У ЗСУ впроваджують програму для автоматизації харчування підрозділів

Військовим на лікуванні змінять харчування

До використання в ЗСУ офіційно допущена спеціальна комп’ютерна програма Управління процесами продовольчої служби (СКП УППС). Вона допомагає організувати харчування у підрозділах.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Що це за програма

СКП УППС — це інструмент, який автоматизує роботу і дає змогу:

  • вести облік продуктів у підрозділах;
  • формувати заявки на постачання;
  • складати меню;
  • швидко створювати звіти.

Хто користуватиметься програмою

Із СКП УППС працюватимуть начальники продовольчої служби військових частин. Це військові, які щодня відповідають за харчування особового складу — щоб люди були нагодовані якісно, вчасно і за встановленими нормами. Від їхньої роботи напряму залежить щоденна спроможність підрозділу виконувати завдання.

Які переваги впровадження програми

  • Швидкість: час на розрахунок меню-розкладки скорочується в рази.
  • Спрощення: менше паперів і ручної роботи, менше помилок.
  • Єдина система для всіх: уніфікований підхід до формування меню в підрозділах.

Що змінилося

Раніше меню-розкладку рахували вручну або використовували додаткові інструменти. Тепер все необхідне — в одній програмі і за єдиним стандартом.

Хто створив і впроваджує

Програму розробили військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ. Замовником і розпорядником є Командування Сил логістики, а координацію забезпечує Центр трансформації процесів управління оборонними ресурсами Міноборони.

