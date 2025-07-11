Враг штурмует без конца: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов для воинов

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением дронов и другого оборудования для воинов, которые ведут бои на передовой.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаются кровопролитные бои. Враг бесконечно штурмует и ведет наступательные действия. Каждый день вражеские штурмы, все везде горит и уничтожается. Очень много просьб с фронта. Бойцы срочно просят о помощи. На фронт критически нужны дроны, зарядные станции, старлинки, рации и генераторы", - отметила волонтер.

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Так, нужно оплатить для воинов:

два дрона - 160 тыс. грн;

зарядную станцию - 68 тыс. грн;

старлинки, рации, планшеты - около 75 тыс. грн.

Также Юсупова отчиталась, что удалось купить:

8 зарядных станций - небольшая за 74 тыс. грн и большие - за 63 496 грн и 65 050 грн, еще две за 38 050 грн;

дроны Мавик 3 про - 3900 евро;

генератор - 27 900 грн;

старлинки - 20 тыс. и 28 000 грн;

рация - 27 100 грн.

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Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банка

5375 4112 0025 4253

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