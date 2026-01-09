Бойцы замерзают на позициях, в некоторых случаях есть обморожения: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением грелок

Украинским воинам из-за похолодания на передовой нужна помощь, у многих из них обморожения, поэтому объявлен сбор на грелки и другое необходимое оборудование.

Об этом сообщила в Фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"На фронте кровопролитные бои Очень холодно, минусовая температура, бойцы реально замерзают на позициях, случаются обморожения Очень нужны грелки!!! Купила 2 тыс. грелок, все разлетелось за день, очень прошу помочь купить как можно больше грелок. 3000 грелок, это 103 000 грн", - отметила она.

Также воинам морской пехоты нужно оплатить два генератора за 80 тыс. грн, две станции EcoFlow - 74 тыс. грн.

Есть счет на две большие зарядные станции - 123 000 грн. Воинам нужны три Starlink - 52 тыс. грн, дрон - 1900 евро и еще зарядные станции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением одежды для тяжелораненых, находящихся в госпиталях. ФОТО

На данный момент волонтер оплатила и отправила:

грелки - 56 000 грн;

дрон - 1900 евро;

4 Starlink - 72 400 грн;

генератор - 42500 грн;

зарядные станции - 72 000 грн;

зарядные станции - 23 900 грн;

еще две зарядные станции по 36000 грн - 72000 грн;

рация - 28 300 грн;

лекарства - 9000 грн.

Читайте также: На Покровском направлении - ад, воинам нужна помощь с приобретением дронов, - волонтер Юсупова

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: На фронте ночью минусовая температура: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением грелок для ВСУ

























































