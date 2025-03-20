Враг атакует непрерывно: волонтер Юсупова просит помочь в приобретении дронов для ВСУ
Украинским воинам, которые ведут бои на Покровском и Лиманском направлении, нужна помощь в приобретении дронов, старлинков и другого необходимого оборудования.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"На Покровском и Лиманском направлениях идут ожесточенные бои, кровавая тяжелая битва. Враг имеет значительное преимущество в силах и атакует непрерывно !!! У нас много погибших и раненых. Нашим боевым подразделениям очень не хватает дронов, нужно срочно!" - отметила она.
Так, защитникам нужны 4 дрона Mavic 3 Pro - 290 тыс. грн, зарядные станции, Starlink (87 тыс. грн), мобильный госпиталь, аппараты АЗФ.
Волонтер закупила и отправила на фронт:
- 3 дрона Mavic 3 Pro - 140 000 и 70 000 грн;
- Зарядная станция и кабель - 50 000 грн;
- Зарядные станции - 44 000 грн и 36 тыс. грн;
- Старлинк -17 500 грн;
- Генератор - 18000 грн и 30 700 грн;
- Антенна - 11 648 грн.
Реквизиты для помощи
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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