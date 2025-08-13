Враг активно штурмует, многие позиции сожжены: волонтер Юсупова просит помочь воинам с приобретением дронов и оборудования
Волонтер Наталья Юсупова призывает граждан помочь в сборе на необходимое оборудование для украинских защитников, которые сдерживают врага на горячих участках фронта.
Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"На фронте бесконечные кровопролитные бои, Покровск и Константиновка почти в окружении, враг штурмует, идет в наступление, везде все горит и уничтожается. Очень много погибших и раненых воинов.
Просим помочь нашим Героическим бойцам, штурмовому подразделению, который в кровопролитных боях сдерживают безумное количество наступления врага. Много позиций сожжено, сгорело почти все оборудование", - говорится в сообщении.
Юсупова рассказала, что воинам нужны:
3 дизельных генератора;
4 зарядные станции Ecoflow;
Два дрона Мавик 3 про;
Старлинки.
Также для танкистов еще не хватает 32000 грн на автомобильные аккумуляторы, балансировочный стенд и шиномонтажный стенд.
В течение двух недель волонтерка закупила:
Генераторы - 50 тыс. грн;
Старлинк - 19900 грн;
Зарядные устройства -21200 грн;
Зарядные станции, планшет - 52050 грн;
Два дрона Мавик 3 про - 3600 евро;
Паяльник -2200 грн;
Зарядную станцию - 25000 грн и 36000 грн;
Планшеты -14990 грн.
Реквизиты для помощи
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Донатимо, не забуваємо; хто скільки в змозі.