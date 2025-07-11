Ворог штурмує без кінця: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів для воїнів

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та іншого обладнання для воїнів, які ведуть бої на передовій.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривають кровопролитні бої. Ворог нескінченно штурмує та веде наступальні дії. Кожного дня ворожі штурми, все крізь горить та знищується. Дуже багато прохань з фронту. Бійці терміново просять про допомогу. На фронт, критично потрібні дрони, зарядні станції, старлінки , рації та генератори", - наголосила волонтерка.

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та засобів зв’язку для фронтових підрозділів. ФОТО

Так, потрібно оплатити для воїнів:

два дрони - 160 тис. грн;

зарядну станцію - 68 тис. грн;

старлінки, рації, планшети - близько 75 тис. грн.

Також Юсупова відзвітувала, що вдалося купити:

8 зарядних станцій - невелика за 74 тис. грн та великі - за 63 496 грн та 65 050 грн, ще дві за 38 050 грн;

дрони Мавік 3 про - 3900 євро;

генератор - 27 900 грн;

старлінки - 20 тис. та 28 000 грн;

рація - 27 100 грн.

Читайте також: Дуже важка ситуація на Покровському напрямку. Воїнам потрібна допомога, - волонтерка Юсупова

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та засобів зв’язку підрозділам на Сумський напрямок. ФОТО









































