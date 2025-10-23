Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням одягу для важкопоранених, що перебувають у шпиталях. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням одягу для поранених бійців, що перебувають у шпиталях, та на генератори та зарядні станції бійцям на Покровський напрямок.

"В шпиталях критично не вистачає цивільного одягу для важкопоранених. Хто не знає, в шпиталі кожного дня привозять десятки важко поранених бійців. Поранення жахливі, дуже багато бійців з ампутацією обох кінцівок, немає рук, ніг, через опіки багато сліпих хлопців. Кожного дня операції, це жахлива біль та страждання

Купила 100 одиниць одягу, але цього дуже замало. Дуже потрібні футболки, кофти, штани, шапки, взуття. Потрібно зібрати кошти на одяг на три шпиталі. Завтра треба оплатити перший рахунок - 55000 грн , з понеділка треба викупити ще на 50 тис грн.





Ще дуже багато замовлень з фронту. На самий важкий Покровський напрямок потрібні дрони, зарядні станції та генератори. Це саме необхідне!! Потрібно зібрати 370 000 грн", - написала Юсупова у фейсбуці.

Також волонтерка відзвітувала про раніше зібрані кошти:

"Оплатила і пошти все вже поїхало на фронт. Одяг вже роздають в шпиталі.

Три старлинка 35000 та 19900грн, дві рації - 28300 та 25200 грн, зарядні станці -53050 грн, генератор -37000 грн, одяг -36400 грн та 18000 гр, ще зарядні станції -51410 грн та дрон -1900 евро"









