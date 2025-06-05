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Новини Збір коштів на допомогу ЗСУ
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Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та засобів зв’язку для фронтових підрозділів. ФОТО

юсупова

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та засобів зв'язку для підрозділів ЗСУ, які воюють на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на сторінку волонтерки у фейсбуці.

"Бійцям морської піхоти терміново потрібні 2 дрона, 2 старлінка, генератор, зарядна станція, 2 планшети, антена та кабель. На все потрібно 315000 грн. Окупанти розбили позицію, багато всього згоріло, частину бійці купили за свої кошти, але все не взмозі купити

Ще хоч би один дрон і зарядну станцію потрібно купити для штурмового підрозділа на дуже важкому курахівському напрямку. Бійці не мають жодного дрона!!", - написала Юсупова.

Волонтерка також прозвітувала щодо закупівель на раніше зібрані кошти:

"Півтора місяці я була заблокована, але допомога фронту не припинялася. За два тиждні купила і вже відправили на фронт 3 старлінка - 48900 грн,2 дрона Мавік 3 про - 3800 евро, генератор - 26000 грн, велика зарядна станція - 49000 грн, на авто пішло - 42000 грн, рації - 27 100 тис грн та 23000 грн, мінігенератор - 23600 грн, турникети - 6100 грн.

звіт волонтерки Юсупової
звіт волонтерки Юсупової

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуже важка ситуація на Покровському напрямку. Воїнам потрібна допомога, - волонтерка Юсупова


звіт волонтерки Юсупової
звіт волонтерки Юсупової
звіт волонтерки Юсупової
звіт волонтерки Юсупової

Реквізити для допомоги:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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💳 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Також читайте: Ворог наступає, важкі бої: волонтерка Юсупова просить допомогти захисникам у придбанні дронів

юсупова

Автор: 

допомога (8442) волонтери (1339) Юсупова Наталія (197)


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05.06.2025 18:54 Відповісти
Адресу АОЗ дати, чи простіше з простягнутою рукою ходити?
В перший рік війни донтатити - ок, це потрібно, критично важливо. Навколо хаос і повна невизначеність.
В другий рік донатити - ок, допустимо. Ще не вся економіка перейшла на воєнні рейки.
В третій рік донатити - уже питання. Куди йдуть бюджетні кошти від "європейських податків", куди йде міжнародна допомога.
В четвертий рік донатити - а знаєте, що що між вибором "донат" або "їжа" вибір буде очевидним?
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05.06.2025 18:59 Відповісти
АОЗ це що ? плізз, для неосвідчених
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05.06.2025 20:24 Відповісти
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05.06.2025 19:06 Відповісти
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05.06.2025 19:07 Відповісти
Звертайся до куми Юлі.
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05.06.2025 19:29 Відповісти
 
 