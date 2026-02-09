Уже 250 воинских частей ВСУ перешли на цифровой учет личного состава в системе "Імпульс"

В Вооруженных Силах Украины уже 250 воинских частей перешли на ежедневный цифровой учет военнослужащих в системе "Імпульс". Это подразделения Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Сил беспилотных систем.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Теперь ключевые процессы службы персонала и строевых частей происходят в единой защищенной среде вместо бумажных журналов и разрозненных таблиц.

Где система используется наиболее активно

Больше всего воинских частей, которые уже работают в "Імпульс", – в Сухопутных войсках. Это 88% от всех подразделений ВСУ, которые сейчас пользуются системой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ официально заработала цифровая система управления логистическим обеспечением, - Шмыгаль

Еще 9% – в ДШВ. 3% – в Силах беспилотных систем, где развертывание стартовало в конце прошлого года и только набирает обороты.

Лидером в Сухопутных войсках является оперативное командование "Заїід", где больше всего частей используют "Імпульс" в ежедневной работе служб персонала и строевых.

"Імпульс" позволяет нам сопровождать военнослужащего на всех этапах службы – от зачисления до увольнения, а все операции выполняются быстрее и без кучи бумаг. Эффективно развертываются части и корпуса, где командование, службы персонала, связь и защита информации работают вместе. Тем, кто только заходит в систему, советуем заранее привести в порядок данные в ЭЖООС (электронном журнале личного состава), оформить ЭЦП и подготовить все заявки, чтобы не тормозить запуск", — подчеркнул представитель Оперативного командования "Захід" Сухопутных войск Андрей Леженко.

Читайте также: В ВСУ внедряют программу для автоматизации питания подразделений

Как происходит внедрение

Команды внедрения Минобороны и Центра масштабирования технологических решений ВСУ еженедельно работают непосредственно с воинскими частями: помогают настроить процессы, перейти на новый формат работы и сопровождают пользователей. Команда разработки постоянно собирает обратную связь от подразделений и совершенствует систему под реальные потребности войска.

"Імпульс" - это официальная система учета Министерства обороны, которая упрощает, повышает точность и ускоряет ряд процессов в подразделениях: учет прибытия и убытия военных, назначения на должности, отпуска, командировки и перемещения, закрытие суточных приказов, формирование приказов по строевой части и регулярных отчетов для командования без ручного дублирования. Данные вносятся один раз и далее используются во всех документах, что уменьшает количество ошибок и экономит время служб персонала и строевых частей.

Читайте также: Реформирование системы сопровождения: Минобороны начинает консультации с семьями военнослужащих