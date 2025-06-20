УКР
2 101 22

Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та засобів зв’язку підрозділам на Сумський напрямок. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, зарядних станцій та засобів зв'язку для підрозділів ЗСУ, які воюють на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на сторінку волонтерки у фейсбуці.

"Дуже багато прохань з фронту. Бійці терміново просять про допомогу

На дуже важкий Сумський напрямок, критично потрібні дрони, зарядні станції, старлінки, антени та генератори. Все горить, постійні обстріли. На все потрібно зібрати 460 тис. грн

На Покровськ просять хоча б два дрони!!!", - ідеться у дописі.

звіт юсупової
звіт юсупової

Читайте: Дуже важка ситуація на Покровському напрямку. Воїнам потрібна допомога, - волонтерка Юсупова

Волонтерка також прозвітувала щодо закупівель на раніше зібрані кошти.

"За два тиждні купила: дрон Мавік 3 про-1900 евро, пʼять старлінків- загалом 90000 грн, генератор -27900 грн, 4 зарядні станції -загалом -76500 грн, велика зарядна станція та планшет -43350 грн, рація -27100 грн, ще одна зарядна станція -33200 грн".

звіт волонтерки Юсупової
звіт волонтерки Юсупової
звіт волонтерки Юсупової
звіт волонтерки Юсупової

Читайте: Ворог атакує безперервно: волонтерка Юсупова просить допомогти у придбанні дронів для ЗСУ

Реквізити для допомоги:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

🔗 Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Автор: 

волонтери (1357) Юсупова Наталія (204)
Топ коментарі
+13
А нехай звернуться до обл. ради сумської області?
"В приграничном Глухове Сумской области на ремонт школьной столовой потратят более 13 миллионов гривен."
Чи слабо спитати з влади?
показати весь коментар
20.06.2025 18:03 Відповісти
+7
Як так виходить що 13 мільйонів на вже зачинену столову є, а 460 тисяч на нагальні потреби армії немає?
показати весь коментар
20.06.2025 18:05 Відповісти
+7
Ремонт столових це нова фішка від зелених.В Сумах теж несподівано почали ремонт столових
показати весь коментар
20.06.2025 18:09 Відповісти
В Миколаївській області інша фішка, там здирають старе асфальтне покриття, хоча воно в непоганому стані і стелять нове, від Миколаєва до Коблєво. А ще ремонтують міст і такі великі автомобільні затори. А якби ви бачили, які там новенькі самоскиди, грейдери, асфальтоукладчики...роботи на декілька мільярдів, ніби вже перемогли ворога і можна будувати дороги. А на дрони скидаються пенсіонери і діти. В самому місті Миколаєві миють дороги і навіть тротуари, яких ніколи раніше не мили, розрили багато труб і постійно замінюють бруківку Допустили бариг до державної казни і дали броню від ТЦК - царюють.
показати весь коментар
20.06.2025 20:56 Відповісти
І до Умерова, який не прийшовв Раду, а ще до голів Пенсійних фондів в областях.
показати весь коментар
20.06.2025 19:30 Відповісти
+
показати весь коментар
20.06.2025 18:31 Відповісти
=
показати весь коментар
20.06.2025 18:35 Відповісти
До куми Юлі зверталася?
показати весь коментар
20.06.2025 18:34 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 18:37 Відповісти
+200 гр
Пани Наталья , дякую Вам!!
Восхищаюсь вашей работой...
показати весь коментар
20.06.2025 18:46 Відповісти
І я тільки що перерахував таку суму! Дякую за допомогу ЗСУ!
показати весь коментар
20.06.2025 21:32 Відповісти
Дякую Вам!!!!
показати весь коментар
20.06.2025 21:38 Відповісти
+
До кого там звертатися..!
При владі кругом одні уйопки- вороги!...
А нашим допомога треба вже!...
показати весь коментар
20.06.2025 19:48 Відповісти
+
показати весь коментар
20.06.2025 20:59 Відповісти
ну-ну
показати весь коментар
21.06.2025 00:12 Відповісти
 
 