Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням дронів та засобів зв’язку на Покровський напрямок фронту
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, засобів зв'язку та зарядних станцій для підрозділів ЗСУ, які воюють на Покровському напрямку.
Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Це дуже терміново!! Ситуація на Покровську дуже небезпечна, російські війська намагаються прорвати трасу та атакують по всьому напрямку. Українські військові роблять все можливе, щоб стримати ворога.
Нашим бійцям вкрай не вистачає дронів , зарядних станцій та просять рації для євакуаційноі групи: чотири дрони, чотири станції, рації, та два старлінка. Загальна сума - 490 тис. грн", - ідеться у дописі.
Юсупова також прозвітувала щодо закупівель на раніше зібрані кошти:
"Купила та відправили на фронт: три дрона Мавік 3 про - загалом 212 000 грн, три старлінка - 57000 грн, компресор - 29000 грн, ремонт та запчастини авто - 35000 грн, рація, пнб - загалом 51000 грн, планшети 19900 грн, зарядна станція -54000 грн, генератор -18000 грн".
Реквізити для допомоги:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
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наиглавнейшем направлении?
Депутаты, судьи, прокуроры и прочие кровососы получают сотни тысяч в месяц, пусть хотя бы раз
отдадут фронту свою месячную зарплату, этого хватит, чтобы купить дронов на всю армию!
а от як грошей видурить в "партнерів" перед паскою то сидять думають, он шмига 400кк позичів для себе і своїх холуїв і хазяїв, інші сидять з кривим ** л0м.
А волонтерка хай до західного фронту звернеться, де вільні люди вільної країні, тікають від чьорта хрипатого і його країни мрії.
нічого дивного?
Збируть погодження з ЦОВВ, відповідних актів/рішень Уряду, як невідкладних, там для цього ж, і сидять рівненько вони, усі заброньовані, щоб НЕВІДКЛАДНО РЕАГУВАТИ та забезпечувати усим необхідним, Захисників України!! За це, і гроші отримують, за виконання особливих завдань…
Ну, десь так, в Особливий період! Можливо, чим допоможуть, і оті носії криптовалюти, з Банкової?? У них там, вдосталь, отих НЕЗЛАМНИХ+ПОТУЖНИХ, менегерів !!
не хочете помагати можете пройти тихо мимо нащо срач розводити