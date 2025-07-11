Ворог штурмує без кінця: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів для воїнів
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та іншого обладнання для воїнів, які ведуть бої на передовій.
Про це вона повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривають кровопролитні бої. Ворог нескінченно штурмує та веде наступальні дії. Кожного дня ворожі штурми, все крізь горить та знищується. Дуже багато прохань з фронту. Бійці терміново просять про допомогу. На фронт, критично потрібні дрони, зарядні станції, старлінки , рації та генератори", - наголосила волонтерка.
Так, потрібно оплатити для воїнів:
два дрони - 160 тис. грн;
зарядну станцію - 68 тис. грн;
старлінки, рації, планшети - близько 75 тис. грн.
Також Юсупова відзвітувала, що вдалося купити:
8 зарядних станцій - невелика за 74 тис. грн та великі - за 63 496 грн та 65 050 грн, ще дві за 38 050 грн;
дрони Мавік 3 про - 3900 євро;
генератор - 27 900 грн;
старлінки - 20 тис. та 28 000 грн;
рація - 27 100 грн.
Реквізити для допомоги
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Три млн дронів від Шмигаля.
Десять млн дронів від Умерова.
І все одно НЕ ВИСТАЧАЄ!
"нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди"
Верховна Рада України у відпустці ..
гниди у яких засідань в місяць (5-8 разів всього)