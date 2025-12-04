Збільшено фінансування DOT-Chain Defence: військові отримали додаткові 2,1 млрд грн на дрони та техніку, - Міноборони

Індустрія дронів

Міністерство оборони України спрямувало додаткові 2,1 млрд грн для замовлення бригадами Збройних Сил України дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Бригади самі обирають дрони та іншу техніку в DOT-Chain Defence

Як розповіли в Міноборони, формат маркетплейсу передбачає, що саме бригади за виділені кошти самостійно обирають необхідні їм дрони та іншу техніку, а весь супровід – від укладання контрактів до оплати – бере на себе Агенція оборонних закупівель Міноборони.

Завдяки цьому військові отримують засоби швидко, прозоро та без зайвої бюрократії. Зокрема, середній термін доставки FPV-дронів через DOT-Chain Defence з моменту замовлення до отримання бригадою становить 10 днів.

Також читайте: 144 тисячі одиниць техніки за 4 місяці передано для ЗСУ через DOT-Chain Defence

Конструктор дронів у DOT-Chain Defence

Повідомляється, що найближчими місяцями АОЗ планує також запустити функцію конструктора дронів у DOT-Chain Defence. Він дозволить військовим самостійно обрати конфігурацію безпілотників під конкретні бойові задачі, комбінуючи відповідні складові – тип камери, частоти, висота польоту тощо. Наразі команда завершила перший етап розробки з адаптацією існуючого функціоналу та працює над його інтеграцією в IT-систему.

Також читайте: 70% закупівель БпЛА у 2026 році планують проводити через DOT-Chain Defence, - Міноборони

Зазначається, що загалом від запуску маркетплейсу Міноборони направило на ці закупівлі майже 6,3 млрд грн.