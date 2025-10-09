Штурми ворога тривають, бійці терміново потребують допомоги: волонтерка Юсупова просить підтримати збір на дрони, генератори та рації
Волонтерка Наталія Юсупова просить громадян допомогти із придбання одягу для важкопоранених воїнів, а також обладнання для захисників, які продовжують вести бої на передовій.
Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"У шпиталях велика кількість важко поранених воїнів, бійців привозять без рук і ніг, багато хто з опіками, з жахливими ранами, їм дуже боляче. Вже холодно, дуже потрібен звичайний одяг, штани, футболки, кофти, шапки. Бійців привозять сотнями, одягу взагалі не вистачає! Потрібно 100-150 тис грн
Замовлю на фабриці, розділимо на декілька шпиталів. Одяг дуже потрібен! На фронті бої, штурми ворога, наші бійці потребують термінової допомоги. Вкрай потрібні дрони. Потрібні генератори Зарядні станції, рації, старлінки. Потрібно зібрати 370 000 грн", - наголосила вона.
Волонтерка відзвітувала, що наразі вдалося закупити та відправити на фронт:
- Два дрони Мавік 3 про - 4100 євро;
- Дизельний генератор - 45000 грн;
- Приціл - 26600 грн;
- Старлінки - 35400 та 19900 грн;
- На авто запчастини - 14300 грн;
- Зарядні станції - 88000 грн;
- Мині станцію - 25900 грн;
- Планшети -11000 грн;
- Міні АЗС - 8930 грн.
Реквізити для допомоги
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
"Дальше немного реальности пехотного боя в условиях полного доминирования противника в «малом небе».
Мы никогда не знали, на какое время идём на задачу. Поэтому брали 2-3 бутылки воды по 1,5 литра, 1-2 банки тушёнки, 1 пачку влажных полотенец, несколько «Сникерсов» (протеиновых батончиков или других шоколадно-ореховых батончиков или козинаки), ложку и нож. Остальное - это боекомплект.
Сам марш до района выполнения задачи занимает сутки-двое. Питаешься за счёт сидящих на этапе других подразделений - это норма. Им сбрасывают по воздуху или приносят. Дальше выходишь в район задачи, штурмуешь. Если остался жив, то начинается этап закрепления. Раньше, до революции дронов, нужно было продержаться максимум сутки-двое. Теперь ты же, штурмовик, превращаешься в закрепление.
Просидеть на занятой точке можно и 20, и 30 дней (примечание: это в 2024-м, сейчас уже до 3 месяцев можно просидеть, такова ситуация).
С коптеров со сбросом тебе кидают воду в бутылочках по 0,5 л, шоколадки, маленькие батоны колбасы. Если повезёт, то булку хлеба.
И патроны в пачках, но обычно ты столько не стреляешь. Ибо либо тебя убьют/ранят на штурме, либо в процессе отсидки в закрепе. Так что 12 магазинов к автомату и нескольких цинков хватит на пострелушки в течении срока на закрепе.
Коптеры летают по несколько раз за сутки, но их враг старается сбивать + бывают аварии и нелётная погода.
Тогда наступает время голода и жажды. Это обычная ситуация, когда ты 1-2 дня вообще без воды и до 4 дней без еды.
С задачи ты возвращаешься тощим дистрофиком, у которого видно рёбра. Это если летом, в жару.
Нам ещё на полигоне сказали (в одной части): не нойте в рацию, что вас не сменили в течение недели. Раз не меняют, значит нет людей. Или к вам отправили группу, а их убили/ранили, они забились в нору в посадке в ближнем тылу и не захотели к вам идти. Так что ждите дальше. Когда-нибудь вас сменят.
По факту, можно было просидеть от 20 до 40 дней на точке, превратившись из штурмовика в закреп. Без связи с родными.
Обычно они пытаются тебя уничтожить во время штурма и в первые сутки закрепления. Или на отходе, когда вы решите оттянуться (самовольно или по приказу, или при ротации). Или если идёт подготовка укровского штурма.
В остальное время укровским операторам интереснее работать по снайперской тактике: уничтожать помощь, идущую на передок, группы подноса боеприпасов, эвакогруппы, миномётные расчёты, расчёты РЭБовцев, ПТРК и просто отдельных военнослужащих на открытой местности.
То есть твоя передовая позиция превращается украми в ловушку для тех, кто пытается тебе помочь и обеспечить. Как живая приманка в течение срока закрепа ты им выгоднее, чем мертвец. До момента ротации - тут либо сменщиков попытаются убить, либо вас.
Иногда они привозят отравленную еду и воду и сбрасывают в надежде на то, что ты потеряешь бдительность и перепутаешь со своим коптером с помощью. Играют так."