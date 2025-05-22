Дуже важка ситуація на Покровському напрямку. Воїнам потрібна допомога, - волонтерка Юсупова

Українським захисникам, які ведуть бої на передовій, потребують допомоги, оскільки РФ веде безперервні штурми.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Дійсно дуже важка ситуація на Покровському та Лиманському напрямках. На Сумщині триває евакуація тисяч людей. Тривають запеклі бої, кривава важка битва. Ворог має значну перевагу в силах та атакує безперервно !! В нас багато загиблих та поранених. Штурмові підрозділи відправляють на підсилення, їм терміново потрібна наша допомога", - зазначила вона.

Загалом потрібно зібрати 370 000 грн на:

Два дрони Мавік 3 про - 3800 євро;

три зарядні станції;

два старлінки та генератор;

запчастини для автівки;

Протягом двох тижнів Юсупова викупила:

чотири зарядні станції - загалом 107000 грн;

три старлінки - 49000 грн;

два дрони - 3600 євро;

генератори -16500 грн;

планшети -1 5110 грн;

дві антени - 22800 грн та 18980 грн.

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки 5375 4112 0025 4253

Дивіться: Мінометники 109-ї бригади ТрО, які ведуть бої на Торецькому напрямку, просять допомогти із придбанням Mavic 3T. ВIДЕО






































