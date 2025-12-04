Увеличено финансирование DOT-Chain Defence: военные получили дополнительные 2,1 млрд грн на дроны и технику, - Минобороны

Индустрия дронов

Министерство обороны Украины направило дополнительные 2,1 млрд грн для заказа бригадами Вооруженных Сил Украины дронов и другой техники через DOT-Chain Defence.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Бригады сами выбирают дроны и другую технику в DOT-Chain Defence

Как рассказали в Минобороны, формат маркетплейса предусматривает, что именно бригады за выделенные средства самостоятельно выбирают необходимые им дроны и другую технику, а все сопровождение – от заключения контрактов до оплаты – берет на себя Агентство оборонных закупок Минобороны.

Благодаря этому военные получают средства быстро, прозрачно и без лишней бюрократии. В частности, средний срок доставки FPV-дронов через DOT-Chain Defence с момента заказа до получения бригадой составляет 10 дней.

Конструктор дронов в DOT-Chain Defence

Сообщается, что в ближайшие месяцы АОЗ планирует также запустить функцию конструктора дронов в DOT-Chain Defence. Он позволит военным самостоятельно выбрать конфигурацию беспилотников под конкретные боевые задачи, комбинируя соответствующие составляющие – тип камеры, частоты, высоту полета и т.д. В настоящее время команда завершила первый этап разработки с адаптацией существующего функционала и работает над его интеграцией в IT-систему.

Отмечается, что в целом с момента запуска маркетплейса Минобороны направило на эти закупки почти 6,3 млрд грн.