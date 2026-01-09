РУС
Волонтеры для армии
Бойцы замерзают на позициях, в некоторых случаях есть обморожения: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением грелок

Украинским воинам из-за похолодания на передовой нужна помощь, у многих из них обморожения, поэтому объявлен сбор на грелки и другое необходимое оборудование.

Об этом сообщила в Фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте кровопролитные бои Очень холодно, минусовая температура, бойцы реально замерзают на позициях, случаются обморожения Очень нужны грелки!!! Купила 2 тыс. грелок, все разлетелось за день, очень прошу помочь купить как можно больше грелок. 3000 грелок, это 103 000 грн", - отметила она.

Также воинам морской пехоты нужно оплатить два генератора за 80 тыс. грн, две станции EcoFlow - 74 тыс. грн.

Есть счет на две большие зарядные станции - 123 000 грн. Воинам нужны три Starlink - 52 тыс. грн, дрон - 1900 евро и еще зарядные станции.

На данный момент волонтер оплатила и отправила:

  • грелки - 56 000 грн;
  • дрон - 1900 евро;
  • 4 Starlink - 72 400 грн;
  • генератор - 42500 грн;
  • зарядные станции - 72 000 грн;
  • зарядные станции - 23 900 грн;
  • еще две зарядные станции по 36000 грн - 72000 грн;
  • рация - 28 300 грн;
  • лекарства - 9000 грн.

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

+8
Шмигаль,де грілки для солдатів?
09.01.2026 13:45 Ответить
+7
Шмигаль думає про себе і свою сімї як ще міліард баксів дістати на всьому і все. ЗЕЛЕНИМ до укрів діла нема!

Населення мінус 45% - це більше чим при Сталіні
09.01.2026 13:46 Ответить
+7
Млять, держава взагалі де? На четвертий рік війни не можуть забезпечити грілками, це якийсь капець, зате цкуни , тисоловлювальники , тилові щури забезпечені всім і кожен день в ресторани ходять.
09.01.2026 14:08 Ответить
Шмигаль,де грілки для солдатів?
09.01.2026 13:45 Ответить
А шмиголь браво рапортує з $1 млрд до $35 млрд: Український ОПК демонструє безпрецедентне зростання,
09.01.2026 13:46 Ответить
Шмигаль думає про себе і свою сімї як ще міліард баксів дістати на всьому і все. ЗЕЛЕНИМ до укрів діла нема!

Населення мінус 45% - це більше чим при Сталіні
09.01.2026 13:46 Ответить
Але і про це, верховний ухилянт від захисту України - зеленський, з цілим кодлом моноШобли у ВРУ стефанчуків і аброхамія, та з Урядового кварталу, не ЗНАЮТЬ про обмороження Захисників Украни, аж з 2019 року!!
Вони, за Оманськими завданнями *****, знищують Україну разом з деркачем, сівковичем, бакановим, шурмою, міндічем, шиферами…., під патронатом зеленського та єрмака!!
09.01.2026 14:34 Ответить
Йому в кабінеті тепло, а якесь бидло нехай мерзне
09.01.2026 14:50 Ответить
Намедни знакомого остановило тцк в Киеве на хайлюксе… отака фигня малята
09.01.2026 13:48 Ответить
Напевно грілки на фронт везли.
09.01.2026 13:52 Ответить
А на Кипре все норм. Самые важные дела и прочее масштабирование.
09.01.2026 13:52 Ответить
Кипрский кластер -потужно и незламно.
09.01.2026 14:06 Ответить
Пдрсы у власти,****
09.01.2026 13:58 Ответить
100%-Суки-це ще ніжно-а КМ,ВР не може з своєї місячної зарплати половину віддати ЗСУ і подати приклад місцевим радам не закопувати гроші в дороги,або мільярди як в Харкові на лікарню.
09.01.2026 14:16 Ответить
на 4 році повномасштабки грілок немає? схоже на звіздьож.
09.01.2026 14:06 Ответить
Млять, держава взагалі де? На четвертий рік війни не можуть забезпечити грілками, це якийсь капець, зате цкуни , тисоловлювальники , тилові щури забезпечені всім і кожен день в ресторани ходять.
09.01.2026 14:08 Ответить
Шмигаль і Свириденко з даниловим та умеровим, навіть не зтурбовані??? Регламентом КМУ про це нічого не написано!! Експертних висновків, не написали їм, оті держсекретарі з КМУ!!??!!
09.01.2026 14:37 Ответить
+
09.01.2026 14:11 Ответить
народ сам воюет, сам погибает, сам мерзнет, сам деньги собирает и для фронта и приобретает, а миндичи срут в золотые унитазы, может пересмотреть приоритеты?
09.01.2026 14:20 Ответить
А Миндичи из какой команды ?
09.01.2026 14:36 Ответить
 
 