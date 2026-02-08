Как армия оказалась без грелок в лютые морозы: заказали 600 тысяч вместо 1,1 млн, доставили только 24 тыс.
На 2025 год "Государственный оператор тыла" заказал 600 тысяч грелок, хотя Командование сил логистики просило 1,1 млн.
Об этом пишет журналистка Татьяна Николаенко в статье "Сэкономили: почему украинская армия осталась без грелок в лютые морозы", информирует Цензор.НЕТ.
МИК получил контракт на 9,4 млн
Как отмечается, первые 300 тысяч закупили еще в конце 2024 года. Тогда тендер выиграл МИК. Это компания Олега Митрохина - один из крупнейших поставщиков Минобороны. Компания получила контракт на 9,4 млн, где цена одной грелки была 26,25 грн.
"Но это менее трети потребности. Следующую партию ГОТ выставил на торги только в сентябре лоты на 3,6 и 7,2 млн. Там на аукционе со значительным снижением цены победила компания ООО "Частный оператор тыла". Нет, это не шутка. Хотя и читается как троллинг. Компания создана только в 2024 году. И поставляет не свой продукт, а компании "Имекс-Макс", - говорится в статье.
В системе Youcontrol видно, что компания является поставщиком только Государственного оператора тыла.
Именно "Имекс-Макс" поставляла грелки Минобороны в начале 2024 года. Тогда каждый комплект закладывался в контракт по цене 37,45 за штуку (без НДС). Общий контракт был на 8,9 млн, а цена на тендере была сбита более чем вдвое - со стартовых 23 миллионов.
Тогда ГОТ отчитался, что впервые заключили контракт с украинским производителем на поставку средств индивидуального обогрева (химических грелок) для Вооруженных сил Украины.
"Ранее закупались только грелки китайского производства, которые, в частности, были вдвое дороже", - говорилось в пресс-релизе.
Появление "Частного оператора тыла"
Но с 2024 года "Имэкс-Макс", он же владелец торговой марки "Мамо", больше не выходил на торги Минобороны. Вместо этого там появился "Частный оператор тыла".
"Чтобы завоевать рынок, "Частный оператор тыла" опустил в 2025 году цену за комплект грелок до 18 грн (без НДС). Первый лот он выиграл с ценой 2,2, а второй с 4,32 млн. Формально на торгах ГОТ сэкономил 4,2 миллиона. Поставить грелки должны были до 10 декабря. Но из 300 тысяч приехали всего 24 000", - добавляет журналистка.
Компания жалуется на проблемы со светом и подписание контракта с опозданием на месяц, и обещает уже на следующей неделе довезти еще одну партию. Но даже если это примут, это будет лишь треть законтрактованного.
Бійці замерзають на позиціях, подекуди є обмороження: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням грілок Джерело: https://censor.net/ua/n3594612
