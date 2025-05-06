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Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением зарядных станций и средств связи для фронта. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением дронов, средств связи и зарядных станций для подразделений ВСУ, которые воюют на восточном направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Критически тяжелая ситуация на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях. Враг продвигается вперед, продолжаются очень кровопролитные бои. Нашим бойцам очень нужна срочная помощь:

  • морским пехотинцам для экипажа ФПВ очень нужны зарядные станции и старлинк - общая сумма 65000 грн.
  • подразделению связи срочно нужна антенна - 45000 грн и зарядная станция- 45700 грн, от этого зависит работа пехоты и других подразделений.
  • штурмовикам очень нужен дрон Мавик 3 - 80000 грн.
  • для подразделения артиллерии нужны 2 зарядные станции и 2 рации. В целом около 75000 грн

Люди мы вас очень просим о помощи, 5-20-100 грн, каждая копейка огромная помощь. Цена вопроса - жизнь наших защитников", - пишет волонтер.

Также читайте: Враг наступает, тяжелые бои: волонтер Юсупова просит помочь защитникам в приобретении дронов

Юсупова также отчиталась о закупках на ранее собранные средства:

"Оплатила и уже поехали на фронт: генератор - 16500 грн, дрон Мавик 3 про - 1900 евро, зарядные станции - 80700 грн, рации - 28100грн, аппараты АЗФ -125000 грн, большая зарядная станция - 81950 грн, Старлинк -33000 грн, планшеты -10050 грн, маленькая станция и рация - 50150 грн".

Отчет Юсуповой о приобретенных товарах для ВСУ
Отчет Юсуповой о приобретенных товарах для ВСУ
Отчет Юсуповой о приобретенных товарах для ВСУ
Отчет Юсуповой о приобретенных товарах для ВСУ
Отчет Юсуповой о приобретенных товарах для ВСУ
Отчет Юсуповой о приобретенных товарах для ВСУ

Также читайте: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и средств связи на Покровское направление фронта

Реквизиты для помощи:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Автор: 

сбор (303) волонтеры (2636) Юсупова Наталья (185)


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06.05.2025 18:12 Ответить
Вчергове напряглися, оті «незламні» СРАТЬєхі, з ОПУ КМУ ВРУ РНБОУ, аж очами почервонілими, ********!!
Аброхамій, уже кинувся, по кімнатам Комітетів ВРУ. та АДМІНІСТРАЦІЇ ВРУ, з шапкою для зібрання грошей??
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06.05.2025 18:16 Ответить
У всіх не зрозумілих ситуаціях донать на ЗСУ !

Пані Юсупова дуже давно займаєтся волонтерською справою. Скарг на неї не було,
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06.05.2025 18:51 Ответить
У офіса кловуна просила?
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06.05.2025 18:56 Ответить
У ВР просила?
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06.05.2025 18:57 Ответить
У суддів просила?
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06.05.2025 18:59 Ответить
У прокурорів просила?
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06.05.2025 19:00 Ответить
У мусорів на пенсії просила?
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06.05.2025 19:01 Ответить
+1000 грн
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06.05.2025 19:32 Ответить
 
 