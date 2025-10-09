Штурмы врага продолжаются, бойцы срочно нуждаются в помощи: волонтер Юсупова просит поддержать сбор на дроны, генераторы и рации
Волонтер Наталья Юсупова просит граждан помочь с приобретением одежды для тяжелораненых воинов, а также оборудования для защитников, которые продолжают вести бои на передовой.
Об этом она сообщила в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В госпиталях большое количество тяжело раненых воинов, бойцов привозят без рук и ног, многие с ожогами, с ужасными ранами, им очень больно. Уже холодно, очень нужна обычная одежда, штаны, футболки, кофты, шапки. Бойцов привозят сотнями, одежды вообще не хватает! Нужно 100-150 тыс грн
Закажу на фабрике, разделим на несколько госпиталей. Одежда очень нужна! На фронте бои, штурмы врага, наши бойцы нуждаются в срочной помощи. Крайне необходимы дроны. Нужны генераторы, зарядные станции, рации, старлинки. Нужно собрать 370 000 грн", - подчеркнула она.
Волонтер отчиталась, что сейчас удалось закупить и отправить на фронт:
- Два дрона Мавик 3 про - 4100 евро;
- Дизельный генератор - 45000 грн;
- Прицел - 26600 грн;
- Старлинки - 35400 и 19900 грн;
- На авто запчасти - 14300 грн;
- Зарядные станции - 88000 грн;
- Мини станцию - 25900 грн;
- Планшеты -11000 грн;
- Мини АЗС - 8930 грн.
Реквизиты для помощи
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253
@ (мова оригіналу):
"Дальше немного реальности пехотного боя в условиях полного доминирования противника в «малом небе».
Мы никогда не знали, на какое время идём на задачу. Поэтому брали 2-3 бутылки воды по 1,5 литра, 1-2 банки тушёнки, 1 пачку влажных полотенец, несколько «Сникерсов» (протеиновых батончиков или других шоколадно-ореховых батончиков или козинаки), ложку и нож. Остальное - это боекомплект.
Сам марш до района выполнения задачи занимает сутки-двое. Питаешься за счёт сидящих на этапе других подразделений - это норма. Им сбрасывают по воздуху или приносят. Дальше выходишь в район задачи, штурмуешь. Если остался жив, то начинается этап закрепления. Раньше, до революции дронов, нужно было продержаться максимум сутки-двое. Теперь ты же, штурмовик, превращаешься в закрепление.
Просидеть на занятой точке можно и 20, и 30 дней (примечание: это в 2024-м, сейчас уже до 3 месяцев можно просидеть, такова ситуация).
С коптеров со сбросом тебе кидают воду в бутылочках по 0,5 л, шоколадки, маленькие батоны колбасы. Если повезёт, то булку хлеба.
И патроны в пачках, но обычно ты столько не стреляешь. Ибо либо тебя убьют/ранят на штурме, либо в процессе отсидки в закрепе. Так что 12 магазинов к автомату и нескольких цинков хватит на пострелушки в течении срока на закрепе.
Коптеры летают по несколько раз за сутки, но их враг старается сбивать + бывают аварии и нелётная погода.
Тогда наступает время голода и жажды. Это обычная ситуация, когда ты 1-2 дня вообще без воды и до 4 дней без еды.
С задачи ты возвращаешься тощим дистрофиком, у которого видно рёбра. Это если летом, в жару.
Нам ещё на полигоне сказали (в одной части): не нойте в рацию, что вас не сменили в течение недели. Раз не меняют, значит нет людей. Или к вам отправили группу, а их убили/ранили, они забились в нору в посадке в ближнем тылу и не захотели к вам идти. Так что ждите дальше. Когда-нибудь вас сменят.
По факту, можно было просидеть от 20 до 40 дней на точке, превратившись из штурмовика в закреп. Без связи с родными.
Обычно они пытаются тебя уничтожить во время штурма и в первые сутки закрепления. Или на отходе, когда вы решите оттянуться (самовольно или по приказу, или при ротации). Или если идёт подготовка укровского штурма.
В остальное время укровским операторам интереснее работать по снайперской тактике: уничтожать помощь, идущую на передок, группы подноса боеприпасов, эвакогруппы, миномётные расчёты, расчёты РЭБовцев, ПТРК и просто отдельных военнослужащих на открытой местности.
То есть твоя передовая позиция превращается украми в ловушку для тех, кто пытается тебе помочь и обеспечить. Как живая приманка в течение срока закрепа ты им выгоднее, чем мертвец. До момента ротации - тут либо сменщиков попытаются убить, либо вас.
Иногда они привозят отравленную еду и воду и сбрасывают в надежде на то, что ты потеряешь бдительность и перепутаешь со своим коптером с помощью. Играют так."