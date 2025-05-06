Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением зарядных станций и средств связи для фронта. ФОТО
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением дронов, средств связи и зарядных станций для подразделений ВСУ, которые воюют на восточном направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Критически тяжелая ситуация на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях. Враг продвигается вперед, продолжаются очень кровопролитные бои. Нашим бойцам очень нужна срочная помощь:
- морским пехотинцам для экипажа ФПВ очень нужны зарядные станции и старлинк - общая сумма 65000 грн.
- подразделению связи срочно нужна антенна - 45000 грн и зарядная станция- 45700 грн, от этого зависит работа пехоты и других подразделений.
- штурмовикам очень нужен дрон Мавик 3 - 80000 грн.
- для подразделения артиллерии нужны 2 зарядные станции и 2 рации. В целом около 75000 грн
Люди мы вас очень просим о помощи, 5-20-100 грн, каждая копейка огромная помощь. Цена вопроса - жизнь наших защитников", - пишет волонтер.
Юсупова также отчиталась о закупках на ранее собранные средства:
"Оплатила и уже поехали на фронт: генератор - 16500 грн, дрон Мавик 3 про - 1900 евро, зарядные станции - 80700 грн, рации - 28100грн, аппараты АЗФ -125000 грн, большая зарядная станция - 81950 грн, Старлинк -33000 грн, планшеты -10050 грн, маленькая станция и рация - 50150 грн".
Реквизиты для помощи:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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Аброхамій, уже кинувся, по кімнатам Комітетів ВРУ. та АДМІНІСТРАЦІЇ ВРУ, з шапкою для зібрання грошей??
Пані Юсупова дуже давно займаєтся волонтерською справою. Скарг на неї не було,