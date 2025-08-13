Враг активно штурмует, многие позиции сожжены: волонтер Юсупова просит помочь воинам с приобретением дронов и оборудования

Волонтер Наталья Юсупова призывает граждан помочь в сборе на необходимое оборудование для украинских защитников, которые сдерживают врага на горячих участках фронта.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На фронте бесконечные кровопролитные бои, Покровск и Константиновка почти в окружении, враг штурмует, идет в наступление, везде все горит и уничтожается. Очень много погибших и раненых воинов.

Просим помочь нашим Героическим бойцам, штурмовому подразделению, который в кровопролитных боях сдерживают безумное количество наступления врага. Много позиций сожжено, сгорело почти все оборудование", - говорится в сообщении.

Юсупова рассказала, что воинам нужны:



3 дизельных генератора;

4 зарядные станции Ecoflow;

Два дрона Мавик 3 про;

Старлинки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением зарядных станций и средств связи для фронта. ФОТО

Также для танкистов еще не хватает 32000 грн на автомобильные аккумуляторы, балансировочный стенд и шиномонтажный стенд.

В течение двух недель волонтерка закупила:

Генераторы - 50 тыс. грн;

Старлинк - 19900 грн;

Зарядные устройства -21200 грн;

Зарядные станции, планшет - 52050 грн;

Два дрона Мавик 3 про - 3600 евро;

Паяльник -2200 грн;

Зарядную станцию - 25000 грн и 36000 грн;

Планшеты -14990 грн.

Также читайте: Враг штурмует без конца: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов для воинов

Реквизиты для помощи

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и зарядных станций для подразделения ДШВ

















































