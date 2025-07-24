Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та зарядних станцій для підрозділу ДШВ
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та зарядних станцій для підрозділу ДШВ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку волонтерки у фейсбуці.
"Прошу підтримати збір для десантно - штурмового підрозділу, який знаходяться постійно в самому пеклі війни. Їх позиція попала під ворожій обстріл, багато обладнання згоріло, тож їм дуже терміново потрібні: дві станції єкофлоу - 70000 грн, паяльники, зарядні пристрої nota - 24800 грн (2 шт), планшети - 28300 грн, два дрони Мавік 3 про - 160000 грн
Це саме необхідне, хлопці бʼються з ворогом кожного дня та ночі, без перерви, дуже прошу допомогти !!! Це терміново!", - написала Юсупова у фейсбуці.
Волонтерка також прозвітувала щодо закупівель на раніше зібрані кошти.
"Оплатила та вже відправили на фронт: два старлінка - 39800 грн, дві великі зарядні станції , загалом 56800 грн, дрон -1900 евро, раціі - 28300 грн, дві станції - 36700 грн, планшет, павербанки - 17400 грн, два інвекторних генератори - 65000 грн".
Реквізити для допомоги:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
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Цікаво, ці внески теж оподатккють?
але ..
Враховуючи що наш бюджет цілком забезпечиний державами союзниками.
Это публикация для того, чтобы набежали разные «любители по плеваться». Сайту на их мнение пофиг, но аудитория и реклама).
Донатыты , думают что это индульгенция- «я убежал, но как донатил»
Бесплатно напомнить о себе и в последствии, возможно, конвертировать свою активность в тропинку до бюджетной кормушки.
Сегодня мне моя мама сказала ( ей 85 лет) « Сами воруют, а в телевизоре - донатьте ( смотрят еще пенсионеры телевизор).
Не буду дальше рассказывать. Лень! Мы то же помогали своим, кто на «0», но не на карточку, а купил, что попросили и отправил почтой ( или с оказией) Хотя те времена уже не полномасштабная война а АТО, и они герои второго сорта!