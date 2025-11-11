Воїнам на Покровському напрямку потрібна термінова допомога з дронами та генераторами, - волонтерка Юсупова

Українським захисникам, які ведуть бої на Покровському напрямку, терміново потрібна допомога із придбанням дронів та іншого необхідного обладнання.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми просимо всіх про термінову допомогу фронту на Покровський напрямок!! Там тривають жахливі, кровопролитні бої!! Вже є відео, окупанти заходять до Покровська, на мотоциклах, автівках, піхотою. Наші бійці віддають життя за кожного з нас!" - наголосила вона.

Що потрібно воїнам?

  • детектори дронів - 52 000 грн;
  • дрони Мавік 3 - 187 000 грн;
  • зарядні станції - 82 000 грн;
  • два генератори - 92 000 грн.

Юсупова відзвітувала, що за два тижні викупила та відправила на фронт і в шпиталі:

  • одяг для важкопоранених - 55 000 грн;
  • дрон Мавік 3 про -1900 євро;
  • дві зарядні станції Ecoflow - 60 000 грн;
  • StarLink - 35 000 та 19 900 грн;
  • рацію - 28 500 грн;
  • детектори дронів - 51 400 грн;
  • Дзига, детектор дронів - 26 570 грн;
  • планшети - 10 700 грн.

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Воїнам потрібна допомога: Юсупова оголосила збір
Топ коментарі
Дітки землі обетованої ,весь зеленський кагал 🤡 розграбували ЗСУ на мілліарди баксів ,а гребаний сирсики ні одного слова публічно не звинуватив зеленського в цьому , тому шо в долі ?...
11.11.2025 16:09 Відповісти
може потрусити "міндічей"?
11.11.2025 20:14 Відповісти
Юсупова? Юсупова. Волонтерка
11.11.2025 15:44 Відповісти
Так - волонтер. Ще з 2014 року...
11.11.2025 20:31 Відповісти
Дітки землі обетованої ,весь зеленський кагал 🤡 розграбували ЗСУ на мілліарди баксів ,а гребаний сирсики ні одного слова публічно не звинуватив зеленського в цьому , тому шо в долі ?...
11.11.2025 16:09 Відповісти
Єрмак каже що вони бідні. на хліб не вистачає.
11.11.2025 20:17 Відповісти
Вона не Притула і не Стерненко, це не придворний волонтер...
11.11.2025 20:33 Відповісти
Ти дарма пігулки у фікус виплюнув - побачить санітар і зав'яже рукави за спиною...
11.11.2025 21:47 Відповісти
може потрусити "міндічей"?
11.11.2025 20:14 Відповісти
Де ж ті зеленські дрони та міндечіванові фламінгі???
Чому досі армію рятують волонтери?
Як зєля питав на стадіоні - "вам не соромно?"
11.11.2025 20:25 Відповісти
А із сумки міндіча можна взяти?
Чи там все розподілено?
11.11.2025 20:37 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3584505/v-********-vyroblyayut-blyzko-4-milyioniv-droniv-za-rik
Це вам, якщо ви не в курсі. В нас надлишок дронів, тому ми експортуємо. Зверніться до компаній які це роблять, може виділять щось.
11.11.2025 20:50 Відповісти
Судячи з коментарів, наші воїни мають кинути фронт і поїхати в Київ шукати гроші Міндіча.. А якщо серйозно, то будем сподіватися, що кожен отримає по заслугам (хтось рано, а хтось пізніше). А поки допоможіть нашим захисникам!!!
11.11.2025 21:03 Відповісти
Міндічі знають що більше нікому - нема в Києві стільки сміливих... Тому й крадуть відкрито, бо військові поки терплять, не можуть же фронт покинути
11.11.2025 22:25 Відповісти
11.11.2025 23:21 Відповісти
 
 