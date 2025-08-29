РУС
Волонтер Юсупова просит поддержать срочный сбор для артиллеристов и штурмового подразделения. ФОТОрепортаж

Для артиллеристов и штурмового подразделения, которые отбивают вражеские штурмы под бесконечными российскими обстрелами, нужно приобрести дроны, зарядные станции, генераторы, старлинки и оборудование для ремонта техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова.

"На фронте крайне тяжелая ситуация, враг наступает на нескольких направлениях, бесконечные штурмы и обстрелы тяжелой артиллерией, много погибших и раненых.

Прошу поддержать срочный сбор для артиллеристов и штурмового подразделения.

Их позиции под бесконечными вражескими обстрелами, много оборудования сгорело, им очень срочно нужны:

  • дроны - это в первую очередь!!!
  • зарядные станции - 4
  • генераторы - 3
  • Старлинки - 2
  • оборудование для ремонта техники

Это самое необходимое, ничего лишнего, бойцы сражаются с врагом каждый день и ночь, очень просим помочь !!! Это срочно!

Люди, кто как может 5-20-100 грн", - говорится в сообщении.

Волонтер закупила и отправила на фронт:

  • оборудование для ремонта тяжелой техники - 115000 грн
  • два дрона - 3900 евро
  • зарядные станции - 52550 грн
  • зарядные станции - 36000 грн
  • Старлинк -19900 грн
  • Рации - 28300 грн
  • Носилки - 3600 грн
  • Шлемы - 17600 грн
  • Планшет - 18800 грн

Реквизиты для помощи

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку:

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банка:

5375 4112 0025 4253

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг активно штурмует, многие позиции сожжены: волонтер Юсупова просит помочь воинам с приобретением дронов и оборудования

Юсупова отчитывается о потраченной помощи
помощь (8073) волонтеры (2653) Юсупова Наталья (192)
Жах !!!!
Неможливо зрозуміти державу, у якої немає інстинкту самозбереження ?
29.08.2025 13:44 Ответить
мова про владу... в Державі є якраз і громадяни , які до зельоних ********* ніякого відношення не мають
29.08.2025 13:49 Ответить
Так.
Але ж широким масам то дуже складне пояснення . Вони ******* короткі прості стереотипи - " а шо для мєня ваше гасударство сдєлало..."
Як мотивувати і щось пояснювати, коли там...... голобородька і міндіч.. ( фейспалм🥱🤧 )
29.08.2025 14:05 Ответить
Зельоним Гнидам лише за радість поховати Україну

собі крипту вони вже нащадкам до 10 коліна накрали
29.08.2025 13:48 Ответить
+
Дякую,пани Наталья!!!!!
29.08.2025 13:48 Ответить
Добре що є волонтери. Але виникає питання, куда йдуть виділені гроші на армію і тоді ***** нам міністр із своім ********* МО?
29.08.2025 13:59 Ответить
Чому до Стерненка не звертаються? Оюди звикли туди донати мільйони на дрони.
29.08.2025 14:00 Ответить
Завдяки ЗЕскотам змушений піти з роботи, тому підтримати можу морально. Раджу в Сперменка попросить, або Придури
29.08.2025 14:07 Ответить
 
 