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Новини Волонтери для армії
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Ворог штурмує без кінця: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів для воїнів

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та іншого обладнання для воїнів, які ведуть бої на передовій.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривають кровопролитні бої. Ворог нескінченно штурмує та веде наступальні дії. Кожного дня ворожі штурми, все крізь горить та знищується. Дуже багато прохань з фронту. Бійці терміново просять про допомогу. На фронт, критично потрібні дрони, зарядні станції, старлінки , рації та генератори", - наголосила волонтерка.

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та засобів зв’язку для фронтових підрозділів. ФОТО

Так, потрібно оплатити для воїнів: 

два дрони - 160 тис. грн;
зарядну станцію - 68 тис. грн;
старлінки, рації, планшети - близько 75 тис. грн.

Також Юсупова відзвітувала, що вдалося купити:

8 зарядних станцій - невелика за 74 тис. грн та великі - за 63 496 грн та 65 050 грн, ще дві за 38 050 грн;
дрони Мавік 3 про - 3900 євро;
генератор - 27 900 грн;
старлінки - 20 тис. та 28 000 грн;
рація - 27 100 грн.

Читайте також: Дуже важка ситуація на Покровському напрямку. Воїнам потрібна допомога, - волонтерка Юсупова

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та засобів зв’язку підрозділам на Сумський напрямок. ФОТО

Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової
Воїнам потрібна допомога. Звернення волонтерки Юсупової

Автор: 

допомога (8560) волонтери (1347) Юсупова Наталія (199)


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Топ коментарі
+9
10млн. дронів від умєрова не вистачило?
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11.07.2025 11:28 Відповісти
+6
Один млн дронів від Зеленського.
Три млн дронів від Шмигаля.
Десять млн дронів від Умерова.
І все одно НЕ ВИСТАЧАЄ!
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11.07.2025 11:31 Відповісти
+4
В держави є гроші на бруківку,на озеленення,та інші непотрібні речі під час війни,бо там можна вкрасти...А на дрони , машини та інше,це до простих людей...
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11.07.2025 11:35 Відповісти
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10млн. дронів від умєрова не вистачило?
показати весь коментар
11.07.2025 11:28 Відповісти
Один млн дронів від Зеленського.
Три млн дронів від Шмигаля.
Десять млн дронів від Умерова.
І все одно НЕ ВИСТАЧАЄ!
показати весь коментар
11.07.2025 11:31 Відповісти
доситть вимагати в простих людей. досить.
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11.07.2025 11:31 Відповісти
Не донатиш проходить мимо, чого розсмердівся?
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11.07.2025 12:42 Відповісти
В держави є гроші на бруківку,на озеленення,та інші непотрібні речі під час війни,бо там можна вкрасти...А на дрони , машини та інше,це до простих людей...
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11.07.2025 11:35 Відповісти
А якже, реагують на такі звернення ВОЛОНТЕРІВ, ота група дивних осіб на посадах, від шмигаля-умерова, РНБОУ, СТАВКА, ОПУ з менегерами, ВРУ - стефанчуки з аброхамієм та тищенко-катлєта, з цілою моноШоблою мультимільйонерів( мають посвідку - народні депутати України) ….???
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11.07.2025 11:35 Відповісти
ржуть
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11.07.2025 11:39 Відповісти
Є реальне відео з засідання ВР: з трибуни - через браковані міни гинуть наші воїни! - в залі регіт...
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11.07.2025 11:46 Відповісти
та гниди в Раді гірше за істот з боліт

"нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди"
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11.07.2025 11:49 Відповісти
"українські"
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11.07.2025 11:57 Відповісти
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11.07.2025 11:59 Відповісти
****, влада підвищує зарплати суддям, чиновникам, поліцаям і іншим ухилянтам які ховаються в тилу, а на дрони для фронту гроші повинні збирати волонтери з людей? Це державна зрада. Якщо простих ухилянтів саджають на п'ять років за те що не хочуть йти на фронт то тих хто розкрадає гроші з бюджету або саботує виділення коштів для фронту повинні садити на пожиттєве ув'язнення
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11.07.2025 11:44 Відповісти
Тоб то держави в нас немає на четвертий рік війни, чи що?
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11.07.2025 11:44 Відповісти
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11.07.2025 11:45 Відповісти
Україна - війна

Верховна Рада України у відпустці ..

гниди у яких засідань в місяць (5-8 разів всього)
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11.07.2025 11:51 Відповісти
 
 