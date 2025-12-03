144 тысячи единиц техники за 4 месяца передано для ВСУ через DOT-Chain Defence

Минобороны трансформирует систему оборонного обеспечения, используя новейшие цифровые инструменты. За более чем четыре месяца работы системы через DOT-Chain Defence военные получили техники на сумму более 6,15 млрд грн (FPV-дроны, средства РЭБ, дроны самолетного типа и т.д.).

В производстве задействованы 90 компаний, а поставки осуществляются в течение нескольких недель

Всего поставлено почти 144 000 единиц техники, в производстве которой задействованы 90 компаний.

"Первые четыре месяца работы DOT-Chain Defence подтвердили, что новые цифровые решения существенно усиливают возможности государства в обеспечении военных – быстро, прозрачно и максимально адресно", – отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Бригады сами формируют потребности, а процедуры выполняет АОЗ

DOT-Chain Defence обеспечивает новую модель снабжения: боевые бригады самостоятельно определяют потребности и выбирают необходимые им средства, а все юридические, финансовые и организационные процедуры выполняются "Агентством оборонных закупок" Минобороны. Благодаря этому подразделения получают необходимое оборудование за считанные недели.

Система уже масштабирована на 184 бригады ВСУ и 2 корпуса НГУ. Это один из ключевых проектов цифрового обеспечения оборонного сектора, который дает подразделениям инструмент для оперативного и точного выбора нужной техники.

Минобороны отмечает, что DOT-Chain Defence — это не просто цифровая платформа, а новая модель оборонного обеспечения, основанная на скорости и адресной направленности.