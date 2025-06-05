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Новости Сбор средств на помощь ВСУ
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Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и средств связи для фронтовых подразделений. ФОТО

юсупова

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением дронов и средств связи для подразделений ВСУ, которые воюют на фронте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.

"Бойцам морской пехоты срочно нужны 2 дрона, 2 старлинка, генератор, зарядная станция, 2 планшета, антенна и кабель. На все нужно 315000 грн. Оккупанты разбили позицию, много всего сгорело, часть бойцы купили за свои средства, но все не в состоянии купить

Еще хотя бы один дрон и зарядную станцию нужно купить для штурмового подразделения на очень тяжелом кураховском направлении. Бойцы не имеют ни одного дрона!!!", - написала Юсупова.

Волонтер также отчиталась о закупках на ранее собранные средства:

"Полтора месяца я была заблокирована, но помощь фронту не прекращалась. За две недели купила и уже отправили на фронт 3 старлинка - 48900 грн, 2 дрона Мавик 3 про - 3800 евро, генератор - 26000 грн, большая зарядная станция - 49000 грн, на авто ушло - 42000 грн, рации - 27 100 тыс грн и 23000 грн, минигенератор - 23600 грн, турникеты - 6100 грн.

отчет волонтерки Юсуповой
отчет волонтерки Юсуповой

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очень тяжелая ситуация на Покровском направлении. Воинам нужна помощь, - волонтер Юсупова


отчет волонтерки Юсуповой
отчет волонтерки Юсуповой
отчет волонтерки Юсуповой
отчет волонтерки Юсуповой

Реквизиты для помощи:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Также читайте: Враг наступает, тяжелые бои: волонтер Юсупова просит помочь защитникам в приобретении дронов

юсупова

Автор: 

помощь (7872) волонтеры (2640) Юсупова Наталья (187)


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показать весь комментарий
05.06.2025 18:54 Ответить
Адресу АОЗ дати, чи простіше з простягнутою рукою ходити?
В перший рік війни донтатити - ок, це потрібно, критично важливо. Навколо хаос і повна невизначеність.
В другий рік донатити - ок, допустимо. Ще не вся економіка перейшла на воєнні рейки.
В третій рік донатити - уже питання. Куди йдуть бюджетні кошти від "європейських податків", куди йде міжнародна допомога.
В четвертий рік донатити - а знаєте, що що між вибором "донат" або "їжа" вибір буде очевидним?
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05.06.2025 18:59 Ответить
 
 