Мінометники 109-ї бригади ТрО, які ведуть бої на Торецькому напрямку, просять допомогти із придбанням Mavic 3T. ВIДЕО

Воїнам мінометного підрозділу 109-ї окремої бригади ТрО ЗСУ, які ведуть бої з рашистами на Торецькому напрямку, потрібна допомога із придбанням квадрокоптера Mavic 3T та комплектуючих до нього.

Про це повідомив засновник Волонтерського центру UA.HELP Юрій Левченко, передає Цензор.НЕТ.

"Потреба у таких "мавіках" на фронті лишається величезною, оскільки це найпоширеніший засіб для аеророзвідки найрізноманітніших підрозділів, в тому числі для виявлення та контролю ураження ворожих цілей нашими мінометниками.



Загальна вартість такого комплекту наразі приблизно 230 000 грн", - зазначив він.

Також дивіться: Зенітникам 92 ОМБр, які виконують бойові завдання на Донеччині, терміново потрібен пікап. Оголошено збір. ВIДЕО

Реквізити для допомоги

https://send.monobank.ua/jar/4KaJDMcdpZ



Номер картки банки:

4441 1111 2243 1483



Інші реквізити UA.HELP:



Приват: 4731219619498052

PayPal: [email protected]



Реквізити юр. особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП" тут.

Також дивіться: 95 бригада, яка дає відсіч рашистам на напрямку Кремінної, просить допомогти із придбанням пікапу. ВIДЕО