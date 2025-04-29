Минометчики 109-й бригады ТрО, которые ведут бои на Торецком направлении, просят помочь с приобретением Mavic 3T. ВИДЕО

Воинам минометного подразделения 109-й отдельной бригады ТрО ВСУ, которые ведут бои с рашистами на Торецком направлении, нужна помощь с приобретением квадрокоптера Mavic 3T и комплектующих к нему.

Об этом сообщил основатель Волонтерского центра UA.HELP Юрий Левченко, передает Цензор.НЕТ.

"Потребность в таких "мавиках" на фронте остается огромной, поскольку это самое распространенное средство для аэроразведки самых разнообразных подразделений, в том числе для выявления и контроля поражения вражеских целей нашими минометчиками.



Общая стоимость такого комплекта сейчас примерно 230 000 грн", - отметил он.

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