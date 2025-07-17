Продукти для ЗСУ: Військові частини заявили про понад 1000 порушень умов контрактів цього року

Військові частини Збройних Сил України в першому півріччі 2025 року склали понад 1 тис. актів про порушення суб'єктами господарювання умов державних контрактів, укладених державним підприємством Міністерства оборони "Державний оператор тилу".

Про це йдеться в повідомленні Командування Сил логістики ЗСУ.

Зокрема, найпоширенішими серед порушень були:

недобросовісні спроби поставляти товар без відповідних сертифікатів якості, з порушеннями чинних правил маркування чи етикетування товарів;

численні факти недопоставок окремих груп товарів, недотримання строків постачання, обумовлених у державних контрактах (договорах);

систематичні спроби постачання фальсифікованого вершкового масла та сиру.

Відтак, враховучи це, Командування Сил логістики ЗСУ вживає заходів, спрямованих на те, щоб не допустити зменшення обсягів та асортименту поставок основних харчових продуктів, зокрема вершкового масла та сиру.

"У зв'язку з цим у військових частинах Збройних Сил України організовано створення перехідних запасів основних найменувань харчових продуктів із розрахунку до 14 діб з урахуванням фактичних спроможностей щодо зберігання молочних продуктів, м'яса, риби", – сказано в повідомленні.

Окрім того, керівництво ЗСУ регулярно звертається до міністра оборони України з вищезгаданими проблемними питаннями, акцентуючи увагу на важливості недопущення зривів поставо продовольства належної якості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закупівельна агенція Міністерства оборони – "Державний оператор тилу" – за перші два квартали цього року провела лабораторні дослідження тих продуктів, які найбільш вразливі до зловживань із боку недоброчесних постачальників – тобто тих, де найпростіше або найбільш вигідно здійснити підміну. За результатами перевірок, дві третини твердих сирів виявилися фальсифікатом.

Перед тим стало відомо, що "Державний оператор тилу" збирається в 2025 році під час проведення закупівель, окрім цінових критеріїв, ввести низку кваліфікаційних вимог для учасників, зокрема локалізацію виробництва і контроль виробничого процесу.

Також повідомлялося, що "Державний оператор тилу" планує опублікувати на своєму сайті список постачальників, до яких застосовані обмежувальні заходи.

До того стало відомо, що "Державний оператор тилу" розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами.

Окрім того, повідомлялося, що "Державний оператор тилу" ініціюватиме підвищення розміру штрафів за постачання неякісної продукції для Збройних Сил України до 100% її вартості.