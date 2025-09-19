Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням зарядних станцій, генераторів та коптерів для морпіхів та штурмовиків. ФОТО
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням квадрокоптерів, зарядних станції та засобів зв'язку для підрозділів морської піхоти та штурмовиків, які воюють на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку волонтерки у фейсбуці.
"Прошу підтримати терміновий збір для бійців морської піхоти та штурмового підрозділу. Терміново потрібні: квадрокоптери 2-3 штуки, зарядні станції - 7 штук, генератори - 4 шт., старлінки - 2 шт., також потрібні рації та ліки", - написала Юсупова у фейсбуці.
Волонтерка також прозвітувала щодо закупівель на раніше зібрані кошти.
"Оплатила та вже відправили на фронт: 2 дрона - 3900 евро (ще в дорозі), великі зарядні станції -76500 грн, ще зарядні станціі - 35350 грн, Старлінки - 35600 грн та 19900 грн, раціія - 25300 грн та 28450 грн, ліки, ноші - 7300 грн, моторна лодка - 18840 грн, приціл - 27100 грн, генератор - 36000 грн, планшет - 9800 грн".
Реквізити для допомоги:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
