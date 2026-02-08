Как армия оказалась без грелок в лютые морозы: заказали 600 тысяч вместо 1,1 млн, доставили только 24 тыс.

Какова ситуация на фронте и где продолжаются бои? Сводка Генштаба

На 2025 год "Государственный оператор тыла" заказал 600 тысяч грелок, хотя Командование сил логистики просило 1,1 млн.

Об этом пишет журналистка Татьяна Николаенко в статье "Сэкономили: почему украинская армия осталась без грелок в лютые морозы", информирует Цензор.НЕТ.

МИК получил контракт на 9,4 млн

Как отмечается, первые 300 тысяч закупили еще в конце 2024 года. Тогда тендер выиграл МИК. Это компания Олега Митрохина - один из крупнейших поставщиков Минобороны. Компания получила контракт на 9,4 млн, где цена одной грелки была 26,25 грн.

"Но это менее трети потребности. Следующую партию ГОТ выставил на торги только в сентябре лоты на 3,6 и 7,2 млн. Там на аукционе со значительным снижением цены победила компания ООО "Частный оператор тыла". Нет, это не шутка. Хотя и читается как троллинг. Компания создана только в 2024 году. И поставляет не свой продукт, а компании "Имекс-Макс", - говорится в статье.

В системе Youcontrol видно, что компания является поставщиком только Государственного оператора тыла.

Именно "Имекс-Макс" поставляла грелки Минобороны в начале 2024 года. Тогда каждый комплект закладывался в контракт по цене 37,45 за штуку (без НДС). Общий контракт был на 8,9 млн, а цена на тендере была сбита более чем вдвое - со стартовых 23 миллионов.

Тогда ГОТ отчитался, что впервые заключили контракт с украинским производителем на поставку средств индивидуального обогрева (химических грелок) для Вооруженных сил Украины.

"Ранее закупались только грелки китайского производства, которые, в частности, были вдвое дороже", - говорилось в пресс-релизе.

Появление "Частного оператора тыла"

Но с 2024 года "Имэкс-Макс", он же владелец торговой марки "Мамо", больше не выходил на торги Минобороны. Вместо этого там появился "Частный оператор тыла".

"Чтобы завоевать рынок, "Частный оператор тыла" опустил в 2025 году цену за комплект грелок до 18 грн (без НДС). Первый лот он выиграл с ценой 2,2, а второй с 4,32 млн. Формально на торгах ГОТ сэкономил 4,2 миллиона. Поставить грелки должны были до 10 декабря. Но из 300 тысяч приехали всего 24 000", - добавляет журналистка.

Компания жалуется на проблемы со светом и подписание контракта с опозданием на месяц, и обещает уже на следующей неделе довезти еще одну партию. Но даже если это примут, это будет лишь треть законтрактованного.

Топ комментарии
+33
Одного навіть вже посадили за це... в Ізраїль
08.02.2026 12:02 Ответить
+31
Так виглядає ДЕРЖАВНА ЗРАДА. Стаття 111.
08.02.2026 12:00 Ответить
+22
Винних, як завжди, не знайдеться.
Доведеться, як завжди, знизавши плечима та зітхнувши, сказати «ну, війна ж»…
08.02.2026 11:56 Ответить
Нагадай, за кого голосував ти.
Бо виникає враження, що не в Україні і явно за *****.
08.02.2026 15:08 Ответить
..тільки відверто дурноголові так реагують на іноземні прапори біля ніків. Коли Ви стали у цю шеренгу? Не видно раніше було від Вас такого бажання...))))
08.02.2026 15:45 Ответить
Це не питання прапору, а питання змісту його висерів.
08.02.2026 18:55 Ответить
..так а місце знаходження нащо підв*язувати? Бо наша розумово обмежена більшості....вважають..що у кого не український прапор...то стовідсотково втікач..ухилянт..а Ви вже і ворогами робите. Аде то таке.... Значить Ви не у цій шерензі..... ))))))
08.02.2026 19:09 Ответить
А я про місцезнаходження нічого і не казав.

Яка різниця звідки віщає бот і який у нього прапорець під VPN?
08.02.2026 19:12 Ответить
Просто простеж, що воно пише - суцільні взаємовиключні провокації.

Тут він закликає вбивати виборців ЗЄ. Тут же сере на Пороха.
Тут же сере про ядерну зброю.
Тут же з нього антисимітизм пре, як лайно з забитого сральника з дріжжами.

