Уже 250 військових частин ЗСУ перейшли на цифровий облік особового складу в системі "Імпульс"

У Збройних Силах України вже 250 військових частин перейшли на щоденний цифровий облік військовослужбовців в системі "Імпульс". Це підрозділи Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та Сил безпілотних систем.

Про це повідомляє Міноборони.

Тепер ключові процеси служби персоналу та стройових частин відбуваються в єдиному захищеному середовищі замість паперових журналів і розрізнених таблиць.

Де система використовується найактивніше

Найбільше військових частин, які вже працюють в "Імпульсі", – у Сухопутних військах. Це 88% від усіх підрозділів ЗСУ, які наразі користуються системою.

Ще 9% – у ДШВ. 3% – у Силах безпілотних систем, де розгортання стартувало наприкінці минулого року й лише набирає обертів.

Лідером у Сухопутних військах є оперативне командування "Захід", де найбільше частин використовують "Імпульс" у щоденній роботі служб персоналу та стройових.

""Імпульс" дозволяє нам супроводжувати військовослужбовця на всіх етапах служби – від зарахування до вибуття, а всі операції виконуються швидше й без купи паперів. Ефективно розгортаються частини та корпуси, де командування, служби персоналу, зв’язок і захист інформації працюють разом. Тим, хто тільки заходить у систему, радимо заздалегідь привести в порядок дані в ЕЖООС (електронному журналі особового складу), оформити ЕЦП і підготувати всі заявки, щоб не гальмувати запуск", — наголосив представник Оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Андрій Леженко.

Як відбувається впровадження

Команди впровадження Міноборони та Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ щотижня працюють безпосередньо з військовими частинами: допомагають налаштувати процеси, перейти на новий формат роботи та супроводжують користувачів. Команда розробки постійно збирає зворотний зв’язок від підрозділів і вдосконалює систему під реальні потреби війська.

"Імпульс" – це офіційна система обліку Міністерства оборони, що спрощує, підвищує точність та пришвидшує низку процесів у підрозділах: облік прибуття й вибуття військових, призначення на посади, відпустки, відрядження та переміщення, закриття добових наказів, формування наказів по стройовій частині й регулярних звітів для командування без ручного дублювання. Дані вносяться один раз і далі використовуються в усіх документах, що зменшує кількість помилок і економить час служб персоналу та стройових частин.

Недопрацьована та недописана ІКС Імпульс, яку матюкають всі частини. Хтось вирішив заробити пару мільярдів грошей і впихнув в ЗСУ цей напівфабрикат який тільки зараз дописують до якогось пристойного вигляду, але там ще роки доопрацьовувати. Робота в ІКС Імпульс гальмує всю роботу, це повний провал!
09.02.2026 16:42 Відповісти
Ігорюня, ти звичайно в нас патужний ахвіцер, але коли чогось не знаєш то краще не *****. Цей проєкт робиться силами військовослужбовців з зарплатою 21 тис. грн. - от і всі "заробітки".
Тому дякуй за те що за такі "гроші" хоч щось корисне взагалі створюється. На цивілці на одні тільки ЗП довелося би витратити в 10 разів більше. Плюс прибуток фірми.
09.02.2026 17:15 Відповісти
Не бачив там ніяких військовослужбовців, а бачив там ІТ компанію яка розробляє цю систему для армії і за це буде просити у Міноборони шалені гроші. Можливо ви просто не розумієте про що пишете.
09.02.2026 17:28 Відповісти
ІКС "Імпульс" пишеться в ЦМТР. Це не "фірма", а "айтішна" ВЧ в структурі ЗСУ. Наскільки я знаю їх процеси то і люди на її імпліментацію теж мають бути з їх структури. Якщо ж там звучить ще якась назва, цікало би було дізнатись яка саме.
09.02.2026 17:43 Відповісти
Не хочу лізти в цю чергову брудну махінацію. ЦМТР наскільки я розумію лише підтримка певних сервісів, на базі яких функціонує ІКС Імпульс, а розробник системи - ІТ компанія.
09.02.2026 17:53 Відповісти
Ну в що на практиці дає чи дасть імпульс? Спрощення і швидкість в роботі стройових служб? Ок. Тоді логічно буде скорочувати роздуті штати стройових і інших контор рога і копита. Може поповнять батальйони піхоти. А може ще добавлять іще одну одиницю у штат працівником імпульсщиком. Ха ха ха.
09.02.2026 16:48 Відповісти
на всіх етапах служби - від зарахування до вибуття
Вибуття в ЗСУ це про що, деталізуйте не соромтесь
09.02.2026 16:57 Відповісти
Переведення в іншу ВЧ, списання за станом здоров'я, звільнення за віком, звільнення по догляду, третя дитина в сім'ї народилась, звільнення тих в кого в ЗСУ загинув близький родич - брат, або батько, наприклад. Ну і звісно ж загибель або пропажа без вісти.
09.02.2026 17:45 Відповісти
Ок. Так скорочувати штат стройової служби треба чи ні? Робота спрощена тоді, коли якась операція проводиться із меншою кількістю робітників і при швидшому вирішенні проблеми. Зараз в сзч не можуть нормально оформити в строки. Зависають розслідування на невідомі терміни. Солдат втікає із однієї частини в іншу і вже у новій бригаді тижнями чекає поки стройова щось там почне із цим робити. Ніякий імпульс нічого не дасть якщо в працівника стройової служби не буде настрою натиснути на кнопку. Всіма імпульсами керує людський фактор. Захоче посадовець, то буде працювати імпульс, а якщо не захоче, то все і далі стоятиме дубом. Ха ха ха.
09.02.2026 19:00 Відповісти
 
 