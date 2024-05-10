95 бригада, яка дає відсіч рашистам на напрямку Кремінної, просить допомогти із придбанням пікапу. ВIДЕО
Воїни 95-ї бригади, які боронять Україну на напрямку Кремінної, просять допомоги у зборі на пікап, який необхідний їм для виконання бойових завдань.
Про це повідомив засновник волонтерського центру UA.HELP Юрій Левченко, передає Цензор.НЕТ.
Воїни звертаються із проханням забезпечити їх пікапом. Він потрібен, щоб замінити бойову машину, втрачену внаслідок влучання російського снаряда. Наразі вони боронять Україну під Тернами на напрямку Кремінної, тому авто потрібно їм для виконання бойових завдань.
Ті, хто зробить внесок на Монобанку кратний 200 та 300 грн, зможе взяти участь у розіграшах.
"Якщо Ви робите внесок не з Монобанку, то обовʼязково прописуйте свій номер телефону в призначенні платежу, а то не зможемо з Вами звʼязатися, якщо виграєте!" - додав Левченко.
Реквізити для допомоги
Окрема "банка" Монобанку на пікап для 95-ї бригади:
https://send.monobank.ua/jar/ySPTcZcAw
Номер картки банки: 5375411213481463
Реквізити UA.HELP:
Приват: 4731219619498052
PayPal: [email protected]
Реквізити юридичної особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП" доступні за посиланням.
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а поліціянти нехай жопи свої далі катають на нових авто.