Уже 250 воинских частей ВСУ перешли на цифровой учет личного состава в системе "Імпульс"

В Вооруженных Силах Украины уже 250 воинских частей перешли на ежедневный цифровой учет военнослужащих в системе "Імпульс". Это подразделения Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Сил беспилотных систем.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Теперь ключевые процессы службы персонала и строевых частей происходят в единой защищенной среде вместо бумажных журналов и разрозненных таблиц.

Где система используется наиболее активно

Больше всего воинских частей, которые уже работают в "Імпульс", – в Сухопутных войсках. Это 88% от всех подразделений ВСУ, которые сейчас пользуются системой.

Еще 9% – в ДШВ. 3% – в Силах беспилотных систем, где развертывание стартовало в конце прошлого года и только набирает обороты.

Лидером в Сухопутных войсках является оперативное командование "Заїід", где больше всего частей используют "Імпульс" в ежедневной работе служб персонала и строевых.

"Імпульс" позволяет нам сопровождать военнослужащего на всех этапах службы – от зачисления до увольнения, а все операции выполняются быстрее и без кучи бумаг. Эффективно развертываются части и корпуса, где командование, службы персонала, связь и защита информации работают вместе. Тем, кто только заходит в систему, советуем заранее привести в порядок данные в ЭЖООС (электронном журнале личного состава), оформить ЭЦП и подготовить все заявки, чтобы не тормозить запуск", — подчеркнул представитель Оперативного командования "Захід" Сухопутных войск Андрей Леженко.

Как происходит внедрение

Команды внедрения Минобороны и Центра масштабирования технологических решений ВСУ еженедельно работают непосредственно с воинскими частями: помогают настроить процессы, перейти на новый формат работы и сопровождают пользователей. Команда разработки постоянно собирает обратную связь от подразделений и совершенствует систему под реальные потребности войска.

"Імпульс" - это официальная система учета Министерства обороны, которая упрощает, повышает точность и ускоряет ряд процессов в подразделениях: учет прибытия и убытия военных, назначения на должности, отпуска, командировки и перемещения, закрытие суточных приказов, формирование приказов по строевой части и регулярных отчетов для командования без ручного дублирования. Данные вносятся один раз и далее используются во всех документах, что уменьшает количество ошибок и экономит время служб персонала и строевых частей.

Недопрацьована та недописана ІКС Імпульс, яку матюкають всі частини. Хтось вирішив заробити пару мільярдів грошей і впихнув в ЗСУ цей напівфабрикат який тільки зараз дописують до якогось пристойного вигляду, але там ще роки доопрацьовувати. Робота в ІКС Імпульс гальмує всю роботу, це повний провал!
09.02.2026 16:42 Ответить
". Хтось вирішив заробити пару мільярдів грошей і"

Ігорюня, ти звичайно в нас патужний ахвіцер, але коли чогось не знаєш то краще не *****. Цей проєкт робиться силами військовослужбовців з зарплатою 21 тис. грн. - от і всі "заробітки".
Тому дякуй за те що за такі "гроші" хоч щось корисне взагалі створюється. На цивілці на одні тільки ЗП довелося би витратити в 10 разів більше. Плюс прибуток фірми.
09.02.2026 17:15 Ответить
Не бачив там ніяких військовослужбовців, а бачив там ІТ компанію яка розробляє цю систему для армії і за це буде просити у Міноборони шалені гроші. Можливо ви просто не розумієте про що пишете.
09.02.2026 17:28 Ответить
ІКС "Імпульс" пишеться в ЦМТР. Це не "фірма", а "айтішна" ВЧ в структурі ЗСУ. Наскільки я знаю їх процеси то і люди на її імпліментацію теж мають бути з їх структури. Якщо ж там звучить ще якась назва, цікало би було дізнатись яка саме.
09.02.2026 17:43 Ответить
Не хочу лізти в цю чергову брудну махінацію. ЦМТР наскільки я розумію лише підтримка певних сервісів, на базі яких функціонує ІКС Імпульс, а розробник системи - ІТ компанія.
09.02.2026 17:53 Ответить
Ну в що на практиці дає чи дасть імпульс? Спрощення і швидкість в роботі стройових служб? Ок. Тоді логічно буде скорочувати роздуті штати стройових і інших контор рога і копита. Може поповнять батальйони піхоти. А може ще добавлять іще одну одиницю у штат працівником імпульсщиком. Ха ха ха.
09.02.2026 16:48 Ответить
на всіх етапах служби - від зарахування до вибуття
Вибуття в ЗСУ це про що, деталізуйте не соромтесь
09.02.2026 16:57 Ответить
Переведення в іншу ВЧ, списання за станом здоров'я, звільнення за віком, звільнення по догляду, третя дитина в сім'ї народилась, звільнення тих в кого в ЗСУ загинув близький родич - брат, або батько, наприклад. Ну і звісно ж загибель або пропажа без вісти.
09.02.2026 17:45 Ответить
Ок. Так скорочувати штат стройової служби треба чи ні? Робота спрощена тоді, коли якась операція проводиться із меншою кількістю робітників і при швидшому вирішенні проблеми. Зараз в сзч не можуть нормально оформити в строки. Зависають розслідування на невідомі терміни. Солдат втікає із однієї частини в іншу і вже у новій бригаді тижнями чекає поки стройова щось там почне із цим робити. Ніякий імпульс нічого не дасть якщо в працівника стройової служби не буде настрою натиснути на кнопку. Всіма імпульсами керує людський фактор. Захоче посадовець, то буде працювати імпульс, а якщо не захоче, то все і далі стоятиме дубом. Ха ха ха.
09.02.2026 19:00 Ответить
 
 