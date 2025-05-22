Очень тяжелая ситуация на Покровском направлении. Воинам нужна помощь, - волонтер Юсупова

Украинские защитники, которые ведут бои на передовой, нуждаются в помощи, поскольку РФ ведет непрерывные штурмы.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Действительно очень тяжелая ситуация на Покровском и Лиманском направлениях. На Сумщине продолжается эвакуация тысяч людей. Продолжаются ожесточенные бои, кровавая тяжелая битва. Враг имеет значительное преимущество в силах и атакует непрерывно !!! У нас много погибших и раненых. Штурмовые подразделения отправляют на усиление, им срочно нужна наша помощь", - отметила она.

В целом нужно собрать 370 000 грн на:

Два дрона Мавик 3 про - 3800 евро;

три зарядные станции;

два старлинка и генератор;

запчасти для машины;

В течение двух недель Юсупова выкупила:

четыре зарядные станции - всего 107000 грн;

три старлинка - 49000 грн;

два дрона - 3600 евро;

генераторы -16500 грн;

планшеты -1 5110 грн;

две антенны - 22800 грн и 18980 грн.

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки 5375 4112 0025 4253

