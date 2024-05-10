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95 бригада, которая дает отпор рашистам в направлении Кременной, просит помочь с приобретением пикапа. ВИДЕО

Воины 95-й бригады, которые защищают Украину на направлении Кременной, просят помощи в сборе на пикап, который необходим им для выполнения боевых задач.

Об этом сообщил основатель волонтерского центра UA.HELP Юрий Левченко, передает Цензор.НЕТ.

Воины обращаются с просьбой обеспечить их пикапом. Он нужен, чтобы заменить боевую машину, потерянную в результате попадания российского снаряда. Сейчас они защищают Украину под Тернами на направлении Кременной, поэтому автомобиль  нужен им для выполнения боевых задач.

Те, кто сделает взнос на Монобанке кратный 200 и 300 грн, сможет принять участие в розыгрышах.

"Если Вы делаете взнос не с Монобанка, то обязательно прописывайте свой номер телефона в назначении платежа, а то не сможем с Вами связаться, если выиграете!" - добавил Левченко.

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Реквизиты для помощи

Отдельная "банка" Монобанка на пикап для 95-й бригады:

https://send.monobank.ua/jar/ySPTcZcAw

Номер карты банка: 5375411213481463

Реквизиты UA.HELP:

Приват: 4731219619498052
PayPal: [email protected]

Реквизиты юридического лица БО БФ "ЮА.ХЕЛП" доступны по ссылке.

Читайте: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, средств РЭБ и рации для защитников Часового Яра и Харьковщины

Автор: 

помощь (7800) волонтеры (2633) Левченко Юрий (43)


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Забрати у мусорів і віддати воїнам!
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10.05.2024 10:44 Ответить
По моєму Луцьку їздить 100500 мусорських пікапів... ЩО НЕ ТАК З НАМИ, НАШОЮ КРАЇНОЮ, НАШИМ КЕРІВНИЦТВОМ?
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10.05.2024 10:54 Ответить
ПС. Уявляю, скільки їх їздить по Києву...
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10.05.2024 10:55 Ответить
++

а поліціянти нехай жопи свої далі катають на нових авто.
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10.05.2024 11:19 Ответить
Так , ви праві , нещодавно ОБСЄ їм новесенькі автівки подарувало .
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10.05.2024 11:23 Ответить
Цю новину потрібно, хоть на пару годин, розташувати в ТОП, щось мало читачів її бачить.
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10.05.2024 11:51 Ответить
+
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15.05.2024 05:59 Ответить
+
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15.05.2024 20:27 Ответить
 
 