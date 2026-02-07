У ЗСУ впроваджують програму для автоматизації харчування підрозділів

До використання в ЗСУ офіційно допущена спеціальна комп’ютерна програма Управління процесами продовольчої служби (СКП УППС). Вона допомагає організувати харчування у підрозділах.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що це за програма

СКП УППС — це інструмент, який автоматизує роботу і дає змогу:

вести облік продуктів у підрозділах;

формувати заявки на постачання;

складати меню;

швидко створювати звіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони замовило сухпаїв для ЗСУ на 390 мільйонів. Вартість добового набору значно зросла

Хто користуватиметься програмою

Із СКП УППС працюватимуть начальники продовольчої служби військових частин. Це військові, які щодня відповідають за харчування особового складу — щоб люди були нагодовані якісно, вчасно і за встановленими нормами. Від їхньої роботи напряму залежить щоденна спроможність підрозділу виконувати завдання.

Які переваги впровадження програми

Швидкість: час на розрахунок меню-розкладки скорочується в рази.

Спрощення: менше паперів і ручної роботи, менше помилок.

Єдина система для всіх: уніфікований підхід до формування меню в підрозділах.

Також дивіться: Білецький про зміни в бригадах: Офіцери тепер їдять те, що і солдати. Недобросовісних відправляють на бойові завдання. ВIДЕО

Що змінилося

Раніше меню-розкладку рахували вручну або використовували додаткові інструменти. Тепер все необхідне — в одній програмі і за єдиним стандартом.

Хто створив і впроваджує

Програму розробили військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ. Замовником і розпорядником є Командування Сил логістики, а координацію забезпечує Центр трансформації процесів управління оборонними ресурсами Міноборони.

Також читайте: ДОТ Міноборони закуповує на 37 млрд грн харчів для ЗСУ на 2026 рік