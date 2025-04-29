Минометчики 109-й бригады ТрО, которые ведут бои на Торецком направлении, просят помочь с приобретением Mavic 3T. ВИДЕО
Воинам минометного подразделения 109-й отдельной бригады ТрО ВСУ, которые ведут бои с рашистами на Торецком направлении, нужна помощь с приобретением квадрокоптера Mavic 3T и комплектующих к нему.
Об этом сообщил основатель Волонтерского центра UA.HELP Юрий Левченко, передает Цензор.НЕТ.
"Потребность в таких "мавиках" на фронте остается огромной, поскольку это самое распространенное средство для аэроразведки самых разнообразных подразделений, в том числе для выявления и контроля поражения вражеских целей нашими минометчиками.
Общая стоимость такого комплекта сейчас примерно 230 000 грн", - отметил он.
Реквизиты для помощи
https://send.monobank.ua/jar/4KaJDMcdpZ
Номер карты банка:
4441 1111 2243 1483
Другие реквизиты UA.HELP:
Приват: 4731219619498052
PayPal: [email protected]
Реквизиты юр. лица БО БФ "ЮА.ХЕЛП" здесь.
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Ублю...ки!!!!
Як вас земля носить, алчні потвори
Військови збирають то на дрони, то на лікування, то на протези; купа людей живе в напівзруйнованих домах, позбавлені житла!!!
А ви, су...и , все не нажретеся!!
Мразі!!!
Потвори!!!!
Збоченці!!!
«Голова регламентного комітету Ради зареєстрував проект постанови до збільшення суми компенсації вартості проїзду депутата до 13 тисяч грн на місяць, а також збільшення до 900 грн щоденної компенсації за оренду житла.»
Надаль це зелене кодло давно не чує ні військових ні цивільних, тільки чує куркіт свого шлунку і кишень.