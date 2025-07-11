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Новости Волонтеры для армии
588 15

Враг штурмует без конца: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов для воинов

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением дронов и другого оборудования для воинов, которые ведут бои на передовой.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаются кровопролитные бои. Враг бесконечно штурмует и ведет наступательные действия. Каждый день вражеские штурмы, все везде горит и уничтожается. Очень много просьб с фронта. Бойцы срочно просят о помощи. На фронт критически нужны дроны, зарядные станции, старлинки, рации и генераторы", - отметила волонтер.

Читайте: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и средств связи для фронтовых подразделений. ФОТО

Так, нужно оплатить для воинов:

два дрона - 160 тыс. грн;
зарядную станцию - 68 тыс. грн;
старлинки, рации, планшеты - около 75 тыс. грн.

Также Юсупова отчиталась, что удалось купить:

8 зарядных станций - небольшая за 74 тыс. грн и большие - за 63 496 грн и 65 050 грн, еще две за 38 050 грн;
дроны Мавик 3 про - 3900 евро;
генератор - 27 900 грн;
старлинки - 20 тыс. и 28 000 грн;
рация - 27 100 грн.

Читайте также: Очень тяжелая ситуация на Покровском направлении. Воинам нужна помощь, - волонтер Юсупова

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банка

5375 4112 0025 4253

Читайте: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и средств связи подразделениям на Сумском направлении. ФОТО

Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой
Воинам нужна помощь. Обращение волонтера Юсуповой

Автор: 

помощь (7970) волонтеры (2648) Юсупова Наталья (189)


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Топ комментарии
+8
10млн. дронів від умєрова не вистачило?
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11.07.2025 11:28 Ответить
+5
Один млн дронів від Зеленського.
Три млн дронів від Шмигаля.
Десять млн дронів від Умерова.
І все одно НЕ ВИСТАЧАЄ!
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11.07.2025 11:31 Ответить
+4
В держави є гроші на бруківку,на озеленення,та інші непотрібні речі під час війни,бо там можна вкрасти...А на дрони , машини та інше,це до простих людей...
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11.07.2025 11:35 Ответить
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10млн. дронів від умєрова не вистачило?
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11.07.2025 11:28 Ответить
Один млн дронів від Зеленського.
Три млн дронів від Шмигаля.
Десять млн дронів від Умерова.
І все одно НЕ ВИСТАЧАЄ!
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11.07.2025 11:31 Ответить
доситть вимагати в простих людей. досить.
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11.07.2025 11:31 Ответить
В держави є гроші на бруківку,на озеленення,та інші непотрібні речі під час війни,бо там можна вкрасти...А на дрони , машини та інше,це до простих людей...
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11.07.2025 11:35 Ответить
А якже, реагують на такі звернення ВОЛОНТЕРІВ, ота група дивних осіб на посадах, від шмигаля-умерова, РНБОУ, СТАВКА, ОПУ з менегерами, ВРУ - стефанчуки з аброхамієм та тищенко-катлєта, з цілою моноШоблою мультимільйонерів( мають посвідку - народні депутати України) ….???
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11.07.2025 11:35 Ответить
ржуть
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11.07.2025 11:39 Ответить
Є реальне відео з засідання ВР: з трибуни - через браковані міни гинуть наші воїни! - в залі регіт...
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11.07.2025 11:46 Ответить
та гниди в Раді гірше за істот з боліт

"нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди"
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11.07.2025 11:49 Ответить
"українські"
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11.07.2025 11:57 Ответить
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11.07.2025 11:59 Ответить
****, влада підвищує зарплати суддям, чиновникам, поліцаям і іншим ухилянтам які ховаються в тилу, а на дрони для фронту гроші повинні збирати волонтери з людей? Це державна зрада. Якщо простих ухилянтів саджають на п'ять років за те що не хочуть йти на фронт то тих хто розкрадає гроші з бюджету або саботує виділення коштів для фронту повинні садити на пожиттєве ув'язнення
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11.07.2025 11:44 Ответить
Тоб то держави в нас немає на четвертий рік війни, чи що?
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11.07.2025 11:44 Ответить
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11.07.2025 11:45 Ответить
Україна - війна

Верховна Рада України у відпустці ..

гниди у яких засідань в місяць (5-8 разів всього)
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11.07.2025 11:51 Ответить
 
 