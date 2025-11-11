Воїнам на Покровському напрямку потрібна термінова допомога з дронами та генераторами, - волонтерка Юсупова
Українським захисникам, які ведуть бої на Покровському напрямку, терміново потрібна допомога із придбанням дронів та іншого необхідного обладнання.
Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми просимо всіх про термінову допомогу фронту на Покровський напрямок!! Там тривають жахливі, кровопролитні бої!! Вже є відео, окупанти заходять до Покровська, на мотоциклах, автівках, піхотою. Наші бійці віддають життя за кожного з нас!" - наголосила вона.
Що потрібно воїнам?
- детектори дронів - 52 000 грн;
- дрони Мавік 3 - 187 000 грн;
- зарядні станції - 82 000 грн;
- два генератори - 92 000 грн.
Юсупова відзвітувала, що за два тижні викупила та відправила на фронт і в шпиталі:
- одяг для важкопоранених - 55 000 грн;
- дрон Мавік 3 про -1900 євро;
- дві зарядні станції Ecoflow - 60 000 грн;
- StarLink - 35 000 та 19 900 грн;
- рацію - 28 500 грн;
- детектори дронів - 51 400 грн;
- Дзига, детектор дронів - 26 570 грн;
- планшети - 10 700 грн.
Реквізити для допомоги
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
Чому досі армію рятують волонтери?
Як зєля питав на стадіоні - "вам не соромно?"
Чи там все розподілено?
Це вам, якщо ви не в курсі. В нас надлишок дронів, тому ми експортуємо. Зверніться до компаній які це роблять, може виділять щось.
