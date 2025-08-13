УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10840 відвідувачів онлайн
Новини Волонтери для армії
421 3

Ворог активно штурмує, багато позицій згоріли: волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання

Волонтерка Наталія Юсупова закликає громадян допомогти у зборі на необхідне обладнання для українських захисників, які стримують ворог на найгарячіших ділянках фронту.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На фронті нескінченні кровопролитні бої, Покровськ та Костянтинівка майже в оточенні, ворог штурмує, іде в наступ, крізь все горить та знищується. Дуже багато загиблих та поранених воїнів.

Просимо допомоги нашим Героїчним бійцям, штурмовому підрозділу, який в кровопролитних боях стримують шалену кількість наступу ворога. Багато позицій спалено, згоріло майже все обладнання", - йдеться в повідомленні.

Юсупова розповіла, що воїнам потрібні:

3 дизельні генератори;
4 зарядні станції Ecoflow;
Два дрони Мавік 3 про;
Старлінки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням зарядних станцій та засобів зв’язку для фронту. ФОТО

Також для танкістів ще не вистачає 32000 грн на автомобільні акумулятори, балансувальний стенд та шиномонтувальний стенд.

Протягом двох тижнів волонтерка закупила:

Генератори - 50 тис. грн;
Старлінк - 19900 грн;
Зарядні пристрої -21200 грн;
Зарядні станції, планшет - 52050 грн;
Два дрони Мавік 3 про - 3600 євро;
Паяльник -2200 грн;
Зарядну станцію - 25000 грн та 36000 грн;
Планшети -14990 грн.

Також читайте: Ворог штурмує без кінця: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів для воїнів

Реквізити для допомоги

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та зарядних станцій для підрозділу ДШВ

Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно

Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам Що їм потрібно

Автор: 

допомога (8662) волонтери (1350) Юсупова Наталія (201)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Величезна подяка нашим захисникам!
Донатимо, не забуваємо; хто скільки в змозі.
показати весь коментар
13.08.2025 16:34 Відповісти
Цікаво, а куди ідуть ті кошти, які я сплачую як платник податків, і не малих податків? І де той магазин, який торгує дронами?
показати весь коментар
13.08.2025 16:36 Відповісти
Долучаємось! Допомагаємо! Юсупова допомагає ЗСУ з 2014 року! Їй можна довіряти! Патриотична пані!
показати весь коментар
13.08.2025 16:53 Відповісти
 
 