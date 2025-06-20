РУС
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и средств связи подразделениям на Сумском направлении. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением дронов, зарядных станций и средств связи для подразделений ВСУ, которые воюют на фронте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.

"Очень много просьб с фронта. Бойцы срочно просят о помощи

На очень тяжелое Сумское направление, критически нужны дроны, зарядные станции, старлинки, антенны и генераторы. Все горит, постоянные обстрелы. На все нужно собрать 460 тыс. грн.

На Покровск просят хотя бы два дрона!!!", - говорится в заметке.

отчет юсуповой
отчет юсуповой

Волонтер также отчиталась о закупках на ранее собранные средства.

"За две недели купила: дрон Мавик 3 про-1900 евро, пять старлинков - всего 90000 грн, генератор -27900 грн, 4 зарядные станции -всего -76500 грн, большая зарядная станция и планшет -43350 грн, рация -27100 грн, еще одна зарядная станция -33200 грн".

отчет волонтера Юсуповой
отчет волонтера Юсуповой
отчет волонтера Юсуповой
отчет волонтера Юсуповой

Реквизиты для помощи:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

🔗 Ссылка на Банке

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер карты Банка

5375 4112 0025 4253

Топ комментарии
+13
А нехай звернуться до обл. ради сумської області?
"В приграничном Глухове Сумской области на ремонт школьной столовой потратят более 13 миллионов гривен."
Чи слабо спитати з влади?
показать весь комментарий
20.06.2025 18:03 Ответить
+7
Як так виходить що 13 мільйонів на вже зачинену столову є, а 460 тисяч на нагальні потреби армії немає?
показать весь комментарий
20.06.2025 18:05 Ответить
+7
Ремонт столових це нова фішка від зелених.В Сумах теж несподівано почали ремонт столових
показать весь комментарий
20.06.2025 18:09 Ответить
+
показать весь комментарий
20.06.2025 18:31 Ответить
=
показать весь комментарий
20.06.2025 18:35 Ответить
До куми Юлі зверталася?
показать весь комментарий
20.06.2025 18:34 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2025 18:37 Ответить
+200 гр
Пани Наталья , дякую Вам!!
Восхищаюсь вашей работой...
показать весь комментарий
20.06.2025 18:46 Ответить
І я тільки що перерахував таку суму! Дякую за допомогу ЗСУ!
показать весь комментарий
20.06.2025 21:32 Ответить
Дякую Вам!!!!
показать весь комментарий
20.06.2025 21:38 Ответить
+
До кого там звертатися..!
При владі кругом одні уйопки- вороги!...
А нашим допомога треба вже!...
показать весь комментарий
20.06.2025 19:48 Ответить
+
показать весь комментарий
20.06.2025 20:59 Ответить
ну-ну
показать весь комментарий
21.06.2025 00:12 Ответить
 
 