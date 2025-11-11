Воинам на Покровском направлении нужна срочная помощь с дронами и генераторами, - волонтер Юсупова
Украинским защитникам, ведущим бои на Покровском направлении, срочно нужна помощь с приобретением дронов и другого необходимого оборудования.
Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы просим всех о срочной помощи фронту на Покровском направлении!! Там продолжаются ужасные, кровопролитные бои!! Уже есть видео, оккупанты заходят в Покровск, на мотоциклах, автомобилях, пешком. Наши бойцы отдают жизнь за каждого из нас!" - подчеркнула она.
Что нужно воинам?
- детекторы дронов - 52 000 грн;
- дроны Мавик 3 - 187 000 грн;
- зарядные станции - 82 000 грн;
- два генератора - 92 000 грн.
Юсупова отчиталась, что за две недели выкупила и отправила на фронт и в госпитали:
- одежда для тяжелораненых - 55 000 грн;
- дрон Mavic 3 Pro - 1900 евро;
- две зарядные станции Ecoflow - 60 000 грн;
- StarLink - 35 000 и 19 900 грн;
- рацию - 28 500 грн;
- детекторы дронов - 51 400 грн;
- Дзига, детектор дронов - 26 570 грн;
- планшеты - 10 700 грн.
Реквизиты для помощи
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банке
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банка
5375 4112 0025 4253
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль