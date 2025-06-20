Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и средств связи подразделениям на Сумском направлении. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением дронов, зарядных станций и средств связи для подразделений ВСУ, которые воюют на фронте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.

"Очень много просьб с фронта. Бойцы срочно просят о помощи

На очень тяжелое Сумское направление, критически нужны дроны, зарядные станции, старлинки, антенны и генераторы. Все горит, постоянные обстрелы. На все нужно собрать 460 тыс. грн.

На Покровск просят хотя бы два дрона!!!", - говорится в заметке.





Волонтер также отчиталась о закупках на ранее собранные средства.

"За две недели купила: дрон Мавик 3 про-1900 евро, пять старлинков - всего 90000 грн, генератор -27900 грн, 4 зарядные станции -всего -76500 грн, большая зарядная станция и планшет -43350 грн, рация -27100 грн, еще одна зарядная станция -33200 грн".









Реквизиты для помощи:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банке

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банка

5375 4112 0025 4253