Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням зарядних станцій, генераторів та коптерів для морпіхів та штурмовиків. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням квадрокоптерів, зарядних станції та засобів зв'язку  для підрозділів морської піхоти та штурмовиків, які воюють на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку волонтерки у фейсбуці.

"Прошу підтримати терміновий збір для бійців морської піхоти та штурмового підрозділу. Терміново потрібні: квадрокоптери 2-3 штуки, зарядні станції - 7 штук, генератори - 4 шт., старлінки - 2 шт., також потрібні рації та ліки", - написала Юсупова у фейсбуці.

запити військових
запити військових

Читайте: Волонтерка Юсупова просить підтримати терміновий збір для артилеристів та штурмового підрозділу. ФОТОрепортаж

Волонтерка також прозвітувала щодо закупівель на раніше зібрані кошти.

"Оплатила та вже відправили на фронт: 2 дрона - 3900 евро (ще в дорозі), великі зарядні станції -76500 грн, ще зарядні станціі - 35350 грн, Старлінки - 35600 грн та 19900 грн, раціія - 25300 грн та 28450 грн, ліки, ноші - 7300 грн, моторна лодка - 18840 грн, приціл - 27100 грн, генератор - 36000 грн, планшет - 9800 грн". 

звіт Юсупової
звіт Юсупової

Читайте також: Ворог активно штурмує, багато позицій згоріли: волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам із придбанням дронів та обладнання

Реквізити для допомоги:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

🔗 Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Автор: 

збір (356) волонтери (1356) Юсупова Наталія (203)
19.09.2025 17:39 Відповісти
Чернишов, міндіч, умеров з усим РНБОУ, шурма, сидоренко з усими члЄНАМИ з Будинку Кряду, шмигаль з резніковим і бакановим, поспішають поперед єрмака з ПОТУЖНИМИ менегерами з директоратами ОПУ, забезпечити Захисників України, поки це не зробили стефанчуки з аброхамієм та моноШоблою з ВРУ!!
Усі ж вони, весь час, переховуються за спинами Захисників України!!!
19.09.2025 17:40 Відповісти
Навіщо тяжів підключати тут один капелан потяне
19.09.2025 17:55 Відповісти
+
19.09.2025 17:53 Відповісти
6 миллиардов евро выделено на "Фламинго", приоритеты в действии...
19.09.2025 17:57 Відповісти
+
19.09.2025 18:04 Відповісти
++
19.09.2025 19:02 Відповісти
 
 