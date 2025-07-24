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Новости Сбор средств на помощь ВСУ
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Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и зарядных станций для подразделения ДШВ

отчет о потраченных средствах

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением дронов и зарядных станций для подразделения ДШВ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.

"Прошу поддержать сбор для десантно - штурмового подразделения, которое находятся постоянно в самом пекле войны. Их позиция попала под вражеской обстрел, много оборудования сгорело, поэтому им очень срочно нужны: две станции екофлоу - 70000 грн, паяльники, зарядные устройства nota - 24800 грн (2 шт), планшеты - 28300 грн, два дрона Мавик 3 про - 160000 грн

Это самое необходимое, ребята сражаются с врагом каждый день и ночи, без перерыва, очень прошу помочь !!! Это срочно!", - написала Юсупова в фейсбуке.

Волонтер также отчиталась о закупках на ранее собранные средства.

"Оплатила и уже отправили на фронт: два старлинка - 39800 грн, две большие зарядные станции, в общем 56800 грн, дрон -1900 евро, рации - 28300 грн, две станции - 36700 грн, планшет, павербанки - 17400 грн, два инвекторных генератора - 65000 грн".

Юсупова приобрела на собранные средства
Юсупова приобрела на собранные средства

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг штурмует без конца: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов для воинов


Юсупова приобрела на собранные средства
Юсупова приобрела на собранные средства
Юсупова приобрела на собранные средства
Юсупова приобрела на собранные средства

Реквизиты для помощи:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер карты Банка

5375 4112 0025 4253

Читайте: Очень тяжелая ситуация на Покровском направлении. Воинам нужна помощь, - волонтер Юсупова

Сообщение Юсуповой
Сообщение Юсуповой

сбор (312) волонтеры (2650) Юсупова Наталья (190)


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Дякую.за посилання на банку.

Цікаво, ці внески теж оподатккють?
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24.07.2025 18:45 Ответить
+
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24.07.2025 18:51 Ответить
великий респект пані Наталі ,
але ..
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24.07.2025 19:01 Ответить
Якщо така ситуація на четвертий рік війни, то це підстава заводити карну справу...
Враховуючи що наш бюджет цілком забезпечиний державами союзниками.
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24.07.2025 19:20 Ответить
Бесплатным ни бывает ничего!

Это публикация для того, чтобы набежали разные «любители по плеваться». Сайту на их мнение пофиг, но аудитория и реклама).

Донатыты , думают что это индульгенция- «я убежал, но как донатил»

Бесплатно напомнить о себе и в последствии, возможно, конвертировать свою активность в тропинку до бюджетной кормушки.

Сегодня мне моя мама сказала ( ей 85 лет) « Сами воруют, а в телевизоре - донатьте ( смотрят еще пенсионеры телевизор).

Не буду дальше рассказывать. Лень! Мы то же помогали своим, кто на «0», но не на карточку, а купил, что попросили и отправил почтой ( или с оказией) Хотя те времена уже не полномасштабная война а АТО, и они герои второго сорта!
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24.07.2025 19:40 Ответить
Це все вже є без усіляких донатів на найспкотнишому напрямку-на західному кордоні: НОВІ пікапи, дрони з тепловізорами з операторами, гелікоптери.
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24.07.2025 19:50 Ответить
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24.07.2025 20:11 Ответить
 
 