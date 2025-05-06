Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням зарядних станцій та засобів зв’язку для фронту. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, засобів зв'язку та зарядних станцій для підрозділів ЗСУ, які воюють на східному напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Критично важка ситуація на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках. Ворог просувається вперед, тривають дуже кровопролитні бої. Нашим бійцям дуже потрібна термінова допомога:

морським піхотинцям для єкіпажу ФПВ дуже потрібні зарядні станції та старлінк - загальна сума 65000 грн.

підрозділу звʼязку терміново потрібна антена - 45000 грн та зарядна станція- 45700 грн, від цього залежить робота піхоти та інших підрозділів.

штурмовикам дуже потрібен дрон Мавік 3 про 80000 грн.

для підрозділу артилерії потрібні 2 зарядні станції та 2 рації. Загалом біля 75000 грн

Люди ми вас дуже просимо про допомогу, 5-20-100 грн, кожна копійка величезна допомога Ціна питання - життя наших захисників", - пише волонтерка.

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Юсупова також прозвітувала щодо закупівель на раніше зібрані кошти:

"Оплатила та вже поїхало на фронт: генератор - 16500 грн, дрон Мавік 3 про - 1900 евро, зарядні станції - 80700 грн, рації - 28100грн, аппарати азф -125000 грн, велика зарядна станція - 81950 грн, Старлінк -33000 грн, планшети -10050 грн, маленька станція та рація - 50150 грн".













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Реквізити для допомоги:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Номер картки Банки 5375 4112 0025 4253