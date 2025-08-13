Ворог активно штурмує, багато позицій згоріли: волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання
Волонтерка Наталія Юсупова закликає громадян допомогти у зборі на необхідне обладнання для українських захисників, які стримують ворог на найгарячіших ділянках фронту.
Про це вона повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"На фронті нескінченні кровопролитні бої, Покровськ та Костянтинівка майже в оточенні, ворог штурмує, іде в наступ, крізь все горить та знищується. Дуже багато загиблих та поранених воїнів.
Просимо допомоги нашим Героїчним бійцям, штурмовому підрозділу, який в кровопролитних боях стримують шалену кількість наступу ворога. Багато позицій спалено, згоріло майже все обладнання", - йдеться в повідомленні.
Юсупова розповіла, що воїнам потрібні:
3 дизельні генератори;
4 зарядні станції Ecoflow;
Два дрони Мавік 3 про;
Старлінки.
Також для танкістів ще не вистачає 32000 грн на автомобільні акумулятори, балансувальний стенд та шиномонтувальний стенд.
Протягом двох тижнів волонтерка закупила:
Генератори - 50 тис. грн;
Старлінк - 19900 грн;
Зарядні пристрої -21200 грн;
Зарядні станції, планшет - 52050 грн;
Два дрони Мавік 3 про - 3600 євро;
Паяльник -2200 грн;
Зарядну станцію - 25000 грн та 36000 грн;
Планшети -14990 грн.
Реквізити для допомоги
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Донатимо, не забуваємо; хто скільки в змозі.