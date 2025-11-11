Воинам на Покровском направлении нужна срочная помощь с дронами и генераторами, - волонтер Юсупова

Украинским защитникам, ведущим бои на Покровском направлении, срочно нужна помощь с приобретением дронов и другого необходимого оборудования.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы просим всех о срочной помощи фронту на Покровском направлении!! Там продолжаются ужасные, кровопролитные бои!! Уже есть видео, оккупанты заходят в Покровск, на мотоциклах, автомобилях, пешком. Наши бойцы отдают жизнь за каждого из нас!" - подчеркнула она.

Что нужно воинам?

детекторы дронов - 52 000 грн;

дроны Мавик 3 - 187 000 грн;

зарядные станции - 82 000 грн;

два генератора - 92 000 грн.

Юсупова отчиталась, что за две недели выкупила и отправила на фронт и в госпитали:

одежда для тяжелораненых - 55 000 грн;

дрон Mavic 3 Pro - 1900 евро;

две зарядные станции Ecoflow - 60 000 грн;

StarLink - 35 000 и 19 900 грн;

рацию - 28 500 грн;

детекторы дронов - 51 400 грн;

Дзига, детектор дронов - 26 570 грн;

планшеты - 10 700 грн.

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банке

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банка

5375 4112 0025 4253

