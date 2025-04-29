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Минометчики 109-й бригады ТрО, которые ведут бои на Торецком направлении, просят помочь с приобретением Mavic 3T. ВИДЕО

Воинам минометного подразделения 109-й отдельной бригады ТрО ВСУ, которые ведут бои с рашистами на Торецком направлении, нужна помощь с приобретением квадрокоптера Mavic 3T и комплектующих к нему.

Об этом сообщил основатель Волонтерского центра UA.HELP Юрий Левченко, передает Цензор.НЕТ.

"Потребность в таких "мавиках" на фронте остается огромной, поскольку это самое распространенное средство для аэроразведки самых разнообразных подразделений, в том числе для выявления и контроля поражения вражеских целей нашими минометчиками.

Общая стоимость такого комплекта сейчас примерно 230 000 грн", - отметил он.

Также смотрите: Зенитчикам 92 ОМБр, которые выполняют боевые задачи в Донецкой области, срочно нужен пикап. Объявлен сбор. ВИДЕО

Реквизиты для помощи

https://send.monobank.ua/jar/4KaJDMcdpZ

Номер карты банка:
4441 1111 2243 1483

Другие реквизиты UA.HELP:

Приват: 4731219619498052
PayPal: [email protected]

Реквизиты юр. лица БО БФ "ЮА.ХЕЛП" здесь.

Также смотрите: 95 бригада, которая дает отпор рашистам на направлении Кременной, просит помочь с приобретением пикапа. ВИДЕО

Автор: 

сбор (302) Левченко Юрий (43)


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Натомість.наші зелені «конгресмени» пропонують додати в свої паші грошеннят з народної кішені.
Ублю...ки!!!!
Як вас земля носить, алчні потвори
Військови збирають то на дрони, то на лікування, то на протези; купа людей живе в напівзруйнованих домах, позбавлені житла!!!
А ви, су...и , все не нажретеся!!
Мразі!!!
Потвори!!!!
Збоченці!!!
«Голова регламентного комітету Ради зареєстрував проект постанови до збільшення суми компенсації вартості проїзду депутата до 13 тисяч грн на місяць, а також збільшення до 900 грн щоденної компенсації за оренду житла.»

Надаль це зелене кодло давно не чує ні військових ні цивільних, тільки чує куркіт свого шлунку і кишень.
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29.04.2025 11:28 Ответить
Приїздіть до в р всіх депутатів опу апарат ВР помічників у автозаки місцевих також і всіх вилупків на передову майно продать родини за парєбрік нах вони потрібні
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29.04.2025 11:40 Ответить
++
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29.04.2025 11:41 Ответить
Приклад бездіяльності, Шмигаля Умерова та цілого батальйону держСекретарів!! У них, усьо ж па Ригламенту КМУ ??
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29.04.2025 11:46 Ответить
 
 