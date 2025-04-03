Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням дронів та засобів зв’язку на Покровський напрямок фронту

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, засобів зв'язку та зарядних станцій для підрозділів ЗСУ, які воюють на Покровському напрямку.

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це дуже терміново!! Ситуація на Покровську дуже небезпечна, російські війська намагаються прорвати трасу та атакують по всьому напрямку. Українські військові роблять все можливе, щоб стримати ворога.

Нашим бійцям вкрай не вистачає дронів , зарядних станцій та просять рації для євакуаційноі групи: чотири дрони, чотири станції, рації, та два старлінка. Загальна сума - 490 тис. грн", - ідеться у дописі.

Юсупова також прозвітувала щодо закупівель на раніше зібрані кошти:

"Купила та відправили на фронт: три дрона Мавік 3 про - загалом 212 000 грн, три старлінка - 57000 грн, компресор - 29000 грн, ремонт та запчастини авто - 35000 грн, рація, пнб - загалом 51000 грн, планшети 19900 грн, зарядна станція -54000 грн, генератор -18000 грн".





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