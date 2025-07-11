Враг штурмует без конца: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов для воинов
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением дронов и другого оборудования для воинов, которые ведут бои на передовой.
Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжаются кровопролитные бои. Враг бесконечно штурмует и ведет наступательные действия. Каждый день вражеские штурмы, все везде горит и уничтожается. Очень много просьб с фронта. Бойцы срочно просят о помощи. На фронт критически нужны дроны, зарядные станции, старлинки, рации и генераторы", - отметила волонтер.
Так, нужно оплатить для воинов:
два дрона - 160 тыс. грн;
зарядную станцию - 68 тыс. грн;
старлинки, рации, планшеты - около 75 тыс. грн.
Также Юсупова отчиталась, что удалось купить:
8 зарядных станций - небольшая за 74 тыс. грн и большие - за 63 496 грн и 65 050 грн, еще две за 38 050 грн;
дроны Мавик 3 про - 3900 евро;
генератор - 27 900 грн;
старлинки - 20 тыс. и 28 000 грн;
рация - 27 100 грн.
Реквизиты для помощи
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банка
5375 4112 0025 4253
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Десять млн дронів від Умерова.
І все одно НЕ ВИСТАЧАЄ!
"нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди"
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гниди у яких засідань в місяць (5-8 разів всього)