Продукти для ЗСУ: Дві третини твердих сирів виявилися фальсифікатом
Закупівельна агенція Міністерства оборони – "Державний оператор тилу" – за перші два квартали цього року провела лабораторні дослідження тих продуктів, які найбільш вразливі до зловживань із боку недоброчесних постачальників – тобто тих, де найпростіше або найбільш вигідно здійснити підміну.
Про це йдеться в повідомленні ДОТ.
Зокрема, в першому кварталі проводилися лабораторні дослідження таких продуктів, як масло вершкове селянське (жирність 72,5-79,9%) та твердий сичужний сир.
У другому кварталі до переліку було додано ковбасні вироби: ковбаса напівкопчена та сирокопчена вищого ґатунку.
Окрім перевірки на фальсифікацію (наявність сторонніх домішок, не передбачених технічними умовами чи державним стандартом України), проводився також аналіз показників якості та безпечності: органолептичних, мікробіологічних і фізико-хімічних.
Відтак, результати першого півріччя наступні:
перший квартал – молочна продукція:
- масло вершкове: 23 зразки, з них 7 виявлено фальсифікованими;
- твердий сир: 18 зразків, із них 12 – фальсифікат.
другий квартал – продовження досліджень:
- масло (повторний відбір): 14 зразків, фальсифікат виявлено у 4 випадках;
- твердий сир (повторний відбір): 12 зразків, з них 3 – фальсифікат, ще 4 – не відповідали показникам якості та безпечності.
другий квартал – ковбасні вироби:
- сирокопчена ковбаса: 10 зразків, з яких 2 випадки невідповідності вимогам Описів продуктів за Каталогом продуктів харчування, ще 3 – невідповідність вимогам якості та безпечності, 1 випадок порушення вимог закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" – невідповідне маркування;
- напівкопчена ковбаса: 11 зразків, з яких зафіксовано 2 випадки невідповідності вимогам Описів продуктів за Каталогом продуктів харчування, 3 зразки – невідповідність вимогам якості та безпечності та 1 випадок порушення вимог до маркування.
Як повідомлялося, в середині травня держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони оголосило закупівлі харчових продуктів для Збройних Сил України на друге півріччя 2025 року очікуваною вартістю понад 22,5 млрд грн.
У червні стало відомо, що "Оператор тилу" не зміг закупити халяльні і кошерні сухпайки для військових через відсутність постачальників.
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Вважаєте, що решта наріду жере щось інше?
всіляке гімно, не їм!
Тому ви праві, ця інформація - черговий "пук" в інфопростір.
А ми всі його тоді неправильно зрозуміли... ай-я-яй...