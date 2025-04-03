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Новини Волонтери для армії Збір коштів на допомогу ЗСУ
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Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням дронів та засобів зв’язку на Покровський напрямок фронту

волонтерка Юсупова збір коштів

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, засобів зв'язку та зарядних станцій для підрозділів ЗСУ, які воюють на Покровському напрямку.

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це дуже терміново!! Ситуація на Покровську дуже небезпечна, російські війська намагаються прорвати трасу та атакують по всьому напрямку. Українські військові роблять все можливе, щоб стримати ворога.

Нашим бійцям вкрай не вистачає дронів , зарядних станцій та просять рації для євакуаційноі групи: чотири дрони, чотири станції, рації, та два старлінка. Загальна сума - 490 тис. грн", - ідеться у дописі.

Юсупова також прозвітувала щодо закупівель на раніше зібрані кошти:

"Купила та відправили на фронт: три дрона Мавік 3 про - загалом 212 000 грн, три старлінка - 57000 грн, компресор - 29000 грн, ремонт та запчастини авто - 35000 грн, рація, пнб - загалом 51000 грн, планшети 19900 грн, зарядна станція -54000 грн, генератор -18000 грн".

Юсупова звіт про витрати
Юсупова звіт про витрати

Також читайте: Ворог атакує безперервно: волонтерка Юсупова просить допомогти у придбанні дронів для ЗСУ


Юсупова звіт про витрати
Юсупова звіт про витрати
Юсупова звіт про витрати

Реквізити для допомоги:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

🔗 Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Юсупова пост
Юсупова пост

Автор: 

збір (332) волонтери (1331) Юсупова Наталія (194)


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Топ коментарі
+14
Читать спокойно такие новости нет никаких сил, как может не хватать оружия на таком

наиглавнейшем направлении?

Депутаты, судьи, прокуроры и прочие кровососы получают сотни тысяч в месяц, пусть хотя бы раз

отдадут фронту свою месячную зарплату, этого хватит, чтобы купить дронов на всю армию!
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03.04.2025 18:17
+11
так хачь небритий заявляв шо дронів хватає, вони і не паряться за таке.
а от як грошей видурить в "партнерів" перед паскою то сидять думають, он шмига 400кк позичів для себе і своїх холуїв і хазяїв, інші сидять з кривим ** л0м.

А волонтерка хай до західного фронту звернеться, де вільні люди вільної країні, тікають від чьорта хрипатого і його країни мрії.
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03.04.2025 18:44
+10
зарес волонтерство... ну таке відчуття що це інвестиція в свою бусифікацію, краще вже дати в рукі людям яких знаєш і довіряєш.
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03.04.2025 18:45
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Читать спокойно такие новости нет никаких сил, как может не хватать оружия на таком

наиглавнейшем направлении?

Депутаты, судьи, прокуроры и прочие кровососы получают сотни тысяч в месяц, пусть хотя бы раз

отдадут фронту свою месячную зарплату, этого хватит, чтобы купить дронов на всю армию!
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03.04.2025 18:17 Відповісти
так хачь небритий заявляв шо дронів хватає, вони і не паряться за таке.
а от як грошей видурить в "партнерів" перед паскою то сидять думають, он шмига 400кк позичів для себе і своїх холуїв і хазяїв, інші сидять з кривим ** л0м.

А волонтерка хай до західного фронту звернеться, де вільні люди вільної країні, тікають від чьорта хрипатого і його країни мрії.
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03.04.2025 18:44 Відповісти
Misha Gerarahare - по IQ так звана рашка на шостому місті Вам самим не смішно? 1/3 населення на рашці не вміє читати і писати. Більшисть населення не може в умі помножити 7х8 Так звані россійськи дурники не можуть навіть назвати ім'я власного премьєр міністра. Про яке IQ тут взагалі можно говорити.
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04.04.2025 10:57 Відповісти
зарес волонтерство... ну таке відчуття що це інвестиція в свою бусифікацію, краще вже дати в рукі людям яких знаєш і довіряєш.
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03.04.2025 18:45 Відповісти
Подивіться уважно на другу фотографію,
нічого дивного?
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04.04.2025 02:47 Відповісти
я притулі закину..
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03.04.2025 20:48 Відповісти
На новий спорткар?
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03.04.2025 22:11 Відповісти
наші олігархи (Ахметов, Порошенко, та той же Новінський) стали трохи багатшими, щось там форбс писав, треба почитати.
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03.04.2025 20:49 Відповісти
Шмигаль з ДержСекретарями, же мабуть, і позачергове засідання Уряду скликали, бо все, для Фронту, все, для Перемоги?!?!
Збируть погодження з ЦОВВ, відповідних актів/рішень Уряду, як невідкладних, там для цього ж, і сидять рівненько вони, усі заброньовані, щоб НЕВІДКЛАДНО РЕАГУВАТИ та забезпечувати усим необхідним, Захисників України!! За це, і гроші отримують, за виконання особливих завдань…
Ну, десь так, в Особливий період! Можливо, чим допоможуть, і оті носії криптовалюти, з Банкової?? У них там, вдосталь, отих НЕЗЛАМНИХ+ПОТУЖНИХ, менегерів !!
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03.04.2025 21:12 Відповісти
+700
не хочете помагати можете пройти тихо мимо нащо срач розводити
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03.04.2025 22:19 Відповісти
Шановний гляньте уважніше на друге фото, нічого дивного ?
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04.04.2025 02:49 Відповісти
+
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03.04.2025 22:40 Відповісти
 
 