РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9486 посетителей онлайн
Новости Волонтеры для армии Сбор средств на помощь ВСУ
323 1

Штурмы врага продолжаются, бойцы срочно нуждаются в помощи: волонтер Юсупова просит поддержать сбор на дроны, генераторы и рации

Волонтер Наталья Юсупова просит граждан помочь с приобретением одежды для тяжелораненых воинов, а также оборудования для защитников, которые продолжают вести бои на передовой.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В госпиталях большое количество тяжело раненых воинов, бойцов привозят без рук и ног, многие с ожогами, с ужасными ранами, им очень больно. Уже холодно, очень нужна обычная одежда, штаны, футболки, кофты, шапки. Бойцов привозят сотнями, одежды вообще не хватает! Нужно 100-150 тыс грн

Закажу на фабрике, разделим на несколько госпиталей. Одежда очень нужна! На фронте бои, штурмы врага, наши бойцы нуждаются в срочной помощи. Крайне необходимы дроны. Нужны генераторы, зарядные станции, рации, старлинки. Нужно собрать 370 000 грн", - подчеркнула она.

Волонтер отчиталась, что сейчас удалось закупить и отправить на фронт:

  • Два дрона Мавик 3 про - 4100 евро;
  • Дизельный генератор - 45000 грн;
  • Прицел - 26600 грн;
  • Старлинки - 35400 и 19900 грн;
  • На авто запчасти - 14300 грн;
  • Зарядные станции - 88000 грн;
  • Мини станцию - 25900 грн;
  • Планшеты -11000 грн;
  • Мини АЗС - 8930 грн.

Также читайте: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением зарядных станций, генераторов и коптеров для морпехов и штурмовиков. ФОТО

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ
Срочный сбор на помощь воинам ВСУ

Автор: 

помощь (8137) волонтеры (2659) Юсупова Наталья (194)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перехоплена розповідка російського загарбника-штурмовика:

@ (мова оригіналу):

"Дальше немного реальности пехотного боя в условиях полного доминирования противника в «малом небе».

Мы никогда не знали, на какое время идём на задачу. Поэтому брали 2-3 бутылки воды по 1,5 литра, 1-2 банки тушёнки, 1 пачку влажных полотенец, несколько «Сникерсов» (протеиновых батончиков или других шоколадно-ореховых батончиков или козинаки), ложку и нож. Остальное - это боекомплект.

Сам марш до района выполнения задачи занимает сутки-двое. Питаешься за счёт сидящих на этапе других подразделений - это норма. Им сбрасывают по воздуху или приносят. Дальше выходишь в район задачи, штурмуешь. Если остался жив, то начинается этап закрепления. Раньше, до революции дронов, нужно было продержаться максимум сутки-двое. Теперь ты же, штурмовик, превращаешься в закрепление.

Просидеть на занятой точке можно и 20, и 30 дней (примечание: это в 2024-м, сейчас уже до 3 месяцев можно просидеть, такова ситуация).

С коптеров со сбросом тебе кидают воду в бутылочках по 0,5 л, шоколадки, маленькие батоны колбасы. Если повезёт, то булку хлеба.

И патроны в пачках, но обычно ты столько не стреляешь. Ибо либо тебя убьют/ранят на штурме, либо в процессе отсидки в закрепе. Так что 12 магазинов к автомату и нескольких цинков хватит на пострелушки в течении срока на закрепе.

Коптеры летают по несколько раз за сутки, но их враг старается сбивать + бывают аварии и нелётная погода.

Тогда наступает время голода и жажды. Это обычная ситуация, когда ты 1-2 дня вообще без воды и до 4 дней без еды.

С задачи ты возвращаешься тощим дистрофиком, у которого видно рёбра. Это если летом, в жару.

Нам ещё на полигоне сказали (в одной части): не нойте в рацию, что вас не сменили в течение недели. Раз не меняют, значит нет людей. Или к вам отправили группу, а их убили/ранили, они забились в нору в посадке в ближнем тылу и не захотели к вам идти. Так что ждите дальше. Когда-нибудь вас сменят.

По факту, можно было просидеть от 20 до 40 дней на точке, превратившись из штурмовика в закреп. Без связи с родными.

Обычно они пытаются тебя уничтожить во время штурма и в первые сутки закрепления. Или на отходе, когда вы решите оттянуться (самовольно или по приказу, или при ротации). Или если идёт подготовка укровского штурма.

В остальное время укровским операторам интереснее работать по снайперской тактике: уничтожать помощь, идущую на передок, группы подноса боеприпасов, эвакогруппы, миномётные расчёты, расчёты РЭБовцев, ПТРК и просто отдельных военнослужащих на открытой местности.

То есть твоя передовая позиция превращается украми в ловушку для тех, кто пытается тебе помочь и обеспечить. Как живая приманка в течение срока закрепа ты им выгоднее, чем мертвец. До момента ротации - тут либо сменщиков попытаются убить, либо вас.

Иногда они привозят отравленную еду и воду и сбрасывают в надежде на то, что ты потеряешь бдительность и перепутаешь со своим коптером с помощью. Играют так."
показать весь комментарий
09.10.2025 15:38 Ответить
 
 