У ЗСУ впроваджують програму для автоматизації харчування підрозділів
До використання в ЗСУ офіційно допущена спеціальна комп’ютерна програма Управління процесами продовольчої служби (СКП УППС). Вона допомагає організувати харчування у підрозділах.
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Що це за програма
СКП УППС — це інструмент, який автоматизує роботу і дає змогу:
- вести облік продуктів у підрозділах;
- формувати заявки на постачання;
- складати меню;
- швидко створювати звіти.
Хто користуватиметься програмою
Із СКП УППС працюватимуть начальники продовольчої служби військових частин. Це військові, які щодня відповідають за харчування особового складу — щоб люди були нагодовані якісно, вчасно і за встановленими нормами. Від їхньої роботи напряму залежить щоденна спроможність підрозділу виконувати завдання.
Які переваги впровадження програми
- Швидкість: час на розрахунок меню-розкладки скорочується в рази.
- Спрощення: менше паперів і ручної роботи, менше помилок.
- Єдина система для всіх: уніфікований підхід до формування меню в підрозділах.
Що змінилося
Раніше меню-розкладку рахували вручну або використовували додаткові інструменти. Тепер все необхідне — в одній програмі і за єдиним стандартом.
Хто створив і впроваджує
Програму розробили військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ. Замовником і розпорядником є Командування Сил логістики, а координацію забезпечує Центр трансформації процесів управління оборонними ресурсами Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Що б ти робив, якби став царем?
- Їв би сало три рази на день.
Ти не відповів - і написав дурь подібну... Чим ти від того дописувача, відрізняєшся?
... не-не-не
... 330?
.... кожному!