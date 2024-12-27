"Оператор тилу" збирається посилити вимоги під час закупівель. Що передбачено?

Закупівельна агенція Міністерства оборони України – "Державний оператор тилу" – збирається в 2025 році під час проведення закупівель, окрім цінових критеріїв, ввести низку кваліфікаційних вимог для учасників, зокрема локалізацію виробництва і контроль виробничого процесу.

Про це йдеться в повідомленні ДОТ, передає Інтерфакс-Україна.

"Щоб запобігти повторенню таких ситуацій (закупівля неякісної продукції і недобросовісних переможців тендерів, – ред.), ДОТ у 2025 році має намір серед вимог до учасників тендерів додати локалізацію виробництва, а також посилити кваліфікаційні вимоги: наявність матеріально-технічної бази; кваліфікованих працівників; підтвердження аналогічного досвіду; фінансову спроможність учасників", – сказано в повідомленні.

Крім цього, передбачається запровадити контроль над виробничим процесом із обов'язковим графіком виробництва, з чітко визначеними вісьмома контрольними точками.

"Це забезпечить ДОТ можливість моніторингу виконання договірних зобов'язань на кожному етапі. У разі затримки виконання кожної контрольної точки більш ніж на п'ять робочих днів без об'єктивних причин можуть застосовуватися оперативні заходи, зокрема, часткове або повне розірвання договору", – пояснили в ДОТ.

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Раніше низка представників легкої промисловості України оприлюднили ситуацію із закупівлею для Збройних Сил України неякісних товарів (зокрема, зимових маскувальних костюмів, термобілизни) у компаній, які вигравали тендери завдяки найнижчій ціновій пропозиції, проте не мали власних виробничих потужностей, що в результаті призвело до поставок неякісної продукції.

При цьому представники галузі наголошували, що українська легка промисловість готова повністю забезпечити потреби в цій продукції.

Своєю чергою Міністерство економіки в жовтні повідомило про підготовку змін до постанови №1275 (про оборонні закупівлі в період воєнного стану), у яких буде визначено обов'язкове застосування критерію оцінки локалізації виробництва (25%), зокрема для товарів легкої промисловості, і прогнозувало її ухвалення орієнтовно через два місяці.

Водночас гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов наголошував, що ухвалення цієї постанови бажано синхронізувати з планом проведення електронних закупівель на 2025 рік.

Нагадаємо, на початку грудня "Державний оператор тилу" оголосив тендери на закупівлю тилового майна на 34,2 млрд грн.

Зокрема, ініційовані торги щодо продуктів харчування на 24.4 млрд грн, речового майна – на 9,5 млрд грн та пально-мастильних матеріалів – на 314,7 млн грн.

Раніше повідомлялося, що "Державний оператор тилу" планує опублікувати на своєму сайті список постачальників, до яких застосовані обмежувальні заходи.

До того стало відомо, що "Державний оператор тилу" розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами.

Перед тим стало відомо, що "Державний оператор тилу" ініціюватиме підвищення розміру штрафів за постачання неякісної продукції для Збройних Сил України до 100% її вартості.