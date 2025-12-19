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Новини Волонтери для армії
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На фронті вночі мінусова температура: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням грілок для ЗСУ

Захисникам, які ведуть бої проти окупантів на передовій, потрібна допомога із придбанням грілок, дронів та зарядних станцій.

Про це у Фейсбуці повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"На фронті продовжуються кровопролитні бої. Кожного дня десятки загиблих та важкопоранених бійців. На позиціях дуже холодно, вночі мінусова температура, в бійців трапляються обмороження кінцівок, дуже потрібні грілки для кінцівок.

Потрібно купити 1000 грілок на декілька підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Ворог штурмує без кінця: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів для воїнів

Також потрібна допомога воїнам на Покровському та Куп'янському напрямках, а саме:

  • 5 зарядних станцій EcoFlow - 230 000 грн;
  • Старлінки - 56 000 грн;
  • Планшети;
  • Два генератори - 134 000 грн.

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням одягу для важкопоранених, що перебувають у шпиталях. ФОТО

Також волонтерка відзвітувала про придбання та відправку на фронт:

  • Дрон Мавік 3 про - 102 000 грн;
  • Дві великі станції EcoFlow - 130 000 грн;
  • Планшети - 11 700 грн;
  • Два старлінка - 39 900грн;
  • Грілки -17 300 грн;
  • Чотири зарядні станції - 108000 грн та 36000 грн;
  • Генератори - 134 000 грн.

Читайте також: Воїнам на Покровському напрямку потрібна термінова допомога з дронами та генераторами, - волонтерка Юсупова

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: На Покровському напрямку - пекло, воїнам потрібна допомога з придбанням дронів, - волонтерка Юсупова

Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових
Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових
Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових
Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових
Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових
Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових
Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових
Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових
Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових
Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових
Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових
Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових
Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових
Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових
Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових
Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових
Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових
Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових
Волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для військових

Автор: 

збір (416) волонтери (1395) Юсупова Наталія (215)
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Топ коментарі
+8
Я так розумію, що Шмигаль на Юсупову не підписаний і не читає...
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19.12.2025 15:53 Відповісти
+8
Нехай Міндіч пожертвує, хоч би кришку від унітазу....
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19.12.2025 16:17 Відповісти
+8
+хто за Перемогу,той перечислить!💙💛
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19.12.2025 16:59 Відповісти

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