Штурмы врага продолжаются, бойцы срочно нуждаются в помощи: волонтер Юсупова просит поддержать сбор на дроны, генераторы и рации

Волонтер Наталья Юсупова просит граждан помочь с приобретением одежды для тяжелораненых воинов, а также оборудования для защитников, которые продолжают вести бои на передовой.

"В госпиталях большое количество тяжело раненых воинов, бойцов привозят без рук и ног, многие с ожогами, с ужасными ранами, им очень больно. Уже холодно, очень нужна обычная одежда, штаны, футболки, кофты, шапки. Бойцов привозят сотнями, одежды вообще не хватает! Нужно 100-150 тыс грн

Закажу на фабрике, разделим на несколько госпиталей. Одежда очень нужна! На фронте бои, штурмы врага, наши бойцы нуждаются в срочной помощи. Крайне необходимы дроны. Нужны генераторы, зарядные станции, рации, старлинки. Нужно собрать 370 000 грн", - подчеркнула она.

Волонтер отчиталась, что сейчас удалось закупить и отправить на фронт:

Два дрона Мавик 3 про - 4100 евро;

Дизельный генератор - 45000 грн;

Прицел - 26600 грн;

Старлинки - 35400 и 19900 грн;

На авто запчасти - 14300 грн;

Зарядные станции - 88000 грн;

Мини станцию - 25900 грн;

Планшеты -11000 грн;

Мини АЗС - 8930 грн.

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