Дивно, що не пушить питання мови та церкви. Був би повний набір кацапо-бота.
08.02.2026 18:59 Ответить
і нікого не посадять

Zельоні гниди нищать ЗСУ та Україну
08.02.2026 12:02 Ответить
Так влада до перегаворів і до міру готувалась, а не до війни. А тут звідки невізьмись зима прийшла неочікувано.
08.02.2026 12:03 Ответить
Справедливости ради то не тільки влада винувата. Тут не менше половини коментаторів верещать що потрібно закінчувати війну і готуватися до міру. Ну ось і готувались. Так що кров наших солдат також на ваших руках є.
08.02.2026 12:15 Ответить
Цікаво, до чого ти готовий? Кордони 91? Кубань наша? Парад Перемоги в Москві? Україна від Ужгорода до Зеленого Клину????
08.02.2026 13:10 Ответить
З'їбатись в СШП як Серун
08.02.2026 13:27 Ответить
Ваша "влада" чинить диверсію проти Країни!! Фактично стріляє в спину армії.
Знищуйте зелень бо всі поляжете!! Це все спеціально, політика на найвищому рівні...
08.02.2026 12:07 Ответить
Страшний мутант,під назвою "корупційно-діверсійний саботаж".
08.02.2026 13:22 Ответить
он творці бракованих мін сметанін та камишін прекрасно себе почувають - продовжують саботаж та диверсії (і з дєрьмаком зустрічаються для координації мабуть)
08.02.2026 12:09 Ответить
Ці падли вже майже на 100 % досягли щоб людям було не до революцій, а тупо "постАпокаліпсіс" , кожен виживає як може... Та ще й громадна армія мусорів відгодованих..
08.02.2026 12:16 Ответить
Цей метод 100 назад спрацював.
08.02.2026 12:22 Ответить
Це навіть не саботаж. Це відверта диверсія до якої прямо причетні "зелені менеджери". А потім ці виродки розводять руками і звинувачують українців в "ухилянстві"...
08.02.2026 12:18 Ответить
за таке zельоних ****** вішати на стовпах треба ...просто суки

08.02.2026 12:19 Ответить
отака уйня малята

Бійці замерзають на позиціях, подекуди є обмороження: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням грілок Джерело: https://censor.net/ua/n3594612

https://censor.net/ua/news/3594612/terminovyyi-zbir-dlya-zahysnykiv-na-peredovu-podrobytsi
08.02.2026 12:20 Ответить
Ні, як в мультику конек-горбунок , кинути в кипяток а потім відразу в холодну воду.
08.02.2026 12:37 Ответить
08.02.2026 12:22 Ответить
08.02.2026 12:27 Ответить
Мародери прокляті. Щоб ви всі здохли. Наволоч.
08.02.2026 12:23 Ответить
їм ще методички не видали .. вони поки не знають.. скоро заповзуть.
08.02.2026 12:33 Ответить
Провладні політруки-нафронтники відмічаються в темах по трьох напрямках - в новинах про ураження ЗСУ ворожих об'єктів, в дописах позитивних блохерів про необхідність війни до останнього українця та в новинах про величні подвиги тилових героїв-тцкунів
08.02.2026 12:37 Ответить
Політруки ))))) ************** ( аналог совкового " улыбнуло " )
08.02.2026 16:08 Ответить
Скільки молодих хлопців загинуло? скільки з ампутаціями?як так можна відноситись до своїх,тих,хто захищає тебе?в потім-чому не хочуть воювати,чому тікають з країни? А тому!!!!!!!!
08.02.2026 12:27 Ответить
13,5 млн не повинні втікати. Це був їх усвідомлений вибір.
08.02.2026 15:20 Ответить
У нас нажаль немає сепараційного девайсу, щоб відділити тих і тих . А також бажано і свідомих касабів.
08.02.2026 16:09 Ответить
Кожному держслужбовцю, винному у непостачанні грілок - засунути у дупу вібратор на максимальний підігрів
08.02.2026 12:31 Ответить
Винні тилові військових щури!! Ці "патріоти" золотояйцеві вже серуть доларами..... Таких "логистів" треба віддавати під трибунал одразу! Але у нас на 5 році повномасштабної агресії немає навіть військового суду....Військових розслідують 20 річні слідчі поліції,які ще не голилися..та їх подруги з айфонами замість мозку..а судять цивільні судді,які окрім справ про крадіжки та хабарі за ДТП- нічого не розглядали... Про прокурорів навіть не кажу - інваліди 2 групи....але подивиться на чому вони пересуваються і одразу зрозуміло,що не вони інваліди....А хто???
08.02.2026 12:31 Ответить
Перемовини зараз не вигідні для України. Якщо ми протримаємось до весни, вже буде інший розклад, - нардеп Костенко. «Нам потрібно зупинити їх на полі бою, довести їх втрати до 50 тис. на місяць, збивати 80-90% дронів при перетині кордону. Тоді не рф буде говорити «віддайте нам території», а Україна говоритиме «віддайте нам АЕС, Кінбурнзьку косу, Нову Каховку».
Разом до перемоги!😎
08.02.2026 12:33 Ответить
Щойно писали про відсутність провладних ботів
08.02.2026 12:39 Ответить
так то ж я тролю, у костенков и диких паралельная вселенная походу🤣
08.02.2026 12:42 Ответить
Вся партія голос то соросятня. Зараз ще гей-паради будуть проводити за гранти як завжди...
08.02.2026 12:44 Ответить
Головне що своя срака в теплі, і бабосікі течуть рікою, можна і попотужнічать ще пару місяців😎
08.02.2026 12:46 Ответить
От тепер у тебе повний набір кацапні.
08.02.2026 20:05 Ответить
Вибачаюсь, перепутав адекватну людину з зеленими покидьками
08.02.2026 13:19 Ответить
Дайте вгадаю...

