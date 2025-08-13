Ворог активно штурмує, багато позицій згоріли: волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання

Волонтерка Наталія Юсупова закликає громадян допомогти у зборі на необхідне обладнання для українських захисників, які стримують ворог на найгарячіших ділянках фронту.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На фронті нескінченні кровопролитні бої, Покровськ та Костянтинівка майже в оточенні, ворог штурмує, іде в наступ, крізь все горить та знищується. Дуже багато загиблих та поранених воїнів.

Просимо допомоги нашим Героїчним бійцям, штурмовому підрозділу, який в кровопролитних боях стримують шалену кількість наступу ворога. Багато позицій спалено, згоріло майже все обладнання", - йдеться в повідомленні.

Юсупова розповіла, що воїнам потрібні:



3 дизельні генератори;

4 зарядні станції Ecoflow;

Два дрони Мавік 3 про;

Старлінки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням зарядних станцій та засобів зв’язку для фронту. ФОТО

Також для танкістів ще не вистачає 32000 грн на автомобільні акумулятори, балансувальний стенд та шиномонтувальний стенд.

Протягом двох тижнів волонтерка закупила:

Генератори - 50 тис. грн;

Старлінк - 19900 грн;

Зарядні пристрої -21200 грн;

Зарядні станції, планшет - 52050 грн;

Два дрони Мавік 3 про - 3600 євро;

Паяльник -2200 грн;

Зарядну станцію - 25000 грн та 36000 грн;

Планшети -14990 грн.

Також читайте: Ворог штурмує без кінця: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів для воїнів

Реквізити для допомоги

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та зарядних станцій для підрозділу ДШВ

















































