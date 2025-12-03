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Новини Оборонні закупівлі DOT-Chain Defence
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144 тисячі одиниць техніки за 4 місяці передано для ЗСУ через DOT-Chain Defence

дрони

Міноборони трансформує систему оборонного забезпечення, використовуючи новітні цифрові інструменти. За понад чотири місяці роботи системи через DOT-Chain Defence військові отримали техніки на понад 6,15 млрд грн (FPV-дрони, засоби РЕБ, дрони літакового типу тощо).

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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У виробництві задіяні 90 компаній, а постачання відбувається за лічені тижні

Загалом поставлено майже 144 000 одиниць техніки, у виробництві якої задіяні 90 компаній.

"Перші чотири місяці роботи DOT-Chain Defence підтвердили, що нові цифрові рішення суттєво підсилюють можливості держави у забезпеченні військових – швидко, прозоро й максимально адресно", – зазначив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

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Бригади самі формують потреби, а процедури виконує АОЗ

DOT-Chain Defence забезпечує нову модель постачання: бойові бригади самостійно визначають потреби та обирають необхідні їм засоби, а всі юридичні, фінансові та організаційні процедури виконуються "Агенцією оборонних закупівель" Міноборони. Завдяки цьому підрозділи отримують необхідне обладнання за лічені тижні.

Система вже масштабована на 184 бригади ЗСУ та 2 корпуси НГУ. Це один із ключових проєктів цифрового забезпечення оборонного сектору, який дає підрозділам інструмент для оперативного й точного вибору потрібної техніки.

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Міноборони наголошує, що DOT-Chain Defence — це не просто цифрова платформа, а нова модель оборонного забезпечення, заснована на швидкості та адресності.

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Через півроку дізнаємось про "ефективність" цієї структури... Всі попередні намагання централізувати постачання чомусь перетворювались на відкати та карні справи. Сподіваюсь, дана система поламає сумну тенденцію.
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03.12.2025 19:04 Відповісти
 
 