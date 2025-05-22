РУС
2 922 14

Очень тяжелая ситуация на Покровском направлении. Воинам нужна помощь, - волонтер Юсупова

Украинские защитники, которые ведут бои на передовой, нуждаются в помощи, поскольку РФ ведет непрерывные штурмы.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Действительно очень тяжелая ситуация на Покровском и Лиманском направлениях. На Сумщине продолжается эвакуация тысяч людей. Продолжаются ожесточенные бои, кровавая тяжелая битва. Враг имеет значительное преимущество в силах и атакует непрерывно !!! У нас много погибших и раненых. Штурмовые подразделения отправляют на усиление, им срочно нужна наша помощь", - отметила она.

Читайте: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и средств связи на Покровское направление фронта

В целом нужно собрать 370 000 грн на:

Два дрона Мавик 3 про - 3800 евро;
три зарядные станции;
два старлинка и генератор;
запчасти для машины;

В течение двух недель Юсупова выкупила:

четыре зарядные станции - всего 107000 грн;
три старлинка - 49000 грн;
два дрона - 3600 евро;
генераторы -16500 грн;
планшеты -1 5110 грн;
две антенны - 22800 грн и 18980 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением зарядных станций и средств связи для фронта. ФОТО

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки 5375 4112 0025 4253

Смотрите: Минометчики 109-й бригады ТрО, которые ведут бои на Торецком направлении, просят помочь с приобретением Mavic 3T. ВИДЕО

сбор (314) волонтеры (2653) Юсупова Наталья (192)
Топ комментарии
+10
Суки, по другому сказати не можу, може цім держслужбовцям зменшити зарплати та пенсії, і не треба буде просити. І як можна допустити щоб волонтери просили помочі у простих громадян, а керівництво що не знає про це.
Мабуть є ще як назвати, тварини вам що не дороге своє життя, якщо не москалі, то військові нагадають смерті побратимів
21.05.2025 16:25 Ответить
+9
Складається таке враження, що хтось виконує негласний договір, підписаний в Омані і там немає рядка по підтримці ЗСУ, а навпаки, послабити ЗСУ, віддавати по клаптику землі, а по шмарафону обіцяти визволення і ліпити із себе патріота.
21.05.2025 17:40 Ответить
+8
На який сайт не зайдеш - скрізь просять гроші для ЗСУ. Я розумію що потрібно, але ж Порошенко допомагав мільярдами, а Чотириждивідковник, Боневтік Потужно-Брехливий, Нетряпка Обьіщалкін через своє РНБО ввів якісь незрозумілі санкції і зупинив поставку дронів та РЕБ. Само не фінансує ЗСУ і не дає це робити іншим. То на чиєму він боці, а наріду 73%? Інколи навіть руки опускаються, а нарід 73% продовжує вишивати його портрет(Зелі) бісером і пофіг, що там на фронті їх рідні і друзі і що вони потреблують допомоги. Головне тут не ЗСУ, а комфорт Зелі і його барижної команди.
21.05.2025 17:34 Ответить
До речі, він теж думав що нічого не буде-Вбитий Портнов лежить на землі.
21.05.2025 16:27 Ответить
вони не для того в держслужбовці йшли - то тільки назва така, а суть роботи геть в іншому
21.05.2025 16:33 Ответить
А не краще продати на органи умєрова то його виб...дків?
21.05.2025 16:29 Ответить
+1000 грн
21.05.2025 16:38 Ответить
Народ підтримує, а вот що робить влада, держслужбовцям зарплати та пенсії підіймає, що вони менше крали. Так більшість зарплату дітям віддає на забави. Тому їм і не потрібно закінчивати війну. Де вони ще стільки бабла зароблять. Да і бояться приходу воїнів яки за все запитають
22.05.2025 10:51 Ответить
Честь пані Юсуповій
22.05.2025 10:55 Ответить
Поки це чмо - чотириразовий ухилянт при владі -українським військам нічого хорошего не світить, як і всьому народу.
Його та його хазяїв все влаштовує, саме тому вже давно не палають в рф НПЗ.
22.05.2025 10:59 Ответить
НПЗ не палають, бо енергетичних закулісний договірняк. Якби палали НПЗ, ми б сиділи без світла і без газу, і зимою б без опалення міста б перетворилися на пустелю.
22.05.2025 14:41 Ответить
 
 