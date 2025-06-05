Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и средств связи для фронтовых подразделений. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением дронов и средств связи для подразделений ВСУ, которые воюют на фронте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.

"Бойцам морской пехоты срочно нужны 2 дрона, 2 старлинка, генератор, зарядная станция, 2 планшета, антенна и кабель. На все нужно 315000 грн. Оккупанты разбили позицию, много всего сгорело, часть бойцы купили за свои средства, но все не в состоянии купить

Еще хотя бы один дрон и зарядную станцию нужно купить для штурмового подразделения на очень тяжелом кураховском направлении. Бойцы не имеют ни одного дрона!!!", - написала Юсупова.

Волонтер также отчиталась о закупках на ранее собранные средства:

"Полтора месяца я была заблокирована, но помощь фронту не прекращалась. За две недели купила и уже отправили на фронт 3 старлинка - 48900 грн, 2 дрона Мавик 3 про - 3800 евро, генератор - 26000 грн, большая зарядная станция - 49000 грн, на авто ушло - 42000 грн, рации - 27 100 тыс грн и 23000 грн, минигенератор - 23600 грн, турникеты - 6100 грн.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Очень тяжелая ситуация на Покровском направлении. Воинам нужна помощь, - волонтер Юсупова















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