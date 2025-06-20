Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та засобів зв’язку підрозділам на Сумський напрямок. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, зарядних станцій та засобів зв'язку для підрозділів ЗСУ, які воюють на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на сторінку волонтерки у фейсбуці.

"Дуже багато прохань з фронту. Бійці терміново просять про допомогу

На дуже важкий Сумський напрямок, критично потрібні дрони, зарядні станції, старлінки, антени та генератори. Все горить, постійні обстріли. На все потрібно зібрати 460 тис. грн

На Покровськ просять хоча б два дрони!!!", - ідеться у дописі.





Волонтерка також прозвітувала щодо закупівель на раніше зібрані кошти.

"За два тиждні купила: дрон Мавік 3 про-1900 евро, пʼять старлінків- загалом 90000 грн, генератор -27900 грн, 4 зарядні станції -загалом -76500 грн, велика зарядна станція та планшет -43350 грн, рація -27100 грн, ще одна зарядна станція -33200 грн".









Реквізити для допомоги:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253