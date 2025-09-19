Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением зарядных станций, генераторов и коптеров для морпехов и штурмовиков. ФОТО
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров, зарядных станции и средств связи для подразделений морской пехоты и штурмовиков, которые воюют на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.
"Прошу поддержать срочный сбор для бойцов морской пехоты и штурмового подразделения. Срочно нужны: квадрокоптеры 2-3 штуки, зарядные станции - 7 штук, генераторы - 4 шт., старлинки - 2 шт., также нужны рации и лекарства", - написала Юсупова в фейсбуке.
Волонтер также отчиталась о закупках на ранее собранные средства.
"Оплатила и уже отправили на фронт: 2 дрона - 3900 евро (еще в пути), большие зарядные станции -76500 грн, еще зарядные станціі - 35350 грн, Старлинки - 35600 грн и 19900 грн, рация - 25300 грн и 28450 грн, лекарства, носилки - 7300 грн, моторная лодка - 18840 грн, прицел - 27100 грн, генератор - 36000 грн, планшет - 9800 грн".
Реквизиты для помощи:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253
Усі ж вони, весь час, переховуються за спинами Захисників України!!!