На фронті вночі мінусова температура: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням грілок для ЗСУ

Захисникам, які ведуть бої проти окупантів на передовій, потрібна допомога із придбанням грілок, дронів та зарядних станцій.

Про це у Фейсбуці повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"На фронті продовжуються кровопролитні бої. Кожного дня десятки загиблих та важкопоранених бійців. На позиціях дуже холодно, вночі мінусова температура, в бійців трапляються обмороження кінцівок, дуже потрібні грілки для кінцівок.

Потрібно купити 1000 грілок на декілька підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Ворог штурмує без кінця: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів для воїнів

Також потрібна допомога воїнам на Покровському та Куп'янському напрямках, а саме:

5 зарядних станцій EcoFlow - 230 000 грн;

Старлінки - 56 000 грн;

Планшети;

Два генератори - 134 000 грн.

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням одягу для важкопоранених, що перебувають у шпиталях. ФОТО

Також волонтерка відзвітувала про придбання та відправку на фронт:

Дрон Мавік 3 про - 102 000 грн;

Дві великі станції EcoFlow - 130 000 грн;

Планшети - 11 700 грн;

Два старлінка - 39 900грн;

Грілки -17 300 грн;

Чотири зарядні станції - 108000 грн та 36000 грн;

Генератори - 134 000 грн.

Читайте також: Воїнам на Покровському напрямку потрібна термінова допомога з дронами та генераторами, - волонтерка Юсупова

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: На Покровському напрямку - пекло, воїнам потрібна допомога з придбанням дронів, - волонтерка Юсупова





































