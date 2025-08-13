РУС
712 4

Враг активно штурмует, многие позиции сожжены: волонтер Юсупова просит помочь воинам с приобретением дронов и оборудования

Волонтер Наталья Юсупова призывает граждан помочь в сборе на необходимое оборудование для украинских защитников, которые сдерживают врага на горячих участках фронта.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На фронте бесконечные кровопролитные бои, Покровск и Константиновка почти в окружении, враг штурмует, идет в наступление, везде все горит и уничтожается. Очень много погибших и раненых воинов.

Просим помочь нашим Героическим бойцам, штурмовому подразделению, который в кровопролитных боях сдерживают безумное количество наступления врага. Много позиций сожжено, сгорело почти все оборудование", - говорится в сообщении.

Юсупова рассказала, что воинам нужны:

3 дизельных генератора;
4 зарядные станции Ecoflow;
Два дрона Мавик 3 про;
Старлинки.

Также для танкистов еще не хватает 32000 грн на автомобильные аккумуляторы, балансировочный стенд и шиномонтажный стенд.

В течение двух недель волонтерка закупила:

Генераторы - 50 тыс. грн;
Старлинк - 19900 грн;
Зарядные устройства -21200 грн;
Зарядные станции, планшет - 52050 грн;
Два дрона Мавик 3 про - 3600 евро;
Паяльник -2200 грн;
Зарядную станцию - 25000 грн и 36000 грн;
Планшеты -14990 грн.

Реквизиты для помощи

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Волонтер Юсупова просит помочь воинам Что им нужно

помощь (8058) волонтеры (2652) Юсупова Наталья (191)


Величезна подяка нашим захисникам!
Донатимо, не забуваємо; хто скільки в змозі.
13.08.2025 16:34 Ответить
Цікаво, а куди ідуть ті кошти, які я сплачую як платник податків, і не малих податків? І де той магазин, який торгує дронами?
13.08.2025 16:36 Ответить
Один з тих магазинів називається ОП, з якого харчується тьма всілякого непотребу, але дронів туди не завозять - не користуються попитом!
13.08.2025 17:15 Ответить
Долучаємось! Допомагаємо! Юсупова допомагає ЗСУ з 2014 року! Їй можна довіряти! Патриотична пані!
13.08.2025 16:53 Ответить
 
 