Винний Кличко та Порошенко?
08.02.2026 12:33 Ответить
Коли буде розслідування про діяльність в Україні і наслідки нацистської релігійної секти хабад? До якої належить хазяїн путлєра-шаломова берл лазар та хазяїн трампа - батько кушніра-зятька.
08.02.2026 12:35 Ответить
а пінчук що вибрав зелю - не хабадник ? одна сінагога рулить.
08.02.2026 12:41 Ответить
Пінчук під соросом, то конкуруюча фірма. Сорос, як не дивно, не хабадник. Але він нічим не кращий.
08.02.2026 12:43 Ответить
да,новина якраз для тих кого бусифікують на вулиці.як гарно !!!
08.02.2026 12:40 Ответить
Потрібно ще було у вересні запаси грілок зробити на цих виробництвах і потім постійно відвантажувати...які довбойоби схаменулися їх серед лютих морозів робити майже з нуля без складських запасів?!! Це ж елементарна річ яка навіть штампується в 3d принтерах чи термопластавтоматах, це не складна електроніка, зелені умудрилися навіть тут зашкваритися
08.02.2026 12:42 Ответить
Отака допомога" Фронту від влади..зате волонтерів " посунули",які подібні питання вирішували оперативно і практично в повному обсязі..чи це не шкідництво ..?!
08.02.2026 12:43 Ответить
Нічого, до літа поставлять недопоставлене, в кращому випадку. А в гіршому втечуть в Ізраіль з грошима. А влада позбавить їх українського громадянства, щоб неможливо було їх дістати звідти.
08.02.2026 12:46 Ответить
За дуже роздуті штати у цих шарагах , один на іншого киває і ніхрена ніхто нічого не робить .
08.02.2026 12:54 Ответить
Куди не подивися скрізь крадуть, а посадити нікого - усі свої.
08.02.2026 12:56 Ответить
А норот мовчить. Бо більшості хохлів байдуже на те що буде із державою, свині тільки хвилюються про власне корито.
08.02.2026 12:57 Ответить
Алюмінь. Так і є,
08.02.2026 16:01 Ответить
Когог покарано? Саме м'яке визначення цього злочину - САБОТАЖ
08.02.2026 13:07 Ответить
Всі питання до Верховного Головнокомандувача, який в Україні створив одноосібну владу. Але навіщо йому грілки? Йому не холодно в бункері і десятках маєтків де він проживає. В основному він буває за кордоном. Там також тепло, навіть в морях і океанах купався і відпочивав за рахунок платників податків - бідних українців. І його друзі непогано живуть в теплих краях, то навіщо йому якісь грілки? Ви смієтесь? Йому потрібні мільярди від партнерів, щоб було що його близькому оточенню тирити і вивозити за кордон.
08.02.2026 13:09 Ответить
При "потужній опозиції" мільйон насєлєнія був живий, з десяток мільйонів не були біженцями, працювала економіка, не була зруйнована країна. А для тебе, якщо ти думаєш, що буває ідеальна влада, в мене погана новина - ти ідіот. Влада є погана і дуже погана. Так от зараз, дякуючи 73%, ми маємо дуже погану. Тому ннасєлєнія мені не жаль.
08.02.2026 14:56 Ответить
У Вас і таких як Ви на ПОП ще з 2019 року залишилася виключно брехня. Немає портнова, який возив до ДБР фейкові заяви.
