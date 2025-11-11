Воїнам на Покровському напрямку потрібна термінова допомога з дронами та генераторами, - волонтерка Юсупова

Українським захисникам, які ведуть бої на Покровському напрямку, терміново потрібна допомога із придбанням дронів та іншого необхідного обладнання.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми просимо всіх про термінову допомогу фронту на Покровський напрямок!! Там тривають жахливі, кровопролитні бої!! Вже є відео, окупанти заходять до Покровська, на мотоциклах, автівках, піхотою. Наші бійці віддають життя за кожного з нас!" - наголосила вона.

Що потрібно воїнам?

детектори дронів - 52 000 грн;

дрони Мавік 3 - 187 000 грн;

зарядні станції - 82 000 грн;

два генератори - 92 000 грн.

Юсупова відзвітувала, що за два тижні викупила та відправила на фронт і в шпиталі:

одяг для важкопоранених - 55 000 грн;

дрон Мавік 3 про -1900 євро;

дві зарядні станції Ecoflow - 60 000 грн;

StarLink - 35 000 та 19 900 грн;

рацію - 28 500 грн;

детектори дронів - 51 400 грн;

Дзига, детектор дронів - 26 570 грн;

планшети - 10 700 грн.

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

