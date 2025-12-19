На фронті вночі мінусова температура: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням грілок для ЗСУ
Захисникам, які ведуть бої проти окупантів на передовій, потрібна допомога із придбанням грілок, дронів та зарядних станцій.
Про це у Фейсбуці повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"На фронті продовжуються кровопролитні бої. Кожного дня десятки загиблих та важкопоранених бійців. На позиціях дуже холодно, вночі мінусова температура, в бійців трапляються обмороження кінцівок, дуже потрібні грілки для кінцівок.
Потрібно купити 1000 грілок на декілька підрозділів", - йдеться в повідомленні.
Також потрібна допомога воїнам на Покровському та Куп'янському напрямках, а саме:
- 5 зарядних станцій EcoFlow - 230 000 грн;
- Старлінки - 56 000 грн;
- Планшети;
- Два генератори - 134 000 грн.
Також волонтерка відзвітувала про придбання та відправку на фронт:
- Дрон Мавік 3 про - 102 000 грн;
- Дві великі станції EcoFlow - 130 000 грн;
- Планшети - 11 700 грн;
- Два старлінка - 39 900грн;
- Грілки -17 300 грн;
- Чотири зарядні станції - 108000 грн та 36000 грн;
- Генератори - 134 000 грн.
Реквізити для допомоги
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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