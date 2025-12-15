12 млрд грн отримають військові у І кварталі 2026 року для замовлення техніки через DOT-Chain Defence, - Шмигаль
Фінансування спрямовують бойовим бригадам для закупівлі того, що відповідає їхнім реальним потребам. У першому кварталі 2026 року військові отримають 12 млрд грн для замовлення техніки через DOT-Chain Defence.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Що вже зроблено?
Станом на зараз доступ до системи мають 186 бойових бригад ЗСУ, а також бригади корпусів "Азов" та "Хартія". Через маркетплейс фронт вже отримав безпілотні апарати та засоби РЕБ на 7,687 млрд грн – 175,4 тисячі одиниць техніки.
Зазначається, що до системи підключено вже понад 100 виробників. Щоб обрати та отримати необхідний засіб, військовому потрібно зробити лише кілька кліків.
"Продовжуємо розширювати перелік виробників і доступних позицій маркетплейсу. Наша мета – щоб кожна бригада могла самостійно обирати та швидко отримувати все потрібне для виконання завдань", - додав міністр.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України спрямувало додаткові 2,1 млрд грн для замовлення бригадами Збройних Сил України дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence.
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