Продукти для ЗСУ: Дві третини твердих сирів виявилися фальсифікатом

Закупівельна агенція Міністерства оборони – "Державний оператор тилу" – за перші два квартали цього року провела лабораторні дослідження тих продуктів, які найбільш вразливі до зловживань із боку недоброчесних постачальників – тобто тих, де найпростіше або найбільш вигідно здійснити підміну.

Про це йдеться в повідомленні ДОТ.

Зокрема, в першому кварталі проводилися лабораторні дослідження таких продуктів, як масло вершкове селянське (жирність 72,5-79,9%) та твердий сичужний сир.

У другому кварталі до переліку було додано ковбасні вироби: ковбаса напівкопчена та сирокопчена вищого ґатунку.

Окрім перевірки на фальсифікацію (наявність сторонніх домішок, не передбачених технічними умовами чи державним стандартом України), проводився також аналіз показників якості та безпечності: органолептичних, мікробіологічних і фізико-хімічних.

Відтак, результати першого півріччя наступні:

перший квартал – молочна продукція:

масло вершкове: 23 зразки, з них 7 виявлено фальсифікованими;

твердий сир: 18 зразків, із них 12 – фальсифікат.

другий квартал – продовження досліджень:

масло (повторний відбір): 14 зразків, фальсифікат виявлено у 4 випадках;

твердий сир (повторний відбір): 12 зразків, з них 3 – фальсифікат, ще 4 – не відповідали показникам якості та безпечності.

другий квартал – ковбасні вироби:

сирокопчена ковбаса: 10 зразків, з яких 2 випадки невідповідності вимогам Описів продуктів за Каталогом продуктів харчування, ще 3 – невідповідність вимогам якості та безпечності, 1 випадок порушення вимог закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" – невідповідне маркування;

напівкопчена ковбаса: 11 зразків, з яких зафіксовано 2 випадки невідповідності вимогам Описів продуктів за Каталогом продуктів харчування, 3 зразки – невідповідність вимогам якості та безпечності та 1 випадок порушення вимог до маркування.

Як повідомлялося, в середині травня держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони оголосило закупівлі харчових продуктів для Збройних Сил України на друге півріччя 2025 року очікуваною вартістю понад 22,5 млрд грн.

У червні стало відомо, що "Оператор тилу" не зміг закупити халяльні і кошерні сухпайки для військових через відсутність постачальників.