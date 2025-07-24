Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и зарядных станций для подразделения ДШВ
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением дронов и зарядных станций для подразделения ДШВ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.
"Прошу поддержать сбор для десантно - штурмового подразделения, которое находятся постоянно в самом пекле войны. Их позиция попала под вражеской обстрел, много оборудования сгорело, поэтому им очень срочно нужны: две станции екофлоу - 70000 грн, паяльники, зарядные устройства nota - 24800 грн (2 шт), планшеты - 28300 грн, два дрона Мавик 3 про - 160000 грн
Это самое необходимое, ребята сражаются с врагом каждый день и ночи, без перерыва, очень прошу помочь !!! Это срочно!", - написала Юсупова в фейсбуке.
Волонтер также отчиталась о закупках на ранее собранные средства.
"Оплатила и уже отправили на фронт: два старлинка - 39800 грн, две большие зарядные станции, в общем 56800 грн, дрон -1900 евро, рации - 28300 грн, две станции - 36700 грн, планшет, павербанки - 17400 грн, два инвекторных генератора - 65000 грн".
Реквизиты для помощи:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банке
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банка
5375 4112 0025 4253
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Цікаво, ці внески теж оподатккють?
але ..
Враховуючи що наш бюджет цілком забезпечиний державами союзниками.
Это публикация для того, чтобы набежали разные «любители по плеваться». Сайту на их мнение пофиг, но аудитория и реклама).
Донатыты , думают что это индульгенция- «я убежал, но как донатил»
Бесплатно напомнить о себе и в последствии, возможно, конвертировать свою активность в тропинку до бюджетной кормушки.
Сегодня мне моя мама сказала ( ей 85 лет) « Сами воруют, а в телевизоре - донатьте ( смотрят еще пенсионеры телевизор).
Не буду дальше рассказывать. Лень! Мы то же помогали своим, кто на «0», но не на карточку, а купил, что попросили и отправил почтой ( или с оказией) Хотя те времена уже не полномасштабная война а АТО, и они герои второго сорта!