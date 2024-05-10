95 бригада, которая дает отпор рашистам в направлении Кременной, просит помочь с приобретением пикапа. ВИДЕО

Воины 95-й бригады, которые защищают Украину на направлении Кременной, просят помощи в сборе на пикап, который необходим им для выполнения боевых задач.

Об этом сообщил основатель волонтерского центра UA.HELP Юрий Левченко, передает Цензор.НЕТ.

Воины обращаются с просьбой обеспечить их пикапом. Он нужен, чтобы заменить боевую машину, потерянную в результате попадания российского снаряда. Сейчас они защищают Украину под Тернами на направлении Кременной, поэтому автомобиль нужен им для выполнения боевых задач.

Те, кто сделает взнос на Монобанке кратный 200 и 300 грн, сможет принять участие в розыгрышах.

"Если Вы делаете взнос не с Монобанка, то обязательно прописывайте свой номер телефона в назначении платежа, а то не сможем с Вами связаться, если выиграете!" - добавил Левченко.

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Реквизиты для помощи

Отдельная "банка" Монобанка на пикап для 95-й бригады:



https://send.monobank.ua/jar/ySPTcZcAw



Номер карты банка: 5375411213481463

Реквизиты UA.HELP:



Приват: 4731219619498052

PayPal: [email protected]

Реквизиты юридического лица БО БФ "ЮА.ХЕЛП" доступны по ссылке.

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