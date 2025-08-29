Волонтерка Юсупова просить підтримати терміновий збір для артилеристів та штурмового підрозділу. ФОТОрепортаж
Для артилеристів та штурмового підрозділу, які відбивають ворожі штурми під нескінченими російськими обстрілами, потрібно придбати дрони, зарядні станції, генератори, Старлінки та обладнання для ремонту техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова.
"На фронті вкрай важка ситуація, ворог наступає на декількох напрямках, нескінченні штурми та обстріли важкою артилерією , багато загиблих та поранених..
Прошу підтримати терміновий збір для артилеристів та штурмового підрозділу.
Їхні позиції під нескінченими ворожими обстрілами, багато обладнання згоріло, їм дуже терміново потрібні:
- дрони - це в першу чергу!!
- зарядні станції - 4
- генератори - 3
- Старлінки- 2
- обладнання для ремонту техніки
Це саме необхідне, нічого зайвого, бійці бʼються з ворогом кожного дня та ночі, дуже просимо допомогти !!! Це терміново!
Люди, хто як може 5-20-100 грн", - йдеться в повідомленні.
Волонтерка закупила та відправила на фронт:
- обладнання для ремонту важкої техніки - 115000 грн
- два дрони - 3900 євро
- зарядні станції - 52550 грн
- зарядні станції - 36000 грн
- Старлінк -19900 грн
- Рації - 28300 грн
- Ноші - 3600 грн
- Шоломи - 17600 грн
- Планшет - 18800 грн
Реквізити для допомоги
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку:
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки:
5375 4112 0025 4253
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Неможливо зрозуміти державу, у якої немає інстинкту самозбереження ?
Але ж широким масам то дуже складне пояснення . Вони ******* короткі прості стереотипи - " а шо для мєня ваше гасударство сдєлало..."
Як мотивувати і щось пояснювати, коли там...... голобородька і міндіч.. ( фейспалм🥱🤧 )
собі крипту вони вже нащадкам до 10 коліна накрали
Дякую,пани Наталья!!!!!