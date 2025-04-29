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Мінометники 109-ї бригади ТрО, які ведуть бої на Торецькому напрямку, просять допомогти із придбанням Mavic 3T. ВIДЕО

Воїнам мінометного підрозділу 109-ї окремої бригади ТрО ЗСУ, які ведуть бої з рашистами на Торецькому напрямку, потрібна допомога із придбанням квадрокоптера Mavic 3T та комплектуючих до нього.

Про це повідомив засновник Волонтерського центру UA.HELP Юрій Левченко, передає Цензор.НЕТ.

"Потреба у таких "мавіках" на фронті лишається величезною, оскільки це найпоширеніший засіб для аеророзвідки найрізноманітніших підрозділів, в тому числі для виявлення та контролю ураження ворожих цілей нашими мінометниками.

Загальна вартість такого комплекту наразі приблизно 230 000 грн", - зазначив він.

Також дивіться: Зенітникам 92 ОМБр, які виконують бойові завдання на Донеччині, терміново потрібен пікап. Оголошено збір. ВIДЕО

Реквізити для допомоги

https://send.monobank.ua/jar/4KaJDMcdpZ

Номер картки банки:
4441 1111 2243 1483

Інші реквізити UA.HELP:

Приват: 4731219619498052
PayPal: [email protected]

Реквізити юр. особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП" тут.

Також дивіться: 95 бригада, яка дає відсіч рашистам на напрямку Кремінної, просить допомогти із придбанням пікапу. ВIДЕО

Автор: 

збір (336) Левченко Юрій (41)


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Натомість.наші зелені «конгресмени» пропонують додати в свої паші грошеннят з народної кішені.
Ублю...ки!!!!
Як вас земля носить, алчні потвори
Військови збирають то на дрони, то на лікування, то на протези; купа людей живе в напівзруйнованих домах, позбавлені житла!!!
А ви, су...и , все не нажретеся!!
Мразі!!!
Потвори!!!!
Збоченці!!!
«Голова регламентного комітету Ради зареєстрував проект постанови до збільшення суми компенсації вартості проїзду депутата до 13 тисяч грн на місяць, а також збільшення до 900 грн щоденної компенсації за оренду житла.»

Надаль це зелене кодло давно не чує ні військових ні цивільних, тільки чує куркіт свого шлунку і кишень.
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29.04.2025 11:28 Відповісти
Приїздіть до в р всіх депутатів опу апарат ВР помічників у автозаки місцевих також і всіх вилупків на передову майно продать родини за парєбрік нах вони потрібні
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29.04.2025 11:40 Відповісти
++
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29.04.2025 11:41 Відповісти
Приклад бездіяльності, Шмигаля Умерова та цілого батальйону держСекретарів!! У них, усьо ж па Ригламенту КМУ ??
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29.04.2025 11:46 Відповісти
 
 