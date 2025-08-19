Міноборони замовило сухпаїв для ЗСУ на 390 мільйонів. Вартість добового набору значно зросла

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міністерства оборони протягом червня-серпня провело низку закупівель на постачання добових продуктових наборів для військових на загальну суму 387,70 млн грн.

Торги пройшли майже без конкурентної боротьби, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За перемогу на більшості тендерів змагались лише 1-2 учасники. Як наслідок, 69% підрядів переможці отримали взагалі не знижуючи ціни, а 25% ‒ зі знижкою нижче 0,1%. Тільки на одному тендері ДОТ отримав економію в майже 15% від очікуваної вартості.

Зокрема, у червні "Оператор тилу" оголосив закупівлю звичайних пайків ДПНП 1-14 загальною очікуваною вартістю 265,05 млн грн.

Очікувана вартість набору становила 276 грн, але з 10 лотів по такій ціні вдалося законтрактувати тільки два:

підряд на 120,34 тис. наборів на 24,41 млн грн отримало ТОВ "Ходорівський м’ясокомбінат" за ціною 236 грн за одиницю;

підряд на 20,34 наборів на 33,14 млн грн віддали ТОВ "Преміум сервісез" (275,4 грн за одиницю).

Після цього ДОТ оголосив нові торги на такі набори на загальну суму 243,66 млн грн з тими ж строками постачання. При цьому очікувану ціну одного пайка збільшили з 276 грн до 339 грн.

В результаті вдалося укласти вісім контрактів, 5 ‒ з нульовою економією, ще 3 ‒ з економією від 0,02 - 0,7%.

Підряди між собою розділили три фірми:

чотири підряди на 135,97 млн грн і понад 400 тисяч наборів отримало ТОВ "Партнер юкрейн" (ціни наборів – 337-339 грн за одиницю);

три підрядри на 88,53 млн грн і постачання 261 тис. наборів дістались ТОВ "Пирятинський делікатес" (339 грн);

один підряд на 18,85 млн грн і 56 тис наборів отримав "Ходорівський м’ясокомбінат" (336 грн за одиницю).

Крім того, "Оператор тилу" закуповує посилені пайки – ДПНП - П. Однак у цьому випадку більшість закупівель досі не завершено.

Так, на початку липня ДОТ оголосив перші торги на 184,20 млн грн. Тоді з 12 лотів вдалося укласти контракти по шести. Всі підряди без знижки забрав "Пирятинський делікатес".

На початку серпня з фірмою підписали угод сукупно на 82,89 млн грн. Компанія має поставити понад 180 тис. наборів по 461 грн за одиницю. Середня ціна таких наборів в попередніх контрактах ДОТ ‒ 420 грн/од.

Після перших торгів ДОТ намагався докупити посилені набори наприкінці липня, але торги на 101,31 млн грн не відбулися. 13 серпня закупівлі переоголосили знов, на ту саму суму, але змістивши перший термін постачання.

Читайте також: Продукти для ЗСУ: Військові частини заявили про понад 1000 порушень умов контрактів цього року

Хто постачатиме сухпайки для ЗСУ

У підсумку підряди на 387,80 млн грн розділили між собою 4 постачальники, серед яких абсолютний лідер ‒ "Пирятинський делікатес", який отримав 9 підрядів на 171,42 млн грн.

"Пирятинський делікатес" із Дейманівки Лубенського району Полтавщини зареєстроване в 2009 році. Володіють фірмою лондонська компанія "Беверлайф" (Beverlaif Llp) 90%, а 10% ‒ належить громадянину Республіки Вірменія Асміку Абеляну. Керує фірмою Ананян Рафаел.

75% права голосу у "Беверлайф" має громадянин Болгарії Іван Теодоров Валчев, також серед чинних посадовців значиться громадянин Вірменії Асмік Абелян.

До Валчева, контроль над "Беверлайф" був у Андраніка Веляна з Вірменії. Останнього окремі реєстри маркують, як росіянина.

Керівник "Пирятинського делікатесу" Ананян Рафаел Дорікович, раніше значився як мешканець РФ серед власників ТОВ "Гаївщина-Агро" (припинено).

З 2017 року фірма отримала підрядів на 174,74 млн грн.

ТОВ "Партнер юкрейн" отримало 4 підряди на 135,97 млн грн.

Ця фірма з Дніпра на ринку з 2017 року. Власник і бенефіціар фірми – дніпрянин Станіслав Яблонський, частка в 10% в підприємстві належить АТ "ЗНВКІФ "ВС Інвестмент" Владислава Штіпельмана.

Фірма була заснована, як "Партнер декор" і займалася торгівлею фарфором, скляним посудом і засобами для чищення, потім виробництвом текстилю. У 2022 році її перейменували на "Партнер юкрейн", а з жовтня 2023 вид діяльності змінився на виробництво харчових продуктів.

В 2024 з засновників вийшла Ганна Бублій і на її місце прийов венчурний інвестиційний фонд "Інвестмент". Керує фірмою Катерина Руденко, яка є керівницею та власницею ТОВ "Фуд хоспіталіті груп", зареєстрованої в жовтні цього року.

За даними "StateWatch, станом на травень цього року фірма отримала найбільшу суму штрафних санкцій від ДОТ ‒ 25,77 млн грн.

З 2021 року "Партнер юкрейн" отримало підрядів на 440,72 млн грн.

ТОВ "Ходорівський м’ясокомбінат" отримало два підряди на 47,26 млн грн.

Ця фірма з Львівщини зареєстрована в 2005 році. Керує екю Дмитро Матвійко, а належить підприємство Миколі та Людмилі Согорам. Остання також володіє чи має частки в ТЗОВ "Естетік клінік "Генезис", ТЗОВ "Лемберг", ТЗОВ "Лемберг-агро", ТОВ "Лемберг-флаверс".

За тими ж даними "StateWatch", ця фірма на другому місці за обсягом штрафних санкцій від ДОТ ‒ 8,04 млн грн.

З 2022 року компанія отримала підрядів на 128,75 млн грн.

ТОВ "Преміум сервісез" отримало один підряд на 33,14 млн грн.

Ця фірма з Борисполя зареєстрована в 2013 році. Керує екю Мирон Гавадзін.

За даними у тендерній документації, засновником та 100% власником "Преміум сервісез" є кіпрська компанія "Ренорм лімітед" (Renorm Limited).

Власником 100% "Ренорму" в свою чергу є ще одна кіпрська фірма – S.I. Cylaw Services Limited Арона Майберга (колишній партнер Ігоря Коломойського по авікомпанії "МАУ"), Дафни Данели Беніш Майберг, Поліни Майберг, Зів Майберг, які постійно проживають у країні Ізраїль та є громадянами Ізраїлю, а також Лесі Прокопенко з України.

"Преміум сервісез" участь в тендерах почало брати тільки в березні 2024. За цей час фірма отримала підрядів на 40,88 млн грн. Нинішній контракт з ДОТом ‒ найбільший.