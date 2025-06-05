Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и средств связи для фронтовых подразделений. ФОТО
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением дронов и средств связи для подразделений ВСУ, которые воюют на фронте.
Об этом информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.
"Бойцам морской пехоты срочно нужны 2 дрона, 2 старлинка, генератор, зарядная станция, 2 планшета, антенна и кабель. На все нужно 315000 грн. Оккупанты разбили позицию, много всего сгорело, часть бойцы купили за свои средства, но все не в состоянии купить
Еще хотя бы один дрон и зарядную станцию нужно купить для штурмового подразделения на очень тяжелом кураховском направлении. Бойцы не имеют ни одного дрона!!!", - написала Юсупова.
Волонтер также отчиталась о закупках на ранее собранные средства:
"Полтора месяца я была заблокирована, но помощь фронту не прекращалась. За две недели купила и уже отправили на фронт 3 старлинка - 48900 грн, 2 дрона Мавик 3 про - 3800 евро, генератор - 26000 грн, большая зарядная станция - 49000 грн, на авто ушло - 42000 грн, рации - 27 100 тыс грн и 23000 грн, минигенератор - 23600 грн, турникеты - 6100 грн.
Реквизиты для помощи:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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