Топ коментарі
+11
Як чудово! Скачав програму - і зразу всі ситі і задоволені. Скатерть-самобранка курить. Треба і собі таку поставити, бо в холодильнику голяк.
07.02.2026 19:16 Відповісти
+10
Автоматизація крадівництва на харчуванні
07.02.2026 19:14 Відповісти
+4
Сидить воїн 100-200 днів на КСП без харчування і може подивитися, як зам по тилу йому харчі на дроні планує привезти....
07.02.2026 19:32 Відповісти
07.02.2026 19:14 Відповісти
Гамновозы,ниочем.
07.02.2026 19:33 Відповісти
07.02.2026 19:16 Відповісти
Не дарма міністр потужній цифровий трансформатор, сьогодні ти вже цивільний а завтра рраз і військовий в післязавтра рраз і сзч, і все цифрове
07.02.2026 19:26 Відповісти
У нас все автоматизовано:- натиснув на кнопку і спина мокра )
07.02.2026 19:28 Відповісти
А хто тобі винен? Видно, ти при Союзі не жив... Або, якщо й жив, то у столиці... І комора у квартирі, у тебе для зберігання старих речей, служила... Нормальні українці запаси почали створювать ще з літа 21-го, коли кацапи почали стягувать війська, до кордонів України. Весною 22-го сиділи більше місяця. в блокаді - так проблеми навіть у хлібі не було - мішок борошна і сухі дріжджі виручали. У нас у коморі консервації ще з довоєнних часів залишаються - і кожен сезон поповнюємо. Тиждень тому закрив невеличку партію тушонки... (Якщо зараз "триндіть" почнеш, що я придумую - відкрий на "Цензорі" авторську тему "Ватра", і передивися... Там і про блокаду цілий "щоденник" є...)
08.02.2026 00:24 Відповісти
Сарказм? Ні, не чув. )
08.02.2026 05:15 Відповісти
Ну - не чув - то й не чув... А ти ЧИТАВ той допис, на який я відповів? Ні... Але вирішив "перднуть"... З "полегшенням" тебе...
08.02.2026 05:18 Відповісти
как на продуктах воровали так и будут воровать, только теперь стало удобнее😎🤣
07.02.2026 19:22 Відповісти
з харчуванням було все нормально, давно потрібно було щось з цим зробити
07.02.2026 19:27 Відповісти
Сидить воїн 100-200 днів на КСП без харчування і може подивитися, як зам по тилу йому харчі на дроні планує привезти....
07.02.2026 19:32 Відповісти
Знайомий на Явору як проходив бзвп розказував, що в столові давали по три чотири маленькі шматочки м'яса в супі кожному, потім він стояв курив і дивився як кухарі виливають залишки супу у пару кілограмів хорошої яловичини (!!!) в канаву , цій кухарці було просто ліньки зачерпати з дна каструлі і вона дріб'язок сипала, біля кухні лежало метрові гори свинини яловичини свіжої , хто в шаленому плюсі були тільки місцеві коти і собаки, там їх розпердолило тільки так
07.02.2026 19:40 Відповісти
І це було два роки тому, що зараз, страшно уявити
07.02.2026 19:41 Відповісти
Все - кацап "злився" і свої панікерські дописи, про "пустий холодильник", у нього, після мого коментарю, постирав... А я оце почитав, пописав, і їсти захотілося. Поліз у комірчину, взяв банку консервованої кров"яної ковбаси, розігрів, і зараз "ночерятиму"... Ще восени закатав десяток баночок півлітрових. Фарш - як у класичної кров"янки, тільки без кишок. Такий собі "український варіант англійського кров"яного пудингу"...
08.02.2026 01:29 Відповісти
Якось в одного селянина запитали:
- Що б ти робив, якби став царем?
- Їв би сало три рази на день.
08.02.2026 05:21 Відповісти
Я задав питання - чи читав ти той допис, на який я відповів? Ні... Бо він вже стертий - бо він був провокативним., і написана ДУРЬ...
Ти не відповів - і написав дурь подібну... Чим ти від того дописувача, відрізняєшся?
08.02.2026 05:27 Відповісти
Знайди собі співрозмовника свого рівня розвитку. Розумна людина до твого "рівня" опускатись не стане. Твій колгоспний стайл мене розвеселив.
08.02.2026 05:52 Відповісти
Чуєш, "остряк-самодрочко", "суперстоличний"... У "співрозмовника - купа співрозмовників"-підписників... Більше сотні... А у тебе? Так що "сопи в три дірки"...
08.02.2026 17:54 Відповісти
По-перше, я не столичний. По-друге, твої підписники мають приблизно твій IQ. Так що частіше це собі повторюй.
08.02.2026 18:07 Відповісти
Та КУДИ мені та їм, до ТЕБЕ... Ти ж у нас ГЕНІЙ, який прийшов на "Цензор", щоб всіх вразить блиском своєї "геніальності"... Працюй в тому ж ключі... Можливо, ти збереш навкруги себе, сотні "єдиновірців", які змінять всю політику сайту, і ми схилимся перед твоїм ГЕНІЄМ...
08.02.2026 18:14 Відповісти
До побачення. Бережи себе.
08.02.2026 18:16 Відповісти
Ходи здоровий... Надіюся - ти посидиш, зберешся з думками, як "спудей" з відомої української притчі, і скажеш нам "своє розумне слово"...
08.02.2026 18:27 Відповісти
Розумні слова слухають розумні люди. А тобі це не потрібно.
08.02.2026 18:54 Відповісти
Те що ти "розумний" - це лише твоє суб"єктивне припущення... Об'єктивних доказів ти не маєш... Тому живи в світі своїх ілюзій...
08.02.2026 18:57 Відповісти
Як скажеш )))
08.02.2026 18:59 Відповісти
Так і скажу... "Попутного вітру"...
08.02.2026 19:13 Відповісти
... Сума: 300
... 330?
.... кожному!
07.02.2026 20:17 Відповісти
Приїде НРК і погодує всіх з ложечки
07.02.2026 21:31 Відповісти
Люди розсереджені, живуть по хатах, сараях, гаражах, закинутих фермах...і це не самий передок...приїхав бусик, або своїм транспортом там закинули в багажник...і далі їбіться як хочете холодильника нема, газова прита з балоном теж далеко не у всіх, в кращому випадку переносний на 5л, або туристична горілка зі вставним балоном...багато продуктів псується та і готувати не завжди є час...а про 0 взагалі мовчу
08.02.2026 15:14 Відповісти
 
 