А при Голобородько більше 10 мільйонів громадян залишили Україну і повертатися назад не збираються. 6 мільйонів залишилося на окупованих територіях. Ще невідомо скільки мільйонів в сирій землі. Україна втратила Азовське море, Запорізьку АЕС, Ново- Каховську ГЕС, 4 області, всі ТЕЦ( ТЕС), об'єкти енергосистеми, порти, великі підприємства і воєнні заводи, десяток міст стерті з лиця землі... На сотні кілометрів збільшені тільки цвинтарі і ті українки, що тут залишилися вибрали до кінця своїх днів чорні хустки, які будуть покривати їх голови та доживати свої дні в печалі, якщо в їх будинок не прилетить ракета чи дрон. Ось це і всі досягнення Голобородька' і секти племені 73%. Але саме страшне, що це ще не кінець.
08.02.2026 19:10 Ответить
Верховний,як завжди, ні при чому і не в курсі...
08.02.2026 13:10 Ответить
А Верховний Головнокомандувач все "відосіки" знімає? Чим би дитя не гралось, аби не плакало...
08.02.2026 13:12 Ответить
Та миші поїли! Потрібно виділити кошти на боротьбу з цими підривниками діяльності патріотичних слуг!
08.02.2026 13:20 Ответить
Опять зеленая плесень!
08.02.2026 13:25 Ответить
не має грілок
можно до міндіча в Ізраїль
або до єрмака в лазню
грітися
08.02.2026 13:25 Ответить
Це торгівля на крові - винний Порошенко!
аааа .... він не при владі?
А хто ж тоді?
08.02.2026 13:47 Ответить
ХТО ©
08.02.2026 16:02 Ответить
Зе в пальто...
08.02.2026 16:17 Ответить
это есть геноцид украинской нации- что не убьет путин, заморозить
08.02.2026 13:56 Ответить
Если бы Путина не было, то его надо было бы придумать - наши казнокрады наверное молятся что такой Путин есть, который позволяет им творить что угодно безнаказанно, бо война.
08.02.2026 13:57 Ответить
Зелені ліквідатори України розвели вже таку корупцію, що вона нас доб'є.
08.02.2026 14:04 Ответить
Что ещё говорить об этой крысинном короле, зелёного болота
08.02.2026 14:09 Ответить
Я Юсуповій скинув пару сотень . Дай Бог може і зігріє когось та грілка . Я так думаюиі надіюсь
08.02.2026 14:12 Ответить
І що???
08.02.2026 14:39 Ответить
Зеля ху#ло....
08.02.2026 14:49 Ответить
в Україні , немає Президента, немає влади. Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв, ухилянтів та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження безкарного царювання.
08.02.2026 15:07 Ответить
немає влади? а хто ж тоді Порошенка по судах тягає та в Києва забирає мільярди?
08.02.2026 16:19 Ответить
чєбурєка-відпзтити, обісцяти, повісити на каштані.
08.02.2026 16:09 Ответить
До стінки і ця логістика швидко запрацює.Але по факту це показує треш який твориться в армії.4 рік війни!!!І стає тільки гірше тотальна бюрократія і корупція
08.02.2026 17:31 Ответить
Звучить потужно, щоб взбудоражити суспільну думку: просили 1,1 млн., а отримали в 2 рази менше. І всі побігли шукати негідників-саботажників. Але якщо перед тим, як бігти, трохи включити мізки ( ними все ж час-від-часу варто користуватися, для тренування): в нас в ЗСУ десь близько мільйона солдат та офіцерів, і далеко не всі вони сидять в промерзлих окопах; тож кількість в 600 тис, може бути більш ніж достатньою і немає жодної зрадоньки (Може навпаки кошти зекономили від розкрадання?).
08.02.2026 19:08 Ответить
Мені здається під час війни за таке треба весь ланцюг відповідальних ставити до стінки.
08.02.2026 20:56 Ответить
