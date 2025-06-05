Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та засобів зв’язку для фронтових підрозділів. ФОТО
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та засобів зв'язку для підрозділів ЗСУ, які воюють на фронті.
Про це інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на сторінку волонтерки у фейсбуці.
"Бійцям морської піхоти терміново потрібні 2 дрона, 2 старлінка, генератор, зарядна станція, 2 планшети, антена та кабель. На все потрібно 315000 грн. Окупанти розбили позицію, багато всього згоріло, частину бійці купили за свої кошти, але все не взмозі купити
Ще хоч би один дрон і зарядну станцію потрібно купити для штурмового підрозділа на дуже важкому курахівському напрямку. Бійці не мають жодного дрона!!", - написала Юсупова.
Волонтерка також прозвітувала щодо закупівель на раніше зібрані кошти:
"Півтора місяці я була заблокована, але допомога фронту не припинялася. За два тиждні купила і вже відправили на фронт 3 старлінка - 48900 грн,2 дрона Мавік 3 про - 3800 евро, генератор - 26000 грн, велика зарядна станція - 49000 грн, на авто пішло - 42000 грн, рації - 27 100 тис грн та 23000 грн, мінігенератор - 23600 грн, турникети - 6100 грн.
Реквізити для допомоги:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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