Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и средств связи подразделениям на Сумском направлении. ФОТО
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением дронов, зарядных станций и средств связи для подразделений ВСУ, которые воюют на фронте.
Об этом информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.
"Очень много просьб с фронта. Бойцы срочно просят о помощи
На очень тяжелое Сумское направление, критически нужны дроны, зарядные станции, старлинки, антенны и генераторы. Все горит, постоянные обстрелы. На все нужно собрать 460 тыс. грн.
На Покровск просят хотя бы два дрона!!!", - говорится в заметке.
Волонтер также отчиталась о закупках на ранее собранные средства.
"За две недели купила: дрон Мавик 3 про-1900 евро, пять старлинков - всего 90000 грн, генератор -27900 грн, 4 зарядные станции -всего -76500 грн, большая зарядная станция и планшет -43350 грн, рация -27100 грн, еще одна зарядная станция -33200 грн".
Реквизиты для помощи:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банке
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банка
5375 4112 0025 4253
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"В приграничном Глухове Сумской области на ремонт школьной столовой потратят более 13 миллионов гривен."
Чи слабо спитати з влади?
Пани Наталья , дякую Вам!!
Восхищаюсь вашей работой...
До кого там звертатися..!
При владі кругом одні уйопки- вороги!...
А нашим допомога треба вже!...