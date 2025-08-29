Волонтерка Юсупова просить підтримати терміновий збір для артилеристів та штурмового підрозділу. ФОТОрепортаж

Для артилеристів та штурмового підрозділу, які відбивають ворожі штурми під нескінченими російськими обстрілами, потрібно придбати дрони, зарядні станції, генератори, Старлінки та обладнання для ремонту техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова.

"На фронті вкрай важка ситуація, ворог наступає на декількох напрямках, нескінченні штурми та обстріли важкою артилерією , багато загиблих та поранених..

Прошу підтримати терміновий збір для артилеристів та штурмового підрозділу.

Їхні позиції під нескінченими ворожими обстрілами, багато обладнання згоріло, їм дуже терміново потрібні:

дрони - це в першу чергу!!

зарядні станції - 4

генератори - 3

Старлінки- 2

обладнання для ремонту техніки

Це саме необхідне, нічого зайвого, бійці бʼються з ворогом кожного дня та ночі, дуже просимо допомогти !!! Це терміново!

Люди, хто як може 5-20-100 грн", - йдеться в повідомленні.

Волонтерка закупила та відправила на фронт:

обладнання для ремонту важкої техніки - 115000 грн

два дрони - 3900 євро

зарядні станції - 52550 грн

зарядні станції - 36000 грн

Старлінк -19900 грн

Рації - 28300 грн

Ноші - 3600 грн

Шоломи - 17600 грн

Планшет - 18800 грн

Реквізити для допомоги

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку:

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки:

5375 4112 0025 4253

