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Новини
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Продукти для ЗСУ: Дві третини твердих сирів виявилися фальсифікатом

Продукти для ЗСУ: Дві третини твердих сирів виявилися фальсифікатом

Закупівельна агенція Міністерства оборони – "Державний оператор тилу" – за перші два квартали цього року провела лабораторні дослідження тих продуктів, які найбільш вразливі до зловживань із боку недоброчесних постачальників – тобто тих, де найпростіше або найбільш вигідно здійснити підміну.

Про це йдеться в повідомленні ДОТ.

Зокрема, в першому кварталі проводилися лабораторні дослідження таких продуктів, як масло вершкове селянське (жирність 72,5-79,9%) та твердий сичужний сир.

У другому кварталі до переліку було додано ковбасні вироби: ковбаса напівкопчена та сирокопчена вищого ґатунку.

Окрім перевірки на фальсифікацію (наявність сторонніх домішок, не передбачених технічними умовами чи державним стандартом України), проводився також аналіз показників якості та безпечності: органолептичних, мікробіологічних і фізико-хімічних.

Відтак, результати першого півріччя наступні:

перший квартал – молочна продукція:

  • масло вершкове: 23 зразки, з них 7 виявлено фальсифікованими;
  • твердий сир: 18 зразків, із них 12 – фальсифікат.

другий квартал – продовження досліджень:

  • масло (повторний відбір): 14 зразків, фальсифікат виявлено у 4 випадках;
  • твердий сир (повторний відбір): 12 зразків, з них 3 – фальсифікат, ще 4 – не відповідали показникам якості та безпечності.

другий квартал – ковбасні вироби:

  • сирокопчена ковбаса: 10 зразків, з яких 2 випадки невідповідності вимогам Описів продуктів за Каталогом продуктів харчування, ще 3 – невідповідність вимогам якості та безпечності, 1 випадок порушення вимог закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" – невідповідне маркування;
  • напівкопчена ковбаса: 11 зразків, з яких зафіксовано 2 випадки невідповідності вимогам Описів продуктів за Каталогом продуктів харчування, 3 зразки – невідповідність вимогам якості та безпечності та 1 випадок порушення вимог до маркування.

Як повідомлялося, в середині травня держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони оголосило закупівлі харчових продуктів для Збройних Сил України на друге півріччя 2025 року очікуваною вартістю понад 22,5 млрд грн.

У червні стало відомо, що "Оператор тилу" не зміг закупити халяльні і кошерні сухпайки для військових через відсутність постачальників.

Автор: 

Міноборони (993) перевірка (653) продукти (789) сир (87) закупівлі (2686) ДОТ (92)


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Топ коментарі
+5
К чему эта информация, если нет данных о поставщиках и о чиновниках МО которые принимали эту продукцию?
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08.07.2025 18:05 Відповісти
+4
Продукти для ЗСУ: Дві третини твердих сирів виявилися фальсифікатом

Вважаєте, що решта наріду жере щось інше?
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08.07.2025 18:04 Відповісти
+2
най проведуть дослідження у вітчизняних супермаркетах та на базарах. навряд чи здивують висновками...
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08.07.2025 18:21 Відповісти
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Продукти для ЗСУ: Дві третини твердих сирів виявилися фальсифікатом

Вважаєте, що решта наріду жере щось інше?
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08.07.2025 18:04 Відповісти
от, я їм виключно, якісну мівіну!
всіляке гімно, не їм!
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08.07.2025 18:25 Відповісти
К чему эта информация, если нет данных о поставщиках и о чиновниках МО которые принимали эту продукцию?
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08.07.2025 18:05 Відповісти
Є дані, що за "яйця по 17" так ніхто й не відповів.
Тому ви праві, ця інформація - черговий "пук" в інфопростір.
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08.07.2025 18:18 Відповісти
Продукты принимает непосредственно начпродсклада, как правило они в доле с поставщиками.Мы тут недавно видели видео как делили наврованное за некачественные товары
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08.07.2025 18:26 Відповісти
Тендерна система змушує обирати найдешевше - звісно , що воно буде неякісне !
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08.07.2025 18:08 Відповісти
Тобто, "яйки рєзнікова" просто були надзвичайно якісними?
А ми всі його тоді неправильно зрозуміли... ай-я-яй...
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08.07.2025 18:26 Відповісти
най проведуть дослідження у вітчизняних супермаркетах та на базарах. навряд чи здивують висновками...
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08.07.2025 18:21 Відповісти
Дослідник херів, ти коли купуєш і платиш приміром за планшет епл а привозять тобі китайське лайно, як би ти заскулів?
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08.07.2025 18:47 Відповісти
Підори, сер..
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08.07.2025 18:27 Відповісти
Те саме , що яйця по 17 .
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08.07.2025 18:57 Відповісти

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