже багато замовлень з фронту. На самий важкий Покровський напрямок потрібні дрони, зарядні станції та генератори. Це саме необхідне!! Потрібно зібрати 370 000 грн", - написала Юсупова у фейсбуці.

Також волонтерка відзвітувала про раніше зібрані кошти:

"Оплатила і пошти все вже поїхало на фронт. Одяг вже роздають в шпиталі.

Три старлинка 35000 та 19900грн, дві рації - 28300 та 25200 грн, зарядні станці -53050 грн, генератор -37000 грн, одяг -36400 грн та 18000 гр, ще зарядні станції -51410 грн та дрон -1900 евро"

звіт волонтера
Реквізити для допомоги:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

🔗 Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

допис Юсупової
Автор: 

волонтери (1359) Юсупова Наталія (205)
Топ коментарі
+2
В Одесі в секондах хлопці та дівчата закупають дуже багато худі та штанів для шпиталю.
Велика подяка їм, одягають поранених хлопців!
23.10.2025 17:54 Відповісти
+2
Цікава картина коли влада на місцях купує нові автомобілі по 980 000 грн і не тільки .
23.10.2025 18:20 Відповісти
+1
У 9-тій лікарні Запоріжжя адаптивними шортами санітарки миють підлогу🤬🤬🤬🤬🤬
23.10.2025 17:21 Відповісти
У 9-тій лікарні Запоріжжя адаптивними шортами санітарки миють підлогу🤬🤬🤬🤬🤬
23.10.2025 17:21 Відповісти
А шубами бобровими пол не миють ?
23.10.2025 17:24 Відповісти
Нічого смішного
23.10.2025 18:49 Відповісти
У всіх не зрозумілих ситуаціях донать на Армію.
23.10.2025 17:23 Відповісти
Знову, з 2019року, волонтери знають потреби і надають допомогу для ФРОНТУ і ЗАХИСНИКІВ, а зелупенці: гончарук-шмигаль-свириденко, даеилов-умеров та МоноШобла, все крадуть, крадуть, крадуть… та на сидіннях СТАВКИ все, щось лобика морщать…., як гроші в крипту вивести!!!
23.10.2025 17:40 Відповісти
блін, серйозно - одяг? а хіба не можна дати нормальний збір, народ, хто може задонатити взутт, іутболки, штани - будь-ласка ось нова пошта ось реквізити. НЕВЖЕ неможна попитати у секондів, де тони одягу йдуть потім в утиль?!!! на 55 тис гривень там можна тонами купити одягу. Пройтиь по столичним секондам на героїв, попитати, взяти за копійки. Я розумію, не нове, але коли ситуація КРИТИЧНА, вибачте. В тій ситуації, де можна вирішити звичайним донатом речами, трусять гроші - я не вірю в те паршиве волонтерство, сорі.
23.10.2025 17:49 Відповісти
В Одесі в секондах хлопці та дівчата закупають дуже багато худі та штанів для шпиталю.
Велика подяка їм, одягають поранених хлопців!
23.10.2025 17:54 Відповісти
Цікава картина коли влада на місцях купує нові автомобілі по 980 000 грн і не тільки .
23.10.2025 18:20 Відповісти
++
23.10.2025 18:24 Відповісти
Гринкевича триматимуть під вартою до 19 грудня. Розмір застави зменшили до 69 мільйонів 644 тисяч гривень, у серпні вона була 112 мільйонів гривень Джерело: https://censor.net/ua/n3581323
Потрібно прийняти закон, щоб таких обвинувачених судило жюрі присяжних із ветеранів, а головою суду призначити Юсупову на пів-ставки
23.10.2025 19:14 Відповісти
Тут в тему будет социальная реклама "контракт 18-24" или просто рекрутинг. Давай родной, подписывай контракт тут и выплаты и различные возможности, но если ты вдруг станешь "тяжело раненным" то на тебя становится автоматически пох*й, ты больше стране не нужен (ты же видимо сам стал "тяжело раненным" сидя дома на диване). Это и есть реальное отношение страны (которая тебя призывает) к тебе, после того как ты стал уже не нужным. То ли еще будет когда война закончится и "повылазят" полученные в ходе боевых действия проблемы со здоровьем, там то и обнаружится что вы "добровольно пришли в армию", "у страны нет денег", "докажите что вы вообще воевали" и т.д.
23.10.2025 19:20 Відповісти
 
 