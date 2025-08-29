Волонтер Юсупова просит поддержать срочный сбор для артиллеристов и штурмового подразделения. ФОТОрепортаж

Для артиллеристов и штурмового подразделения, которые отбивают вражеские штурмы под бесконечными российскими обстрелами, нужно приобрести дроны, зарядные станции, генераторы, старлинки и оборудование для ремонта техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова.

"На фронте крайне тяжелая ситуация, враг наступает на нескольких направлениях, бесконечные штурмы и обстрелы тяжелой артиллерией, много погибших и раненых.

Прошу поддержать срочный сбор для артиллеристов и штурмового подразделения.

Их позиции под бесконечными вражескими обстрелами, много оборудования сгорело, им очень срочно нужны:

дроны - это в первую очередь!!!

зарядные станции - 4

генераторы - 3

Старлинки - 2

оборудование для ремонта техники

Это самое необходимое, ничего лишнего, бойцы сражаются с врагом каждый день и ночь, очень просим помочь !!! Это срочно!

Люди, кто как может 5-20-100 грн", - говорится в сообщении.

Волонтер закупила и отправила на фронт:

оборудование для ремонта тяжелой техники - 115000 грн

два дрона - 3900 евро

зарядные станции - 52550 грн

зарядные станции - 36000 грн

Старлинк -19900 грн

Рации - 28300 грн

Носилки - 3600 грн

Шлемы - 17600 грн

Планшет - 18800 грн

Реквизиты для помощи

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку:

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банка:

5375 4112 0025 4253

