Мінометники 109-ї бригади ТрО, які ведуть бої на Торецькому напрямку, просять допомогти із придбанням Mavic 3T. ВIДЕО
Воїнам мінометного підрозділу 109-ї окремої бригади ТрО ЗСУ, які ведуть бої з рашистами на Торецькому напрямку, потрібна допомога із придбанням квадрокоптера Mavic 3T та комплектуючих до нього.
Про це повідомив засновник Волонтерського центру UA.HELP Юрій Левченко, передає Цензор.НЕТ.
"Потреба у таких "мавіках" на фронті лишається величезною, оскільки це найпоширеніший засіб для аеророзвідки найрізноманітніших підрозділів, в тому числі для виявлення та контролю ураження ворожих цілей нашими мінометниками.
Загальна вартість такого комплекту наразі приблизно 230 000 грн", - зазначив він.
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Ублю...ки!!!!
Як вас земля носить, алчні потвори
Військови збирають то на дрони, то на лікування, то на протези; купа людей живе в напівзруйнованих домах, позбавлені житла!!!
А ви, су...и , все не нажретеся!!
Мразі!!!
Потвори!!!!
Збоченці!!!
«Голова регламентного комітету Ради зареєстрував проект постанови до збільшення суми компенсації вартості проїзду депутата до 13 тисяч грн на місяць, а також збільшення до 900 грн щоденної компенсації за оренду житла.»
Надаль це зелене кодло давно не чує ні військових ні цивільних, тільки чує куркіт свого шлунку і кишень.