Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и зарядных станций для подразделения ДШВ

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением дронов и зарядных станций для подразделения ДШВ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.

"Прошу поддержать сбор для десантно - штурмового подразделения, которое находятся постоянно в самом пекле войны. Их позиция попала под вражеской обстрел, много оборудования сгорело, поэтому им очень срочно нужны: две станции екофлоу - 70000 грн, паяльники, зарядные устройства nota - 24800 грн (2 шт), планшеты - 28300 грн, два дрона Мавик 3 про - 160000 грн

Это самое необходимое, ребята сражаются с врагом каждый день и ночи, без перерыва, очень прошу помочь !!! Это срочно!", - написала Юсупова в фейсбуке.

Волонтер также отчиталась о закупках на ранее собранные средства.

"Оплатила и уже отправили на фронт: два старлинка - 39800 грн, две большие зарядные станции, в общем 56800 грн, дрон -1900 евро, рации - 28300 грн, две станции - 36700 грн, планшет, павербанки - 17400 грн, два инвекторных генератора - 65000 грн".





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Реквизиты для помощи:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банке

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банка

5375 4112 0025 4253

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