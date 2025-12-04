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Новини Оборонні закупівлі Індустрія дронів DOT-Chain Defence
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Збільшено фінансування DOT-Chain Defence: військові отримали додаткові 2,1 млрд грн на дрони та техніку, - Міноборони

Індустрія дронів

Закупівля дронів у DOT-Chain Defence

Міністерство оборони України спрямувало додаткові 2,1 млрд грн для замовлення бригадами Збройних Сил України дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Бригади самі обирають дрони та іншу техніку в DOT-Chain Defence

Як розповіли в Міноборони, формат маркетплейсу передбачає, що саме бригади за виділені кошти самостійно обирають необхідні їм дрони та іншу техніку, а весь супровід – від укладання контрактів до оплати – бере на себе Агенція оборонних закупівель Міноборони.

Завдяки цьому військові отримують засоби швидко, прозоро та без зайвої бюрократії. Зокрема, середній термін доставки FPV-дронів через DOT-Chain Defence з моменту замовлення до отримання бригадою становить 10 днів.

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Конструктор дронів у DOT-Chain Defence

Повідомляється, що найближчими місяцями АОЗ планує також запустити функцію конструктора дронів у DOT-Chain Defence. Він дозволить військовим самостійно обрати конфігурацію безпілотників під конкретні бойові задачі, комбінуючи відповідні складові – тип камери, частоти, висота польоту тощо. Наразі команда завершила перший етап розробки з адаптацією існуючого функціоналу та працює над його інтеграцією в IT-систему.

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Зазначається, що загалом від запуску маркетплейсу Міноборони направило на ці закупівлі майже 6,3 млрд грн.

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Міноборони (7887) техніка (2065) закупівлі (3727) дрони (8459)
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брехливі міндічі.
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04.12.2025 17:41 Відповісти
6,6 мільярдів гривень витратять на нову дорогу в Буковель.
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04.12.2025 17:44 Відповісти
Невже 2 млрд Єрмак віддав?
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04.12.2025 18:05 Відповісти
Кому эта лапша на уши, гниды, мародеры. Откройте любой проукраинский (не путать с марафонными) телеграмм-канал и скажите это воинам, которые просят глаза и ремонт транспорта для того, чтобы элементарно выжить, не говоря о том, чтобы выполнять боевые задачи. Позорники.
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04.12.2025 23:34 Відповісти
А чого ж по всьому фронту "просочуються" ??
Немає якості ??
Чи Потужно Марафонно пистять
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05.12.2025 01:34 Відповісти
 
 