Бойцы замерзают на позициях, в некоторых случаях есть обморожения: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением грелок
Украинским воинам из-за похолодания на передовой нужна помощь, у многих из них обморожения, поэтому объявлен сбор на грелки и другое необходимое оборудование.
Об этом сообщила в Фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"На фронте кровопролитные бои Очень холодно, минусовая температура, бойцы реально замерзают на позициях, случаются обморожения Очень нужны грелки!!! Купила 2 тыс. грелок, все разлетелось за день, очень прошу помочь купить как можно больше грелок. 3000 грелок, это 103 000 грн", - отметила она.
Также воинам морской пехоты нужно оплатить два генератора за 80 тыс. грн, две станции EcoFlow - 74 тыс. грн.
Есть счет на две большие зарядные станции - 123 000 грн. Воинам нужны три Starlink - 52 тыс. грн, дрон - 1900 евро и еще зарядные станции.
На данный момент волонтер оплатила и отправила:
- грелки - 56 000 грн;
- дрон - 1900 евро;
- 4 Starlink - 72 400 грн;
- генератор - 42500 грн;
- зарядные станции - 72 000 грн;
- зарядные станции - 23 900 грн;
- еще две зарядные станции по 36000 грн - 72000 грн;
- рация - 28 300 грн;
- лекарства - 9000 грн.
Реквизиты для помощи
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253
