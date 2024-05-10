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95 бригада, яка дає відсіч рашистам на напрямку Кремінної, просить допомогти із придбанням пікапу. ВIДЕО

Воїни 95-ї бригади, які боронять Україну на напрямку Кремінної, просять допомоги у зборі на пікап, який необхідний їм для виконання бойових завдань.

Про це повідомив засновник волонтерського центру UA.HELP Юрій Левченко, передає Цензор.НЕТ.

Воїни звертаються із проханням забезпечити їх пікапом. Він потрібен, щоб замінити бойову машину, втрачену внаслідок влучання російського снаряда. Наразі вони боронять Україну під Тернами на напрямку Кремінної, тому авто потрібно їм для виконання бойових завдань.

Ті, хто зробить внесок на Монобанку кратний 200 та 300 грн, зможе взяти участь у розіграшах.

"Якщо Ви робите внесок не з Монобанку, то обовʼязково прописуйте свій номер телефону в призначенні платежу, а то не зможемо з Вами звʼязатися, якщо виграєте!" - додав Левченко.

Також читайте: Естонські волонтери передали бійцям Нацгвардії сауну-пральню. ФОТОрепортаж

Реквізити для допомоги

Окрема "банка" Монобанку на пікап для 95-ї бригади:

https://send.monobank.ua/jar/ySPTcZcAw

Номер картки банки: 5375411213481463

Реквізити UA.HELP:

Приват: 4731219619498052
PayPal: [email protected]

Реквізити юридичної особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП" доступні за посиланням.

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, засобів РЕБ та рації для захисників Часового Яру та Харківщини

Автор: 

допомога (8343) волонтери (1332) Левченко Юрій (41)


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Забрати у мусорів і віддати воїнам!
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10.05.2024 10:44 Відповісти
По моєму Луцьку їздить 100500 мусорських пікапів... ЩО НЕ ТАК З НАМИ, НАШОЮ КРАЇНОЮ, НАШИМ КЕРІВНИЦТВОМ?
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10.05.2024 10:54 Відповісти
ПС. Уявляю, скільки їх їздить по Києву...
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10.05.2024 10:55 Відповісти
++

а поліціянти нехай жопи свої далі катають на нових авто.
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10.05.2024 11:19 Відповісти
Так , ви праві , нещодавно ОБСЄ їм новесенькі автівки подарувало .
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10.05.2024 11:23 Відповісти
Цю новину потрібно, хоть на пару годин, розташувати в ТОП, щось мало читачів її бачить.
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10.05.2024 11:51 Відповісти
+
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15.05.2024 05:59 Відповісти
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15.05.2024 20:27 Відповісти
 
 