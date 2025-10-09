Штурми ворога тривають, бійці терміново потребують допомоги: волонтерка Юсупова просить підтримати збір на дрони, генератори та рації

Волонтерка Наталія Юсупова просить громадян допомогти із придбання одягу для важкопоранених воїнів, а також обладнання для захисників, які продовжують вести бої на передовій.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У шпиталях велика кількість важко поранених воїнів, бійців привозять без рук і ніг, багато хто з опіками, з жахливими ранами, їм дуже боляче. Вже холодно, дуже потрібен звичайний одяг, штани, футболки, кофти, шапки. Бійців привозять сотнями, одягу взагалі не вистачає! Потрібно 100-150 тис грн

Замовлю на фабриці, розділимо на декілька шпиталів. Одяг дуже потрібен! На фронті бої, штурми ворога, наші бійці потребують термінової допомоги. Вкрай потрібні дрони. Потрібні генератори Зарядні станції, рації, старлінки. Потрібно зібрати 370 000 грн", - наголосила вона.

Волонтерка відзвітувала, що наразі вдалося закупити та відправити на фронт:

Два дрони Мавік 3 про - 4100 євро;

Дизельний генератор - 45000 грн;

Приціл - 26600 грн;

Старлінки - 35400 та 19900 грн;

На авто запчастини - 14300 грн;

Зарядні станції - 88000 грн;

Мині станцію - 25900 грн;

Планшети -11000 грн;

Міні АЗС - 8930 грн.

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ
















































