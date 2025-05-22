Очень тяжелая ситуация на Покровском направлении. Воинам нужна помощь, - волонтер Юсупова
Украинские защитники, которые ведут бои на передовой, нуждаются в помощи, поскольку РФ ведет непрерывные штурмы.
Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"Действительно очень тяжелая ситуация на Покровском и Лиманском направлениях. На Сумщине продолжается эвакуация тысяч людей. Продолжаются ожесточенные бои, кровавая тяжелая битва. Враг имеет значительное преимущество в силах и атакует непрерывно !!! У нас много погибших и раненых. Штурмовые подразделения отправляют на усиление, им срочно нужна наша помощь", - отметила она.
В целом нужно собрать 370 000 грн на:
Два дрона Мавик 3 про - 3800 евро;
три зарядные станции;
два старлинка и генератор;
запчасти для машины;
В течение двух недель Юсупова выкупила:
четыре зарядные станции - всего 107000 грн;
три старлинка - 49000 грн;
два дрона - 3600 евро;
генераторы -16500 грн;
планшеты -1 5110 грн;
две антенны - 22800 грн и 18980 грн.
Реквизиты для помощи
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки 5375 4112 0025 4253
Мабуть є ще як назвати, тварини вам що не дороге своє життя, якщо не москалі, то військові нагадають смерті побратимів
Його та його хазяїв все влаштовує, саме тому вже давно не палають в рф НПЗ.