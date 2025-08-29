Волонтер Юсупова просит поддержать срочный сбор для артиллеристов и штурмового подразделения. ФОТОрепортаж
Для артиллеристов и штурмового подразделения, которые отбивают вражеские штурмы под бесконечными российскими обстрелами, нужно приобрести дроны, зарядные станции, генераторы, старлинки и оборудование для ремонта техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова.
"На фронте крайне тяжелая ситуация, враг наступает на нескольких направлениях, бесконечные штурмы и обстрелы тяжелой артиллерией, много погибших и раненых.
Прошу поддержать срочный сбор для артиллеристов и штурмового подразделения.
Их позиции под бесконечными вражескими обстрелами, много оборудования сгорело, им очень срочно нужны:
- дроны - это в первую очередь!!!
- зарядные станции - 4
- генераторы - 3
- Старлинки - 2
- оборудование для ремонта техники
Это самое необходимое, ничего лишнего, бойцы сражаются с врагом каждый день и ночь, очень просим помочь !!! Это срочно!
Люди, кто как может 5-20-100 грн", - говорится в сообщении.
Волонтер закупила и отправила на фронт:
- оборудование для ремонта тяжелой техники - 115000 грн
- два дрона - 3900 евро
- зарядные станции - 52550 грн
- зарядные станции - 36000 грн
- Старлинк -19900 грн
- Рации - 28300 грн
- Носилки - 3600 грн
- Шлемы - 17600 грн
- Планшет - 18800 грн
Реквизиты для помощи
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку:
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банка:
5375 4112 0025 4253
Неможливо зрозуміти державу, у якої немає інстинкту самозбереження ?
Але ж широким масам то дуже складне пояснення . Вони ******* короткі прості стереотипи - " а шо для мєня ваше гасударство сдєлало..."
Як мотивувати і щось пояснювати, коли там...... голобородька і міндіч.. ( фейспалм🥱🤧 )
собі крипту вони вже нащадкам до 10 коліна накрали
Дякую,пани Наталья!!!!!