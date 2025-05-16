"Оператор тилу" оголосив нові тендери на харчі для ЗСУ на понад 22 мільярди

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони оголосило закупівлі харчових продуктів для Збройних сил України на друге півріччя 2025 року очікуваною вартістю понад 22,5 мільярда гривень.

Закупівлі оголошені на постачання харчів у всі регіони, окрім Києва та Київської області, де діє оновлена модель забезпечення, повідомляє пресслужба ДОТ.

У держпідприємстві запевнили, що у нових договорах передбачений посилений контроль якості частини продуктів.

"Зокрема, обов’язкові лабораторні дослідження солодковершкового масла та твердих сирів, що стали лідерами за кількістю скарг від військовослужбовців. Тепер продукція цих категорій не зможе потрапити до ЗСУ без офіційного протоколу від акредитованої лабораторії", – зазначається у повідомленні.

У ДОТ додали, що нові договори також містять додаткові санкції для постачальників за непогоджені заміни товарів без коригування заявки військовими частинами, але не уточнили, які про які санкції йдеться.

Як повідомлялося, у грудні-січні держпідприємство "Державний оператор тилу" (ДОТ) Міноборони провів низку закупівель харчування за каталогом продуктів sз 360 позицій на перше півріччя 2025 року. Загалом уклали контрактів на суму майже 19 мільярдів гривень.

При цьому прибрати старих монополістів і залучити до постачання продовольства для ЗСУ "Оператору тилу" досі не вдалося – більшість переможців тендерів і раніше постачали харчі для військовослужбовців.

Зокрема, половину всіх коштів за цими контрактами мали отримати компанії, пов'язані із скандальними підприємцями Ігорем Гринкевичем та Тетяною Глиняною, які є фігурантами кримінальних проваджень.