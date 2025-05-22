УКР
Дуже важка ситуація на Покровському напрямку. Воїнам потрібна допомога, - волонтерка Юсупова

Українським захисникам, які ведуть бої на передовій, потребують допомоги, оскільки РФ веде безперервні штурми.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Дійсно дуже важка ситуація на Покровському та Лиманському напрямках. На Сумщині триває евакуація тисяч людей. Тривають запеклі бої, кривава важка битва. Ворог має значну перевагу в силах та атакує безперервно !! В нас багато загиблих та поранених. Штурмові підрозділи відправляють на підсилення, їм терміново потрібна наша допомога", - зазначила вона.

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням дронів та засобів зв’язку на Покровський напрямок фронту

Загалом потрібно зібрати 370 000 грн на:

Два дрони Мавік 3 про - 3800 євро; 
три зарядні станції;
два старлінки та генератор;
запчастини для автівки; 

Протягом двох тижнів Юсупова викупила:

чотири зарядні станції - загалом 107000 грн;
три старлінки - 49000 грн;
два дрони - 3600 євро;
генератори -16500 грн;
планшети -1 5110 грн;
дві антени - 22800 грн та 18980 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням зарядних станцій та засобів зв’язку для фронту. ФОТО

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки 5375 4112 0025 4253

Дивіться: Мінометники 109-ї бригади ТрО, які ведуть бої на Торецькому напрямку, просять допомогти із придбанням Mavic 3T. ВIДЕО

Збір на допомогу захисникам на передовій
збір (352) волонтери (1352) Юсупова Наталія (202)
+10
Суки, по другому сказати не можу, може цім держслужбовцям зменшити зарплати та пенсії, і не треба буде просити. І як можна допустити щоб волонтери просили помочі у простих громадян, а керівництво що не знає про це.
Мабуть є ще як назвати, тварини вам що не дороге своє життя, якщо не москалі, то військові нагадають смерті побратимів
21.05.2025 16:25 Відповісти
+9
Складається таке враження, що хтось виконує негласний договір, підписаний в Омані і там немає рядка по підтримці ЗСУ, а навпаки, послабити ЗСУ, віддавати по клаптику землі, а по шмарафону обіцяти визволення і ліпити із себе патріота.
21.05.2025 17:40 Відповісти
+8
На який сайт не зайдеш - скрізь просять гроші для ЗСУ. Я розумію що потрібно, але ж Порошенко допомагав мільярдами, а Чотириждивідковник, Боневтік Потужно-Брехливий, Нетряпка Обьіщалкін через своє РНБО ввів якісь незрозумілі санкції і зупинив поставку дронів та РЕБ. Само не фінансує ЗСУ і не дає це робити іншим. То на чиєму він боці, а наріду 73%? Інколи навіть руки опускаються, а нарід 73% продовжує вишивати його портрет(Зелі) бісером і пофіг, що там на фронті їх рідні і друзі і що вони потреблують допомоги. Головне тут не ЗСУ, а комфорт Зелі і його барижної команди.
21.05.2025 17:34 Відповісти
