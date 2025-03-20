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Новости Волонтеры для армии
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Враг атакует непрерывно: волонтер Юсупова просит помочь в приобретении дронов для ВСУ

Украинским воинам, которые ведут бои на Покровском и Лиманском направлении, нужна помощь в приобретении дронов, старлинков и другого необходимого оборудования.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"На Покровском и Лиманском направлениях идут ожесточенные бои, кровавая тяжелая битва. Враг имеет значительное преимущество в силах и атакует непрерывно !!! У нас много погибших и раненых. Нашим боевым подразделениям очень не хватает дронов, нужно срочно!" - отметила она.

Так, защитникам нужны 4 дрона Mavic 3 Pro - 290 тыс. грн, зарядные станции, Starlink (87 тыс. грн), мобильный госпиталь, аппараты АЗФ.

Волонтер закупила и отправила на фронт:

  • 3 дрона Mavic 3 Pro - 140 000 и 70 000 грн;
  • Зарядная станция и кабель - 50 000 грн;
  • Зарядные станции - 44 000 грн и 36 тыс. грн;
  • Старлинк -17 500 грн;
  • Генератор - 18000 грн и 30 700 грн;
  • Антенна - 11 648 грн.

Читайте также: Защитникам на фронте срочно нужны грелки, зарядные станции и дроны, - волонтер Юсупова

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банка

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Смотрите также: Бойцы БПаК "Сапсан" 68-й ОЕБр собирают средства на пикап для выполнения боевых задач. ВИДЕО

Сбор на помощь военным ВСУ
Сбор на помощь военным ВСУ
Сбор на помощь военным ВСУ
Сбор на помощь военным ВСУ
Сбор на помощь военным ВСУ
Сбор на помощь военным ВСУ
Сбор на помощь военным ВСУ
Сбор на помощь военным ВСУ
Сбор на помощь военным ВСУ
Сбор на помощь военным ВСУ
Сбор на помощь военным ВСУ
Сбор на помощь военным ВСУ
Сбор на помощь военным ВСУ
Сбор на помощь военным ВСУ
Сбор на помощь военным ВСУ
Сбор на помощь военным ВСУ

Автор: 

сбор (298) волонтеры (2632) Юсупова Наталья (184)


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Топ комментарии
+11
Зверніться до наших неголених - майже усі гроші там.
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20.03.2025 15:49
+10
Поки одні крадуть на поставках зброї. Інші намагаються зібрати на дрони та комплектуючі. При цьому, знаходяться ще такі які звинувачують тил в тому що вони мало донатять.
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20.03.2025 15:53
+9
Від тих хіба шо мертвого осла вуха...
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20.03.2025 15:59
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зверніться до наших неголених - майже усі гроші там.
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20.03.2025 15:49 Ответить
Від тих хіба шо мертвого осла вуха...
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20.03.2025 15:59 Ответить
Поки одні крадуть на поставках зброї. Інші намагаються зібрати на дрони та комплектуючі. При цьому, знаходяться ще такі які звинувачують тил в тому що вони мало донатять.
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20.03.2025 15:53 Ответить
Послухати кацапів, так у нас в пʼять разів більше дронів і ми атакуємо безперервно…
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20.03.2025 15:59 Ответить
От з таким довгим..навіть не знаю як назвати..не вірю.
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20.03.2025 18:09 Ответить
Пані Юсупова - волонтерка з великим стажем добропорядної роботи.
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20.03.2025 21:14 Ответить
хай до західного фронту, де вільні люди, вільної країни мрій, не тікають.
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20.03.2025 21:21 Ответить
+
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20.03.2025 21:05 Ответить
шановний цензор - скиньте волонтерці статтю почитати. Там грошенята є
https://biz.censor.net/resonance/3541979/chomu-platnyky-podatkiv-finansuyut-elitne-jytlo-za-programoyu-yeoselya#comments
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20.03.2025 21:11 Ответить
Навіщо їй ця фігня?
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20.03.2025 21:16 Ответить
хіба не простіше отримати грошей від тих в кого вони є?
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20.03.2025 21:20 Ответить
Наші естрадні клоуни не здали на Армію навіть 10 копійок, бо жаба давить.
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21.03.2025 11:18 Ответить
 
 