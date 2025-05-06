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Новини Фото Збір коштів на допомогу ЗСУ
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Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням зарядних станцій та засобів зв’язку для фронту. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, засобів зв'язку та зарядних станцій для підрозділів ЗСУ, які воюють на східному напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Критично важка ситуація на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках. Ворог просувається вперед, тривають дуже кровопролитні бої. Нашим бійцям дуже потрібна термінова допомога:

  •  морським піхотинцям для єкіпажу ФПВ дуже потрібні зарядні станції та старлінк - загальна сума 65000 грн.
  • підрозділу звʼязку терміново потрібна антена - 45000 грн та зарядна станція- 45700 грн, від цього залежить робота піхоти та інших підрозділів.
  • штурмовикам дуже потрібен дрон Мавік 3 про 80000 грн.
  • для підрозділу артилерії потрібні 2 зарядні станції та 2 рації. Загалом біля 75000 грн

Люди ми вас дуже просимо про допомогу, 5-20-100 грн, кожна копійка величезна допомога Ціна питання - життя наших захисників", - пише волонтерка.

Також читайте: Ворог наступає, важкі бої: волонтерка Юсупова просить допомогти захисникам у придбанні дронів

Юсупова також прозвітувала щодо закупівель на раніше зібрані кошти:

"Оплатила та вже поїхало на фронт: генератор - 16500 грн, дрон Мавік 3 про - 1900 евро, зарядні станції - 80700 грн, рації - 28100грн, аппарати азф -125000 грн, велика зарядна станція - 81950 грн, Старлінк -33000 грн, планшети -10050 грн, маленька станція та рація - 50150 грн".

Звіт Юсупової придбані товари для ЗСУ
Звіт Юсупової придбані товари для ЗСУ
Звіт Юсупової придбані товари для ЗСУ
Звіт Юсупової придбані товари для ЗСУ
Звіт Юсупової придбані товари для ЗСУ
Звіт Юсупової придбані товари для ЗСУ

Також читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням дронів та засобів зв’язку на Покровський напрямок фронту

Реквізити для допомоги:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Автор: 

збір (337) волонтери (1335) Юсупова Наталія (195)


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06.05.2025 18:12 Відповісти
Вчергове напряглися, оті «незламні» СРАТЬєхі, з ОПУ КМУ ВРУ РНБОУ, аж очами почервонілими, ********!!
Аброхамій, уже кинувся, по кімнатам Комітетів ВРУ. та АДМІНІСТРАЦІЇ ВРУ, з шапкою для зібрання грошей??
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06.05.2025 18:16 Відповісти
У всіх не зрозумілих ситуаціях донать на ЗСУ !

Пані Юсупова дуже давно займаєтся волонтерською справою. Скарг на неї не було,
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06.05.2025 18:51 Відповісти
де її син?
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06.05.2025 19:54 Відповісти
У офіса кловуна просила?
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06.05.2025 18:56 Відповісти
У ВР просила?
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06.05.2025 18:57 Відповісти
У суддів просила?
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06.05.2025 18:59 Відповісти
У прокурорів просила?
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06.05.2025 19:00 Відповісти
У мусорів на пенсії просила?
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06.05.2025 19:01 Відповісти
+1000 грн
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06.05.2025 19:32 Відповісти
Жлоби, які тут пишуть у кого просити, не соромте себе. Наталі повна довіра. Давно займається пораненими, вийськовими.
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06.05.2025 19:59 Відповісти
 
 