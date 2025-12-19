На фронте ночью - минусовая температура: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением грелок для ВСУ

Защитникам, которые ведут бои против оккупантов на передовой, нужна помощь с приобретением грелок, дронов и зарядных станций.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"На фронте продолжаются кровопролитные бои. Каждый день - десятки погибших и тяжелораненых бойцов. На позициях очень холодно, ночью - минусовая температура, у бойцов случаются обморожения конечностей, очень нужны грелки для конечностей.

Нужно купить 1000 грелок на несколько подразделений", - говорится в сообщении.

Также нужна помощь воинам на Покровском и Купянском направлениях, а именно:

5 зарядных станций EcoFlow - 230 000 грн;

Старлинков - 56 000 грн;

Планшеты;

Два генератора - 134 000 грн.

Также волонтер отчиталась о приобретении и отправке на фронт:

Дрон Мавик 3 про - 102 000 грн;

Две большие станции EcoFlow - 130 000 грн;

Планшеты - 11 700 грн;

Два старлинка - 39 900 грн;

Грелки -17 300 грн;

Четыре зарядные станции - 108000 грн и 36000 грн;

Генераторы - 134 000 грн.

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку:

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки:

5375 4112 0025 4253

